Pegnitz: Ausgrenzung ist für Obi ein "harter Schlag"

Baumarkt darf an Marktsonntagen nicht mehr öffnen — Die beiden großen Einkaufscenter hingegen schon - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der traditionelle Bartholomäusmarkt naht, und, wie es seit Jahrzehnten üblich ist, machen dann auch die Geschäfte in der Innenstadt auf. Auch die Läden und Supermärkte in beiden Einkaufszentren öffnen, obwohl die Gewerkschaft Verdi darauf gedrungen hatte, dass sie an den vier Marktsonntagen geschlossen bleiben sollen.

Alle großen Märkte dürfen in Pegnitz an den vier Marktsonntagen öffnen, nur der Obi-Baumarkt nicht. Obi-Geschäftsführer Johannes Streng versteht diese Entscheidung nicht und sieht sein Unternehmen benachteiligt. © Foto: Ralf Münch



Immer wieder hatte Gewerkschaftssekretär Paul Lehmann die Marktverordnung attackiert, die Stadt musste letztlich klein beigeben. Der Stadtrat änderte zähneknirschend die Marktverordnung und zog die Grenzen für den innerstädtischen Einzelhandelsbereich in der Kernstadt neu. Mit dem Obi-Baumarkt blieb ein Schwergewicht auf der Strecke; auch die Läden am Böllgraben dürfen künftig an Marktsonntagen nachmittags zwischen 13 und 18 Uhr nicht mehr öffnen.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat erst vergangene Woche zu dem Thema "verkaufsoffene Sonntage" ein wegweisendes Urteil gesprochen. Demnach dürfen bei Festen oder Märkten in der Ansbacher Innenstadt an Sonntagen die Geschäfte nur dort, aber nicht im gesamten Stadtgebiet öffnen.

Der VGH hob mit dieser Entscheidung eine anderslautende Verordnung der Stadt Ansbach auf. Diese hatte es Läden im gesamten Stadtgebiet erlaubt zu öffnen, wenn in der Altstadt ein Street Food Festival, ein Stadtfest oder ein Martinimarkt stattfindet. Das stärke eindeutig den Sonntagsschutz, so Gewerkschaft und die Katholische Arbeiternehmer-Bewegung, die das Normenkontrollverfahren angestrengt hatte.

Für Johannes Streng, Geschäftsführer der Obi Baumarkt Franken GmbH, ist es unverständlich, warum der Obi-Markt an der Alten Poststraße an Marktsonntagen zugesperrt bleiben muss, während das nur rund 300 Meter entfernt liegende Admira-Center und das Wiv-Center öffnen dürfen; auch Lidl und Netto dürfen aufmachen. Dabei sind die beiden Einkaufszentren genauso wie der Obi-Baumarkt alle in den vergangenen Jahren entstanden. Und das in Gebieten, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg bebaut worden sind — weit weg von der Innenstadt.

Attraktive Wegbeziehungen

Anders sieht das Bürgermeister Uwe Raab (SPD). "Ob die Bebauung vor oder nach 1945 erfolgte, spielt in der Beurteilung überhaupt keine Rolle. Die angesprochenen Märkte und Geschäfte liegen nahe der Innenstadt und sind aus städtebaulicher Sicht mit attraktiven Wegebeziehungen, sowohl für den PKW-Nutzer als auch für Radfahrer und Fußgänger mit der Innenstadt direkt verbunden.

Die Nordbayerischen Nachrichten haben nachgemessen: Der Mittelpunkt des Admira-Centers liegt 900 Meter (Luftlinie) vom Alten Rathaus entfernt, der Obi-Markt 1120 Meter. "Ich verstehe das nicht, da bedarf es einer Klage", sagt Streng. Wird Obi der Kläger sein? "Nein", sagt Streng, "aber wenn jemand dagegen klagt, ist das sofort vom Tisch." Für Obi sei die neue Verordnung ein "harter Schlag". Auch Raab geht davon aus, dass kein Kläger auftritt, "da wir die Gebietsausweisungsgrenzen anhand der Anhörungsergebnisse ermittelt haben".

Obi sei im innerstädtischen Einzelhandelsbereich enthalten, "nur halt nicht an den Markttagen", so der Bürgermeister. "Ich bedaure das persönlich sehr, dass die Geschäfte am südlichen Ortsrand nicht mehr in das Gebiet der Geschäftsöffnungen des Einzelhandels im Rahmen des Marktgeschehens aufgenommen werden können, weil sie einen sehr beliebten Anziehungspunkt des Marktgeschehens darstellten. Da es aber so ist, dass irgendwo die Grenzziehung zu erfolgen hat und diese im Rahmen der im Vorfeld stattgefundenen Anhörungen so vereinbart wurde, ist das schlussendlich zu akzeptieren."

Die verkaufsoffenen Sonntage hätten in Pegnitz anderthalb bis zwei Prozent des Jahresumsatzes eingebracht. Die Leute würden die Zeit nutzen und kämen zu zweit oder viert zum Einkaufen. Auch die Obi-Mitarbeiter würden an diesen Tagen gerne arbeiten, weil im Laden richtig was los sei.

Gleichwohl sei er gegen allgemeine Sonntagsöffnungszeiten. Diese würden die Kunden zwar nutzen, der Umsatz liege dann fünf bis acht Prozent über den normalen Wochentagen. Aber für die Mitarbeiter sei dies weniger schön. Aber vier verkaufsoffene Marktsonntage wie in Pegnitz würden die Mitarbeiter akzeptieren.

Umso unverständlicher ist es für Streng, dass Verdi und die Kirchen sich vehement gegen verkaufsoffene Sonntage stellen. "Damit machen sie sich keine Freunde. Was sind schon vier Sonntage im Jahr." Die Kirchen würden nicht mehr Besucher in die Gotteshäuser bringen, wenn es keine verkaufsoffenen Sonntag gebe, ist Streng überzeugt.

Bürgermeister Raab verweist auf das Ladenschlussgesetz. Das besage, dass die Sonntagsöffnung von Verkaufsstellen mit uneingeschränktem Warenangebot aus Anlass eines Marktes dann zulässig sei, wenn die prägende Wirkung des Marktes für den öffentlichen Charakter des Tages gegenüber der typisch werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung überwiege.

Große Ausstrahlung

Raab: "Das ist gegeben, weil der Markt für sich genommen einen beträchtlichen Besucherstrom erzeugt, der die bei einer alleinigen Öffnung der Verkaufsstellen zu erwartende Zahl der Ladenbesucher, übersteigt. Je größer also die Ausstrahlungswirkung des Marktes wegen seines Umfangs oder seiner besonderen Attraktivität ist, desto weiter reicht der räumliche Bereich, in dem die Verkaufsstellenöffnung noch in Verbindung zum Marktgeschehen gebracht werden kann."

Nicht verstehen kann der Obi-Geschäftsführer, dass in Berlin oder Nordrhein-Westfalen die Geschäfte an deutlich mehr Sonntagen öffnen dürfen als in Bayern. In NRW ist die Zahl der maximal erlaubten stadtweiten verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf acht pro Jahr verdoppelt worden. In den Stadtteilen dürfen sogar insgesamt 16 statt bislang elf Sonn- und Feiertage freigegeben werden.

