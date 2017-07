Parteipolitisch angehauchte Entscheidung

Wohnbebauung am Festplatz wird gegen Stimmen aus CSU den Namen "Hopfenoher Straße" tragen - vor 47 Minuten

AUERBACH - Parteipolitisch angehaucht war die Entscheidung über die Adressen für die künftige Wohnbebauung am ehemaligen Festplatz. Mit vier Gegenstimmen war der Stadtrat in der jüngsten Sitzung für den Namen "Hopfenoher Straße".

Am Franz-Josef-Strauß-Platz wird es nach der Erschließung des Baugebiets „Festplatz“ nur noch eine einzige Adresse geben: Das Vereinslokal des Schützenvereins 1890 Auerbach (hinten rechts). Die neuen Häuser liegen — wie die vorhandene Bebauung (links) — in der Hopfenoher Straße. © Brigitte Grüner



Am Franz-Josef-Strauß-Platz wird es nach der Erschließung des Baugebiets „Festplatz“ nur noch eine einzige Adresse geben: Das Vereinslokal des Schützenvereins 1890 Auerbach (hinten rechts). Die neuen Häuser liegen — wie die vorhandene Bebauung (links) — in der Hopfenoher Straße. Foto: Brigitte Grüner



Die Mehrheit der CSU-Fraktion hätte gerne den "Franz-Josef-Strauß-Platz" behalten. Einig waren sich "die Schwarzen" allerdings nicht, denn Dr. Ulrich Jung votierte mit dem restlichen Gremium für die Fortführung der Hopfenoher Straße, von der aus das neue Baugebiet erschlossen wird. Herbert Appl, Uwe Ditz, Eugen Eckert und Arthur Schriml wären lieber bei der bisherigen Adresse geblieben. Ganz verschwinden wird der Franz-Josef-Strauß-Platz jedoch nicht: Das Schützenheim von 1890 Auerbach im hinteren Bereich des Festplatzes liegt nicht im Bereich des Bebauungsplanes und behält die Adresse Franz-Josef-Strauß-Platz 3.

Die Verwaltung hatte die Vergabe des Namens "Hopfenoher Straße" für die vier Stichstraßen im neuen Baugebiet nachvollziehbar begründet. Die Erschließung der insgesamt 16 Parzellen, die noch in diesem Jahr durchgeführt werden soll, erfolgt über die Hopfenoher Straße. Auf dieser gibt es aktuell nur ungerade Hausnummern. Die geraden von zwei bis 32 werden dann im Bereich des ehemaligen Festplatzes zu finden sein, was der üblichen Nummernfolge entspreche.

CSU-Sprecher Herbert Appl sprach von einer "Umbenennung auf kalte Art und Weise". Er verstehe schon, dass nicht jeder Bürger Strauß-Fan sei, dennoch sei Strauß damals von einer breiten Mehrheit zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Auch habe die Stadt dem früheren Landesvater viel zu verdanken. Appl erinnerte an den 50-Millionen-Kredit der Staatsregierung für die in Zahlungsschwierigkeiten steckende Maxhütte (MH). Die Stadt habe danach viele frühere MH-Grundstücke erwerben können, die zum Beispiel als Bauland Verwendung fanden. Dem widersprach Kämmerer Michael Bierl. Es sei vielmehr so gewesen, dass die Stadt die Grundstücke zu teuer hatte kaufen müssen. Wären diese in die Konkursmasse gekommen, wären sie günstiger zu erwerben gewesen.

Das Eintreten der CSU für den Parteiveteran sei durchaus ehrenhaft, meinte Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA). Den anderen Stadträten dürfe allerdings nicht negatives Kalkül unterstellt werden. Der Vorschlag, dass die linke Straßenseite genauso heißt wie die rechte, sei nur logisch. Neuß äußerte den Wunsch, dass der Stadtrat künftig bei neuen Straßen keine "Personenkultnamen" mehr verwenden möge.

BRIGITTE GRÜNER