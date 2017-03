Pegnitz: ASV-Handballer bleiben in Bezirksliga

Pegnitzer siegen, während Konkurrent um Klassenverbleib patzt — Suche nach Trainer - 26.03.2017 20:40 Uhr

PEGNITZ - Die ASV-Handballer haben den Klassenverbleib in der Bezirksliga geschafft. Sie gewannen mit 30:21 gegen TV Coburg-Neuses. Die Suche nach einem neuen Trainer dauert derweil an.

Wurf und Tor: Alexander Deinzer erzielte insgesamt sieben Tore für den ASV und war damit bester Pegnitzer Torschütze. © Reinhard Hagen



Wurf und Tor: Alexander Deinzer erzielte insgesamt sieben Tore für den ASV und war damit bester Pegnitzer Torschütze. Foto: Reinhard Hagen



Ein Endspiel im Abstiegskampf ist nicht der würdige Rahmen, um einen Trainer nach 49 Jahren zu verabschieden, hatte ASV-Vorsitzender schon vor der Partie gesagt und angekündigt, die Verabschiedung von Karl Ross nachzuholen. Trotzdem waren einige alte Weggefährten am Samstagabend in die Christian-Sammet-Halle bekommen, um das Handball-Urgstein zu verabschieden. Es hätte das letzte Handballspiel mit Karl Ross an der Seitenlinie werden sollen, doch der 70-Jährige fehlte krankheitsbedingt.

Johannes Deinzer fungierte ersatzweise als Trainer. Alle Pegnitzer Handballer standen zu Verfügung, eine Seltenheit in dieser Saison. Aus einer guten Abwehr heraus nutzten die Gastgeber ihre Chancen. Am besten stellte sich dabei Alexander Deinzer, an. Er erzielte insgesamt sieben Tore und war damit der torgefährlichste Akteur auf ASV-Seite.

Möglich wurde der Klassenverbleib aber nicht wegen dem ungefährdeten Sieg, sondern weil die Pegnitzer zusätzlich Schützenhilfe bekamen: Der TV Schönwald verlor mit 29:32 gegen HC 03 Bamberg II und rutschte wegen dem schlechteren direkten Vergleich mit den Pegnitzern noch auf einen Abstiegsplatz — er muss den Gang in die Kreisliga antreten.

Spätestens bis Herbst

Der ASV darf dagegen in der Bezirksliga bleiben. "Wir sind alle froh, dass es vorbei ist", sagt Günther Atzenbeck, Leiter der Handballabteilung. Nun gilt es für die kommende Spielzeit einen neuen Trainer zu finden. "Wir sind in Gesprächen, aber das ist noch nichts für die Öffentlichkeit", sagt Atzenbeck. Spätestens bis Herbst muss der ASV einen neuen Mann gefunden haben, denn dann beginnt die nächste Saison. Der Abteilungsleiter stellt klar: "Theoretisch haben wir bis dahin Zeit. Aber so lange wollen wir natürlich nicht warten."

mast