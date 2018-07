Immer noch bestes Wetter für die vielen Festivalgänger auf dem Waldstock-Festival in Pegnitz. Am Samstag heizten unter anderem Remedy, Park Hotel und Blackbird Mantra den Besuchern ordentlich ein. © Andreas Beil

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Abtanzen und Spaß haben: Der Freitag auf dem "Waldstock"-Festival Zum Auftakt gab es groovenden Fusion-Jazz von der peruanischen Combo "Parresia", American Folk und Country mit "Maybellene and Friends", Gute-Laune-Ska und Reggae mit "Doktor Umwuchts Tanzpalast" und Italo-Nostalgie mit dem "Adriano Celentano Gebäckorchester". Ein rundes Paket zum Abtanzen und Spaß haben.

Verdächtige Taschen: Supermarkt in Pegnitz evakuiert Nachdem in einem Supermarkt in Pegnitz am Samstagmorgen zwei herrenlose Reisetaschen gefunden wurden, herrschte dort Ausnahmezustand: Die Polizei hatte den Markt und den Parkplatz weiträumig abgesperrt, der Verkehr rund um den Markt staute sich weit zurück. Um 13.30 Uhr wurde dann aber Entwarnung gegeben: Ein Reisender hatte die beiden Taschen in dem Supermarkt zwischengelagert - gefüllt waren sie mit Kleidung und persönlichen Gegenständen.

25 Jahre Waldstock: Großer Umzug durch die Pegnitzer Innenstadt Das Waldstock-Festival findet an diesem Wochenende bereits zum 25. Mal auf der idyllischen Lichtung am Schlossberg statt. Zum Jubiläum zogen die Festival-Fans am Freitag durch die Pegnitzer Altstadt, vor dem Rathaus gab es eine kleine Kundgebung. Bei der entspannten Umsonst-und-Draußen-Veranstaltung treten insgesamt 13 Bands auf.