Passau verdrängte Ice Dogs wieder von Rang 8

Black Hawks gewannen nach hartem Kampf in der Schlussphase mit 3:1 - Keeper Maxi Müller nach Schlagschuss auf Maske im Krankenhaus - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Das ist bitter: Da spielten am Wochenende die Hauptkonkurrenten für den EVP und als dieser den 8. Platz schon sicher zu haben schien, mussten die Ice Dogs gestern bei den Passau Black Hawks eine bis zuletzt hart umkämpfte 1:3-Niederlage quittieren. Die Folge: Passau, dem nur noch eine Außenseiterchance eingeräumt worden war, verdrängte Pegnitz wieder vom „Platz an der Sonne“. Damit gibt es am kommenden Sonntag ein echtes Vorrunden-Endspiel gegen Dorfen.

Musste nach einem Schlagschuss gegen seine Maske ins Krankenhaus gebracht werden: EVP-Torwart Maximilian Müller. © Reinl

Eishockey-Bayernliga

EHF Passau – EV Pegnitz 3:1 (1:0/0:1/2:0) – Die Ice Dogs konnten in dieser wichtigen Partie in Bestbesetzung antreten. Wie schon am Freitag waren auch der Langzeitverletzte Florian Zeilmann und Neuzugang Robin Niedermeier mit von der Partie, wurden aber noch geschont. Die Black Hawks dagegen mussten weiter auf Leistungsträger wie Patrick Nutz oder Christian Hamberger verzichten. Da zudem die Hauptkonkurrenten Moosburg in Buchloe und Geretsried gegen Landsberg in ihren früher begonnenen Spielen deutlich zurücklagen, hatte Pegnitz die große Chance, den 8. Rang zu festigen.

Im ersten Drittel boten beide Teams den 887 Zuschauern ein weitgehend ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Oberfranken. Die Dreiflüssestädter feuerten in der 12. Minute ihren ersten gefährlichen Schuss überhaupt auf das Pegnitzer Gehäuse ab – mit Folgen. Der Puck knallte Maximilian Müller mit solcher Wucht auf die Maske, dass er das Gitter durchschlug. Der Keeper musste völlig benommen ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. An seiner Stelle hütete danach Maximilian Schmidt das Tor. Auch er zeigte herausragende Paraden.

Wie schon am Freitag zeigten die Ice Dogs wiederum Schwächen im Powerplay. Zwei Überzahl-Phasen konnten somit nicht verwertet werden. Passau agierte hier cleverer und nützte die einzige Strafe gegen Pegnitz in diesem Durchgang knapp zwei Minuten vor der Pause zur Führung.

Im zweiten Drittel lieferten sich beide Kontrahenten einen Kampf auf Biegen und Brechen mit der Folge, dass immer wieder Cracks nach Attacken am Eis liegen blieben und behandelt werden mussten. Trotzdem verhängten die Schiedsrichter in diesem Abschnitt nur jeweils zwei Strafminuten für jede Mannschaft. Pegnitz wurde mit dem Ausgleich für seinen nimmermüden Einsatz belohnt: Christof Mendel hämmerte in der 31. Minute nach Vorarbeit von Stefan Hagen und Ralf Skarupa einen Schlagschuss von der blauen Linie aus unhaltbar ins lange Eck.

Im Schlussdrittel war bis zuletzt jedes Ergebnis möglich, auch wenn der Tscheche Frantisek Mrazek die EHF in der 54. Minute erneut nach vorn brachte. Die Ice Dogs gaben sich trotzdem noch nicht geschlagen und nahmen zwei Minuten vor Schluss eine Auszeit, mussten aber 32 Sekunden vor Schluss ein Empty-Net-Goal zum alles entscheidneden 3:1 hinnehmen.

Co-Trainer Marco Zimmer attestierte seinem Team eine hervorragende Leistung, trauerte aber den vergebenen Punkten nach, die die Vorentscheidung bedeutet hätten, hatte doch Moosburg in Buchloe mit 2:11 Toren das Nachsehen. Die Partie zwischen Geretsried und Landsberg wurde beim Stand von 1:4 für Landsberg wegen Problemen mit dem Eis abgebrochen und wird am kommenden Freitag nachgeholt.

Die Torfolge: 1:0 (19.) Pertl/Detterer/Mrazek (5 gegen 4), 1:1 (31.) Mendel/Hagen/Skarupa, 2:1 (54.) Mrazek/Geiger, 3:1 (60.) Popp (ENG). Strafen: Passau und Pegnitz je acht Minuten.

ISI REINL