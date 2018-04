Parallelen zu Pegnitz: Einbrecher bei Goldkronach geschnappt

Transporter war bereits mit Beute im Wert von 30.000 Euro beladen - Aufmerksamer Anwohner - vor 1 Stunde

PEGNITZ/GOLDKRONACH - Gibt es da vielleicht Parallelen zu Pegnitz, wo Einbrecher vor wenigen Tagen mehrere Firmen im Industriegebiet "Kleiner Johannes" heimgesucht hatten. Anders als in Pegnitz wurden die Täter in Goldkronach von einem aufmerksamen Anwohner bemerkt. Nach einer Großfahndung wurden zwei Männer festgenommen.

Nachdem sie bereits in drei Firmengebäude am Ortsrand eingebrochen waren, verhinderte ein aufmerksamer Anwohner am frühen Mittwochmorgen den Abtransport eines mit Werkzeugen beladenen, gestohlenen Transporters. Eine Großfahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers führte zur Festnahme von zwei 47-jährigen tschechischen Tatverdächtigen, die inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft sitzen.

Gegen 4 Uhr hörte ein Anwohner der Peuntgasse verdächtige Geräusche im Bereich des angrenzenden Geschäftsgebäudes und sah Personen flüchten. Der Zeuge alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Im Rahmen der daraufhin initiierten Großfahndung unterstützte ein Polizeihubschrauber die zahlreichen Streifenbesatzungen aus der Luft. Dessen Besatzung sah kurz darauf zwei Männer, die sich im Schilf versteckten. Durch die Standortangabe gelang Beamten der Polizei Bayreuth-Land die vorläufige Festnahme der beiden.

Wie die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth ergaben, waren die gleichaltrigen Männer bereits zuvor in ein Gebäude des Bauhofs eingebrochen. Hier stahlen sie einen Transporter, luden diverse Maschinen auf und fuhren damit zu einer weiteren benachbarten Firma. Auch hier nahmen sie Elektronikartikel an sich, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafften.

Dem aufmerksamen Zeugen war es zu verdanken, dass der Abtransport des inzwischen voll mit Diebesgut im Wert von etwa 30.000 Euro beladenen Fahrzeuges verhindert werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro beziffert.

Während gegen die beiden Täter Haftbefehl wegen Diebstahl im besonders schweren Fall erging und sie in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden, dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weiter an.

