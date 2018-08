Päpstlicher Ehrenprälat Josef Richter mit Hannberg verwurzelt

HANNBERG - "Ich finde es wichtig, dass man weiß, woher man kommt." Dies sagte der ehemalige Bamberger Dompfarrer und päpstliche Ehrenprälat Josef Richter, als er an Maria Himmelfahrt in seinem Heimatort Hannberg seinen 90. Geburtstag und sein 65-Jähriges als Priester mit einem Gottesdienst in der Hannberger Kapelle St. Johannes feierte. Die Predigt hielt Strullendorfs Pfarrer Johannes Reinsch, dessen Mutter aus Hannberg stammt.

Der ehemalige Bamberger Dompfarrer sowie Päpstliche Ehrenprälat Josef Richter und Strullendorfs Pfarrer Johannes Reinsch (v. l.) hielten den Festgottesdienst. © Foto: Thomas Weichert



Zur anschließenden Feier vor der Dorfkapelle, zu der die Blasmusik Waischenfeld aufspielte, hatte Richter das ganze Dorf eingeladen. Nach der Segnung der Wurzbüschel und der Jahrhunderte alten Heiligen Dreifaltigkeit, die in der Fassade des früheren Hannberger Rathauses von Fritz Neuner wieder ihren Platz gefunden hat, überreichten Christine Grüner und Simone Schmitt vom Organisationsteam dem Jubilar einen alten Balken mit Richters Namenspatron. Dies ist der heilige Josef, auch Johannes, der Patron der 1927 erbauten Dorfkapelle ist. Auf dem Balken zu sehen ist auch die heilige Anna als Patronin der Mütter und somit auch der Familien. Außerdem bekam Richter eine Laterne, in deren Glas die Hannberger Kapelle eingeschliffen ist.

Wie Simone Schmitt betonte, habe Richter durch sein segensreiches Wirken als Dompfarrer und Domkapitular seinen Heimatort Hannberg im ganzen Erzbistum Bamberg und darüber hinaus bekannt gemacht. Auch die Ortschronik zur 600-Jahrfeier von Hannberg sei Richter zu verdanken. Und den Bau des hiesigen Feuerwehrhauses hatte Richter mit einer großzügigen Spende unterstützt, ebenso wie die Sport- und Bürgerhalle in Waischenfeld, wie Bürgermeister Edmund Pirkelmann (BBS) in seinem Grußwort betonte. Pirkelmann überbrachte die Glück- und Segenswünsche des Stadtrats und der gesamten Bürgerschaft. "Wir kennen Sie als sachlich-nüchtern, aber immer mit Gottvertrauen", so Pirkelmann, der Richter für dessen wohlwollende Unterstützung dankte, die die Bürger von Waischenfeld und insbesondere die Hannberger von ihm immer erfahren durften.

Pirkelmann erinnerte an Richters Jugendzeit als 16-jähriger Flackhelfer im Zweiten Weltkrieg in Schweinfurt und später in Auschwitz, die ihn früh geprägt hat und überbrachte Grüße von Schwester Columba, die zeitgleich ebenfalls ihren 90. Geburtstag feierte.

Immerwährende Unterstützung

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Beate Haas danke Richter für dessen immerwährende Unterstützung, auch mit Spenden, für die Pfarrgemeinde Waischenfeld und überreichte Richter einen Geschenkkorb. Die Dorfkinder hatten Lieder einstudiert und verteilten an alle Gäste Sonnenblumenkerne, da Gott die Sonne des Lebens der Menschen sein will.

Auch nach seiner Verabschiedung in den Ruhestand vor 20 Jahren wirkt Richter als Seelsorger in den Bamberger Altenheimen Antoniusstift und Bürgerspital und wo immer er gebraucht wird.

In seinem Gratulationsschreiben zum 90. Geburtstag hatte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick Richter bescheinigt, dass die Erzdiözese ihm viel zu verdanken habe. Nach seiner Priesterweihe waren Richters erste Stationen als Seelsorger Bad Windsheim und Bayreuth. Von 1958 bis 1964 war er Studienpräfekt am Aufseesianum in Bamberg und von 1964 bis 1978 Direktor des Ottonianum. Danach war Richter bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1998 Domkapitular und Dompfarrer. 1979 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Päpstlichen Ehrenprälaten. "Ich bin dankbar, dass ich die Verbundenheit zu diesem Dorf habe", rief Richter den Hannbergern zu.

THOMAS WEICHERT