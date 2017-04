Pegnitz: Abbiegen in die Hauptstraße nicht möglich

Sanierung der B25: Staatliches Bauamt will Verkehrsfluss an der Langerkreuzung nicht behindern — Innenstadt ist nur schwer erreichbar - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Pegnitzer Stadtrat hat Rückmeldung auf seine Änderungsvorschläge zum Konzept der B2-Sanierung erhalten.

Wer in Pegnitz von der Schlossstraße kommt, darf auch während der Bauarbeiten an der B 2 nicht nach links in die Hauptstraße einbiegen. Auch das Linksabbiegen in die Badstraße soll nicht möglich sein, damit es nicht zu Verkehrsbehinderungen kommt. © Ralf Münch



Zu sechs Punkten hat die Behörde Stellung bezogen — überwiegend mit positivem Bescheid. Doch mit einem Punkt war Christina Wellhöfer (Pegnitzer Gemeinschaft) ganz und gar nicht einverstanden:

"Ich habe vor drei Stunden erfahren, dass es nicht möglich sein wird, während der Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße ausnahmsweise von der Schlossstraße in die Hauptstraße einzubiegen. Es ist leicht für das Staatliche Bauamt zu sagen, dass es nicht geht", sagte sie verärgert und schlug vor, dass die Ampelschaltung geändert werden sollte.

Hinzu komme, dass während der Bauarbeiten auch nicht in die Badstraße abgebogen werden darf, wenn Verkehrsteilnehmer aus der Schlossstraße kommen. "Die Beeinträchtigungen für die geschätzten 15 000 Fahrzeuge sollen möglichst gering gehalten werden. Deshalb darf nicht nach links in die Badstraße eingebogen werden", erklärte Manfred Kohl vom städtischen Bauamt.

B2-Sperrung: Das steht den Verkehrsteilnehmern bevor

Der Umweg über die Umleitung — über die Bahnhofstraße und die Guyancourt-Brücke — sei den Kunden aber zu langwierig, glaubt Wellhöfer zu wissen. "So werden 70 Geschäfte und Gastronomiebetriebe vom Verkehr abgeschnitten", sagte sie. Kohl beteuerte, dass die Problematik beim Staatlichen Bauamt angesprochen wurde, "es geht aber nicht anders", erklärte er.

Thomas Schmidt (FWG) fragte, ob eine andere, weiträumige Umleitung für die Bundesstraße möglich wäre, die nicht durch das Stadtgebiet, sondern beispielsweise die Oberpfalz und Weidlwang, führe. So verläuft die Umleitung für die Autobahn, sollte diese während der Sanierung der B 2 in Pegnitz gesperrt werden müssen, so Kohl.

Der Fraktionsvorsitzende beharrte aber: "Vielleicht lässt sich der Verkehrsfluss so auf 7500 vermindern und dann wäre es wieder möglich, an der Langer-Kreuzung nach links in die Innenstadt abzubiegen."

"Wir haben x-fach Gespräche geführt", erklärte Bürgermeister Uwe Raab (SPD) Thomas Schmidt etwas gereizt, "nehmen den Vorschlag aber gerne mit auf." Kohl verwies darauf, dass die Baumaßnahmen bereits in der kommenden Woche anlaufen. Schließlich hatte Schmidt noch Bedenken, dass die großräumige Umleitung vielleicht doch keine so gute Idee wäre: Es wäre zu prüfen, wie tief die Bahnbrücke bei Weidlwang ist und ob Lastwagen darunter durchfahren können, räumte er ein.

Lösung für Radfahrer

Für die schnellen Radfahrer, die bergab auf dem Radweg unterwegs sein könnten, hat das Staatliche Bauamt einen Lösungsvorschlag: Es könnte zwischen dem Kreisverkehr beim Wiv-Center und dem Wiesweiherweg ein Sonderweg ausgewiesen werden (Gehweg — Radfahrer frei). Damit wären die schnelleren Radfahrer nicht gezwungen, auf der schmaleren Bahn zu fahren.

Heike Lindner-Fiedler (CSU) hatte dennoch Bauchschmerzen: "Die Einmündung von der Kettengasse ist eine schlecht einsehbare Problemzone. Gerade für Kinder, die zum Spielen in den Wiesweiher radeln wollen und es vielleicht eilig haben."

Auf ihre Frage, ob Kinder sich Straßenschilder genau anschauen, entgegnete der Bürgermeister, dass eine rote Fahrbahnmarkierung samt eines Stoppschildes aufgestellt werden könnte. Schmidt: "Ein Schild ist für die Katz'. Das Problem ist nur baulich zu regeln, zum Beispiel mit einer Z-Regelung, wie es sie in Bayreuth oft gibt", befand er.

Metzgerei-Betreiberin Lindner-Fiedler fühlte sich außerdem als Geschäftsfrau von den Bauarbeiten benachteiligt: "Wir wollen mit Bannern auf uns aufmerksam machen, damit die Leute wissen, dass Geschäfte und Ärzte trotz der Sanierung erreichbar sind", sagte sie. Und bat um eine Aufstellung, wann wo gesperrt wird. Das sagte ihr Manfred Kohl zu.

Leerrohre für Ampel

Zurück zu den positiven Rückmeldungen des Staatlichen Bauamtes: Es will an der Einmündung beim Wiesweiherweg auf Höhe des Café Bär Leerrohre für eine Ampelanlage verlegen, die möglicherweise später entstehen kann. Der Vorschlag kam im Februar von Günter Bauer (CSU). Die Kosten dafür übernimmt das Amt. Ebenso soll es an der Einmündung der Straße Schmiedpeunt in die B 2 geschehen, wie es Stadträtin und Einzelhändlerin Wellhöfer in der Februar-Sitzung angeregt hatte.

Auf Hinweis von Thomas Schmidt ist geprüft und vorgeschlagen worden, dass die neu entstehende Busbucht auf dem früheren PPP-Gelände mit einem begrünten 2,5 Meter breiten Fahrbahnteiler vom Straßenbereich getrennt werden soll. Unterhalt und Winterdienst für Haltestelle und Insel sind von der Stadt zu übernehmen. Das gilt auch für die Überdachung der Bushaltestelle. In diesem Punkt stimmte das Bauamt dem Vorschlag von Lindner-Fiedler zu.

Nach Gesprächen mit der OVF und dem Staatlichen Bauamt wurde den Pegnitzer Stadträten mitgeteilt, dass eine direkte Zufahrt von der neuen Bushaltestelle in den Wiesweiherweg nicht notwendig ist. Das hatten Schmidt und sein Parteikollege Hans Hümmer ursprünglich hinterfragt. Sollte es künftig doch einmal so sein, wäre das über den Kreisverkehr beim Wiv-Center möglich. Durch den begrünten Fahrbahnteiler sei das Abbiegen von der neuen Bucht in den Wiesweiher sowieso unmöglich.

Letztlich nahm das Gremium die Prüfungsaufträge des Staatlichen Bauamts einstimmig zur Kenntnis und befürwortete den begrünten Fahrbahnteiler an der entstehenden Bushaltestelle.

KERSTIN GOETZKE