Pater Reus aus Pottenstein: Hier kaum bekannt, in Brasilien verehrt

Der Geistliche Pater Johann Baptist Reus aus Pottenstein wurde vor 150 Jahren geboren — Ein Leben zwischen Mystik und Liturgie - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - In Pottenstein ist er kaum bekannt, in Brasilien wird er wie ein Heiliger verehrt: Pater Johann Baptist Reus ist vor 150 Jahren in der Felsenstadt geboren und verbrachte einen Großteil seines Lebens in dem südamerkanischen Land. Seine Familie hält die Erinnerung an ihn wach.

In Brasilien gibt es verschiedenste religiöse Andenken und Devotionalien mit dem Konterfei von Johann Baptist Reus. © Luisa Degenhardt



In Brasilien gibt es verschiedenste religiöse Andenken und Devotionalien mit dem Konterfei von Johann Baptist Reus. Foto: Luisa Degenhardt



Alle zwei bis drei Jahre kommt es vor, dass Brasilianer in der Hauptstraße stehen, vor dem Haus mit der Nummer 3. Vor kurzem war es wieder so weit, die Südamerikaner wollten das Geburtshaus von Pater Johann Baptist Reus sehen. Mitgebracht hatten sie Familie Eichenmüller ein religiöses Andenken mit dem Konterfei des Geistlichen. In Brasilien gibt es zahlreiche solcher Stücke zu kaufen, in Deutschland, sogar teilweise in Pottenstein, kennt Pater Reus fast niemand. Das erzählt Andrea Eichenmüller. Sie sitzt mit ihrer Mutter Anni in ihrem Bioladen im Geburtshaus des Geistlichen und versucht, ein Bild von diesem Mann zu zeichnen.

Johann Baptist Reus war der Großonkel von Anni Eichenmüller. Kennengelernt hat die 83-Jährigeihn nie. Er starb am 21. Juli 1947 in Brasilien. Nachdem er Europa im Jahr 1900 verlassen hatte, sah er seine Familie nie wieder. "Ich hätte ihn gerne kennengelernt", sagt Andrea Eichenmüller. Asketisch soll er gewesen sein, streng, schlicht, zurückhaltend und zutiefst gläubig. Er strebte sein ganzes Leben danach, heilig zu werden, wie er immer wieder in seinen Aufzeichnungen festhielt. Seine Zeit in Südamerika habe den strengen Menschen ein wenig weicher gemacht, erzählt Andrea Eichenmüller.

Passend zu seiner Härte und seiner tiefen Gläubigkeit verabschiedete er sich von seiner Familie nicht persönlich, sondern schriftlich, als er nach Brasilien ging. Schon als Jugendlicher mutete er sich alle möglichen Härten zu. Von seinem Novizenmeister erbat er unter anderem, täglich beichten zu dürfen, auf Brettern schlafen zu dürfen und dreimal wöchentlich das Frühstück ausfallen lassen zu dürfen.

Von Tumor geheilt

In Brasilien wird Pater Reus verehrt wie ein Heiliger, auch wenn er noch nicht heilig gesprochen ist. Zu seinem Grab in São Leopoldo pilgern insbesondere an Ostern und im Juli zehntausende Gläubige. Gerade in den ersten Jahren nach seinem Tod seien viele Brasilianer nach Pottenstein gekommen, erinnert sich Anni Eichenmüller.

In der Hauptstraße steht das Geburtshaus des Geistlichen. © Luisa Degenhardt



In der Hauptstraße steht das Geburtshaus des Geistlichen. Foto: Luisa Degenhardt



Seine Seligsprechung wurde schon 1958 angeleiert. Damit jemand selig gesprochen wird, muss ein medizinisch nachprüfbares Wunder vorliegen, für die Heiligsprechung ein Weiteres. Eines soll sich erst vor kurzem zugetragen haben.

"Anfang dieses Jahres hat sich jemand gemeldet, dass jemand mit einem Hirntumor schon aufgegeben worden war. Er hat sich nochmal für eine Operation entschieden und ist jetzt gesund. Seine Frau hat, während ihr Mann im Krankenhaus war, am Grab von Pater Reus gebetet", erzählt Andrea Eichenmüller.

Ein anderes Wunder soll einem Brasilianer namens Norberto widerfahren sein. Er kam mit Kinderlähmung auf die Welt, ein Arm und ein Bein waren verkürzt. Seine Mutter soll Pater Reus um Hilfe gebeten haben. "Er ist jetzt 58, hat selbst drei Kinder und Enkel und ist total geheilt, ohne jede Einschränkung", so Andrea Eichenmüller.

Diese Informationen hat sie aus einem Newsletter, den der Jesuitenorden, dem Pater Reus angehört hatte, herausgibt. Seit zwölf Jahren findet jährlich am Sonntag vor Pater Reus Geburtstag in der brasilianischen Diözese Novo Hamburgo, in der Stadt São Leopoldo, ein Umzug zu der Kirche statt, die zu Ehren des gebürtigen Pottensteiners gebaut wurde und durch Spenden finanziert wurde.

Visionen gezeichnet

Zwischen ihm und seiner Familie gab es Briefwechsel. Johann soll zehn Geschwister gehabt haben, meint sich Anni Eichenmüller zu erinnern, er war das achte Kind. "Schon als Kind hat er viel gezeichnet und gemalt", sagt sie. Das tat er auch während seiner Zeit in Brasilien und hielt die Visionen fest, die er während der Gottesdienste hatte.

Eine unscheinbare Tafel am Geburtshaus erinnert an Reus. © Luisa Degenhardt



Eine unscheinbare Tafel am Geburtshaus erinnert an Reus. Foto: Luisa Degenhardt



Sie waren ganz verschiedener Natur. So hatte er manchmal das Gefühl zu verbrennen oder sah Blutstropfen aus Jesu am Kreuz fließen. Oft erschien ihm auch die Dreifaltigkeit über dem Altar, mal in einer strahlenden Sonne, mal als leuchtende Kugel oder im Lichtglanz der Engel. Es kam auch vor, dass er die drei göttlichen Personen auf den Altar herabsteigen sah oder in sein Herz einziehen fühlte. 1946 sah er an Maria Geburt Maria, sie nannte ihn "mein Kind". Die Gottesmutter sah Pater Reus sehr oft.

Andrea Eichenmüller fühlt sich ihrem berühmten Verwandten sehr verbunden, sagt sie. Sie ist mit der Erinnerung an ihn aufgewachsen, "die Oma hat diese wach gehalten". Deshalb hält sie auch Kontakt mit dem Jesuitenorden in Brasilien. Von dort bekommt Andrea Eichenmüller zum Beispiel auch den Newsletter monatlich zugeschickt. Da sie Portugiesisch spricht, versteht sie auch das meiste.

Sie glaubt, dass Pater Reus für Pottenstein wichtig ist, auch wenn ihn nur die älteren Bewohner noch kennen. "Pater Reus ist für uns sehr heilsam in seiner Gewissheit, Gott ist mit uns." Sie spüre noch seine Präsenz, sagt sie. "Pater Reus ist wichtig für uns, um uns zu dem hinzuführen, was hinter der Kirche, den Dogmen und dem, was die Kirche starr macht, ist", so Andrea Eichenmüller.

Am Sonntag, 15. Juli, findet um 10 Uhr in der Pottensteiner Stadtpfarrkirche ein Gedenkgottesdienst zu Ehren von Pater Johann Baptist Reus statt.

