Parken in Auerbach, wo es gerade gefällt

Zustände werden immer kurioser und Unvernunft immer größer — Knackpunkt Schlosshof - vor 26 Minuten

AUERBACH - Die Parkmoral vieler Auerbacher und Besucher lässt immer mehr zu wünschen übrig. Anwohner, Parküberwacher und Polizei können ein Lied davon singen. Nur lückenlose Überwachung an 24 Stunden pro Tag könnte Abhilfe schaffen, meint Bürgermeister Joachim Neuß.

Immer wieder verkehrswidrig zugeparkt wird der Platz vor dem Auerbacher Auerochsen. © Brigitte Grüner



In der Stadtverwaltung sind die Probleme längst bekannt. Nicht umsonst hat die Stadt eine Kommunale Parküberwachung eingeführt, die zu unregelmäßigen Zeiten – meist tagsüber – im Zentrum unterwegs ist. Nur durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs könne man die Falschparker belehren, meint Bürgermeister Joachim Neuß. Grundsätzlich sei dafür die Polizei zuständig. Die Beamten können von den Anwohnern jederzeit auch angerufen werden. Weil allerdings die Kapazitäten der Ordnungshüter nicht ausreichen, beschäftige die Stadt auch einen kommunalen Parküberwacher.

Notorische Falschparker gibt es an mehreren Stellen. Eine davon ist der Schlosshof, der besonders in den Abendstunden oft von unvernünftigen Autofahrern als Parkplatz genutzt wird. Nicht selten kommt es vor, dass die Garagen der Anwohner zugeparkt sind, so dass weder ein Aus- noch Einfahren möglich ist. Auch unter den lauschigen Bäumen stehen Autos oder direkt vor der Alten Münze.

Selbst der Pavillon der Außengastronomie wurde von einem Autofahrer schon als Carport zweckentfremdet. Der Bürgermeister ist von Anwohnern darüber informiert worden. Es sei offensichtlich, dass es dieses Problem auch anderswo in der Innenstadt gibt, so Neuß. "Vermutlich ist diese Unvernunft oder Bequemlichkeit mancher Autofahrer nur zu bekämpfen, wenn wir eine lückenlose 24-Stunden-Überwachung einführen würden. Dies ist nicht zu bezahlen."

An sich verboten

Auch der Leiter der örtlichen Polizeiinspektion, David Schaffer, ist sich der Probleme bewusst. "Die Parksituation in der Auerbacher Innenstadt ist nicht nur aufgrund der Baumaßnahmen derzeit angespannt." Die lebendige Innenstadt werde aufgrund der Einkaufsmöglichkeiten sowie der vorhandenen Gaststätten von vielen Fahrzeugen aufgesucht. Häufig parken die Fahrzeugführer außerhalb der vorgesehenen Parkflächen. "Gemäß der Innenstadtparkregelung der Stadt Auerbach ist dies verboten." Den Schlosshof bezeichnet Schaffer als einen der Hotspots an Parkverstößen.

Im Rahmen der Überwachung des so genannten "ruhenden Verkehrs" finde ein regelmäßiger Austausch mit der Verkehrsüberwachung der Stadt Auerbach statt. Die Polizei Auerbach kenne die Problematik und ahnde nach Möglichkeit entsprechend festgestellte Verstöße, erklärt der Polizeichef. In den vergangenen Monaten habe es nur vereinzelt Klagen von Anwohnern aus dem gesamten Stadtgebiet gegeben.

Wenn man in die Stadt Auerbach fährt, beginnen zwei Zonen: Ein Schild weist auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern hin, das andere erlaubt ein kurzes Halten zum Be- oder Entladen. Parken ist nur auf Stellplätzen erlaubt. © Brigitte Grüner



Der Großteil der festgestellten Parkverstöße im Innenstadtgebiet erfolgte im Rahmen des Streifendienstes. Mitteilungen von Anwohnern werden durch die Polizei ernst genommen, betont Schaffer. "Da die Polizei Auerbach 24 Stunden an sieben Tagen der Woche besetzt ist, ist sie für alle Bürgerinnen und Bürger jederzeit Ansprechpartner." Entsprechende Verkehrsüberwachungen finden im Rahmen des Streifendienstes rund um die Uhr statt. Erreichbar ist die Polizei Auerbach unter der Telefonnummer: (0 96 43)92 04-0.

Wer nicht auf den vorgesehenen Stellflächen parkt, muss seinen Geldbeutel zücken. Falsches Parken wird durch die Polizei Auerbach sowie die Verkehrsüberwachung der Stadt Auerbach konsequent verfolgt, erklärt David Schaffer. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sehe hierfür Verwarnungsgelder vor. Je nach Art des Verstoßes beträgt das Verwarnungsgeld 15 bis 35 Euro. Der Dienststellenleiter nennt Beispiele. Werden im Zufahrtsbereich zum Schlosshof Falschparker im "Halteverbot" festgestellt, beträgt das Verwarnungsgeld 15 Euro. Parken Fahrzeuge außerhalb der gekennzeichneten Parkflächen ohne eine Behinderung des Verkehrs ebenfalls 15 Euro. Werden zum Beispiel Garagen zugeparkt und dadurch Anwohner an der Ausfahrt gehindert, erhöht sich der Betrag auf bis zu 35 Euro.

Ausreden nützen nichts. "Die Parkregelung für den Innenstadtbereich ist eindeutig", erklärt Schaffer. An allen Zufahrten in die Innenstadt seien entsprechende Verkehrszeichen aufgestellt. Demnach gilt im gesamten innerstädtischen Bereich das so genannte eingeschränkte Halteverbot für eine Zone. Das Parken ist ausschließlich innerhalb gekennzeichneter Flächen mit Parkschein erlaubt. Konsequente Sanktionen durch Verwarnungsgelder seien eine Möglichkeit, den Bürgern die Situation aufzuzeigen. Bei konkreter Behinderung und entsprechender Einzelfallprüfung sei es auch zulässig, ein Fahrzeug abschleppen zu lassen. Hierdurch entstehen dem verantwortlichen Fahrzeugführer hohe Kosten, die über ein Verwarnungsgeld hinaus gehen.

BRIGITTE GRÜNER