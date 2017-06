Pegnitz am Tropf? Zum Leben zu wenig...

Freie Finanzspanne ist für das Mittelzentrum viel zu gering — Gewerbesteuer weiter unter früherem Niveau — Konsolidierungsgutachten dauert - 01.06.2017 17:35 Uhr

PEGNITZ - Insgesamt 17 Seiten nahm Bürgermeister Uwe Raab in der jüngsten Sitzung des Stadtrats mit ans Rednerpult. 17 Seiten vollgepackt mit Informationen zur finanziellen Lage der Stadt und zum Haushalt selbst, wie diesen der Kämmerer Anfang Mai vorgestellt hatte. Die Kernaussage Raabs zur finanziellen Situation: Zum Leben zu wenig — zum Sterben zu viel.

Räumt die schlechte Finanzlage ein: Bürgermeister Uwe Raab. Foto: Foto: gr



Konsolidierung, Sanierung, Bewahrung und Zukunftsgestaltung – unter diese Schlagworte stellte der Bürgermeister seine 30-minütige Haushaltsrede. "Sanierung, weil wir seit Jahren jedes Jahr prüfen, ob die Stadt Pegnitz unter die Voraussetzungen zur Beantragung von Stabilisierungshilfen fällt." Der Antrag der Stadt auf eine Bedarfszuweisung im Jahr 2016 wegen des Einbruchs bei der Gewerbesteuer im Jahr zuvor sei genauso abgelehnt worden wie der Antrag auf Stabilisierungshilfen. Lediglich der Antrag auf eine Bedarfszuweisung zur Erstellung eines externen Gutachtens zur Haushaltskonsolidierung sei positiv beschieden worden. Es seien laut Raab 60 000 Euro in Aussicht gestellt.

Der Bürgermeister räumte in seiner Feststellung ein, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit von Pegnitz weit unterdurchschnittlich sei. "Das liegt im Wesentlichen an der Steuerkraft", so Raab wörtlich. Städte in der Größenordnung zwischen 10 000 und 20 000 Einwohner hätten im Durchschnitt eine finanzielle Leistungsfähigkeit, die um rund 37 Prozentpunkte höher liege.

Zwar sei der Durchschnitt der Finanzspannen — also das Geld, das der Kommune zum Ausgeben zur Verfügung steht — die vergangenen Jahre nicht negativ gewesen. "Aber auch eine Leistungsfähigkeit von durchschnittlich 362 000 Euro ist mit Blick auf die Ausgaben der Stadt Pegnitz und der Größe des Gemeindegebiets und damit der Aufrechterhaltung und dem bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel." Raab fügte noch hinzu, dass bereits im Jahr 2008 die Stadt bei der Steuerkraft um 37,7 Prozentpunkte dem bayerischen Durchschnitt hinterherhinkte.

Und viel besser scheint es auch heuer nicht zu werden. "Bei der Gewerbesteuer wird für 2017 leider noch keine Rückkehr zum durchschnittlichen Niveau der letzten fünf Jahre erwartet." Der Ansatz liege laut Raab für 2017 mit 3,6 Millionen Euro um rund 350 000 Euro unter dem tatsächlich erzielten Ergebnis des vergangenen Jahres.

Ein großer Posten auf der Ausgabenseite des Haushalts seien die Personalkosten. Laut Raab liege Pegnitz aber immer noch zehn Prozentpunkte unter dem oberfränkischen Durchschnitt. Der Bürgermeister betonte an dieser Stelle, dass alle neuen Stellen und Neueinstellungen vom Stadtrat beschlossen worden seien. "Auch die notwendige Einstellung von zwei Bauhofmitarbeitern, um die Arbeitsschutzvorschriften im Winterdienst einhalten zu können, wurde vom Stadtrat beschlossen." Die Personalkosten standen erst in der jüngsten Sitzung in der Kritik einiger Stadträte. Und auch die Ausgabenpolitik überhaupt. Raab räumte ein, dass am Schluss noch verbleibende Eigenmittel in Höhe von rund 700 000 Euro nicht ausreichen würden, um auf Dauer die Aufgaben eines "leistungsstarken Mittelzentrums zu erledigen, insbesondere auch nicht, um die notwendige kommunale Infrastruktur nachhaltig und zukunftsorientiert zu erhalten."

Das Konsolidierungsgutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes soll — wie mehrfach berichtet — Verwaltung und Stadtrat aufzeigen, wo es klemmt, und wie künftig die Leistungsfähigkeit der Kommune gesteigert werden kann. Ging der Stadtrat in seinen bisherigen Diskussionen davon aus, dass dieses Gutachten im September auf dem Tisch liegen wird, haben sie aus der Haushaltsrede des Bürgermeisters allerdings erfahren, dass dieses Gutachten erst ab September erstellt werde.

Im weiteren Verlauf seiner Rede gab Raab eine Übersicht über die geplanten Investitionen (wir berichteten ausführlich).

