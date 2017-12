Pegnitz: Abrechnung mit dem fülligen Kerl im roten Bademantel

PEGNITZ - Es gibt eine gute Nachricht für alle Adventsmarktgeschädigten, Christkindlverweigerer, Weihnachtsmüden und solche, die zum Fest des Jahres nicht schon wieder ein neues Bügeleisen geschenkt bekommen wollen: Es gibt die Möglichkeit dem kommerzialisierten Fest der Liebe wieder etwas abzugewinnen, wenn man den nötigen Humor hat.

Rena Schwarz ist keine Weihnachtshasserin: Sie rechnet mit den aus den USA nach Deutschland exportierten Kommerz rund um den dickbäuchigen Weihnachtsmann ab, der dem Christkind den Job weggenommen hat. © Foto: Klaus Trenz



Man muss nur zur Kabarettistin Rena Schwarz zu ihrem Programm "Weihnachtsboykott" gehen. Dann ist alles nicht mehr so schlimm. Aber man sollte dabei aufpassen, dass man am Ende nicht als neuer Knecht Ruprecht plötzlich mitten drin steckt im Weihnachtstrubel.

Im ASV-Sportheim war beim Pegnitzer-Brettl alles hergerichtet für einen ungewöhnlichen weihnachtlichen Abend: Rote Zipfelmützen hängen von der Decke, dickbackige Porzellan-Engel stehen herum, der Tisch ist mit Deckchen und einer Kerze weihnachtlich dekoriert – und der Christbaum leuchtet. Fehlt nur noch der Lebkuchen, den man sich von zu Hause mitgebracht hat und ein Glühwein in der blauen Tasse mit Sternchendekor.

Schwarz springt als Stimmungstöterin "Christa Stollen" aufgeregt auf die Bühne, erklärt gleich, was wirklich Sache ist: "Morgen, Kinder, wird’s nix geben", denn der Manager der Himmelswerkstatt hat gekündigt, und das Chaos ist perfekt. Als Hausmeisterin muss sie den Posten neu besetzen, hat aber nicht viel Auswahl: Der Nikolaus sei bis zum 24. sowieso "platt und hat Burnout".

Füllig und unbeweglich

Und der Weihnachtsmann Santa Claus — in Wahrheit die Erfindung eines amerikanischen Colaherstellers — ist von den vielen Süßigkeiten und gezuckerten Getränken schon so füllig und unbeweglich, dass er sich in seinem roten Bademantel nur noch - "quadratisch, praktisch, gut" — auf seiner Wolke ausruhen will. Er hat sowieso alles durcheinandergebracht, dem Christkind den Job weggenommen und beim Himmelspersonal kein gutes Ansehen, inklusive seinen Rentieren.

Schnell wird klar: Das Publikum wird beim Programm von Rena Schwarz eine aktive Rolle einnehmen. Sie findet in Stadtrat Werner Mildner den idealen Sankt Martin, in Faustfestspielemacher Uwe Vogel das zum Jauchzen animierende "Boss-Modell", einen gehorsamen Knecht Ruprecht, sowie "Irmi, den Engel", die sich für den Posten des Managers bewerben sollen. Und zwei "gefallene Engel", die als Jury entscheiden, wer denn das Rennen am Ende macht.

Das Publikum ist ganz und gar nicht weihnachtsmüde, stimmt ein "ho ho ho" und ein "Halleluja" an, erklärt unter anderem, dass Weihnachten "Forelle blau" bedeuten kann und zeigt sich äußerst gebildet beim Ergänzen von Weihnachtsliedertexten. Und niemand verlässt fluchtartig den Saal, wenn Schwarz vor allem amerikanische Weihnachtsliederschnulzen anstimmt, die durch ihre eigenen deutschen Texte einen völlig neuen Anstrich bekommen – und dies sehr gekonnt.

Satirisch-humoristisch nimmt sie den Weihnachtskommerz auseinander, kommuniziert zwischendurch mit einer Mikrowelle und versucht vor allem die drängendste Frage vor dem Fest zu beantworten, die sich fast jeder stellt: "Was schenke ich meinen Lieben?" Männer würden sich da sowieso grundsätzlich schwertun, auch wenn ihre Frauen sie bereits ab August auf ihre Herzenswünsche aufmerksam machen.

Frauen hingegen haben es offenbar einfacher, wenn es um Männergeschenke geht: Oldspice-Rasierwasser, Krawatten, ein Fünferpack Unterhosen oder das Multitool mit eingravierten persönlichen Initialen. Einfacher wäre die ganze Sache, wenn man kundtut, was man zu Weihnachten nicht will. Was das Publikum dann auch befolgt. Die Favoriten: Bügeleisen, sonstige Haushaltsgeräte, Krawatten, Rasierwasser und die Schwiegermutter.

Nein – die aus Aschaffenburg stammende Schwarz ist keine Weihnachtshasserin. Im Gegenteil: "Ich will, dass Weihnachten wieder dahin kommt, wo es einmal war – zu Friede, Freude, Eierkuchen." Das meint sie ernst.

Nikolaus wieder der Alte

" Wir schicken Santa Claus wieder dorthin, wo er hergekommen ist, denn der kommt dem himmlischen Weihnachtsmanagement sowieso ständig in die Quere. Und dann überlassen wir dem Christkind wieder die alleinige Verantwortung für die Überbringung der Geschenke. Der Nikolaus ist wieder der alte und wird nicht mit dem Zipfelmützenmann aus Amerika verwechselt. Und dann sorgen wir noch dafür, dass Weihnachten nicht zu X-Mas und zur Santa Claus Road Show verkommt."

Aber das steht schon wieder in den Weihnachtssternen. "Irmi der Engel", der das Bewerbungsrennen um den Himmelswerkstattmanager macht, damit die Frauenquote im Himmel verbessert wird, kann sich darüber nicht lange freuen. Kurz vor Ende des Programms trifft ein Fax ein: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich auf den Posten beworben . . .

"Das Brettl ist nicht tot", betont der Kulturbeauftragte des Stadtrats, Karl Lothes, zu Beginn des Programms von Rena Schwarz zum Publikum. Das Jahresprogramm für 2018 beinhaltet unter anderem populäre Kabarett- und Comedymacher: Sebastian Reich und Amanda, Günther Grünwald und Michael Müller.

Die nächste Brettl-Veranstaltung ist am Sonntag, 28. Januar, mit "Auguste" und ihrem Programm "der kleine Unterschied", inklusive Essen im ASV-Sportheim. Für eine Reihe der Veranstaltungen gibt es bereits einen Vorverkauf beziehungsweise die Möglichkeit einer Reservierung.

KLAUS TRENZ