Parfümdieb in Pegnitz kam mit Anzug und Krawatte

Drogeriemarkt um 1000 Euro geschädigt - Mountainbikes am Bahnhof und am CabrioSol gestohlen - vor 4 Stunden

PEGNITZ - Diebe trieben am Freitag in Pegnitz ihr Unwesen. In einem Drogeriemarkt wurde Parfüm im Wert von fast 1000 Euro entwendet, am Bahnhof und am CabrioSol wurden zwei Mountainbikes gestohlen.

Dieses Mountainbike wurde am Freitag am Pegnitzer CabrioSol entwendet. © privat



In den Abendstunden des Freitag stahlen drei Männer gemeinschaftlich Parfum im Gesamtwert von fast 1000 Euro aus einem Drogeriemarkt in Pegnitz. Zwei Zeugen verfolgten die drei Täter noch, verloren sie jedoch aus den Augen. Ein Täter hatte eine braune Umhängetasche bei sich und trug Anzug und Krawatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pegnitz unter der Rufnummer 09241/99060 entgegen.

Ebenfalls am Freitag wurden in Pegnitz zwei Mountainbikes entwendet, ein graues Mountainbike der Marke GT in der Zeit von 15:15 bis 18:30 Uhr vom Fahrradständer am Bahnhof, ein weiteres der Marke Cube in grün/blau zwischen 15:15 und 20:45 Uhr am Fahrradabstellplatz beim Cabrio Sol. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Pegnitz unter der Rufnummer 09241/99060 entgegen.

