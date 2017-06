Pegnitz: Außenseiter holt sich begehrte Trophäe

Footless erringt den Wanderpokal "Le Big Foot de Bengasi" — Elfmeterschießen im Finale gewonnen - vor 41 Minuten

PEGNITZ - Der von Waldstock-Veteran Andy Conrad gestiftete Wanderpokal "Le Big Foot de Bengasi" ist vielleicht nicht gerade eine Zierde für das moderne Design-Wohnzimmer. Aber es gibt keinen zweiten seiner Art. Und er ist begehrt bei den Hobby-Fußballmannschaften, die sich jedes Jahr fast ein Bein ausreißen, um ihn zu bekommen.

Zehn Teams kämpften wieder um den Wanderpokal „Le Big Foot de Bengasi“. Häckel Tackle (in Gelb) — das Team der aktuellen Waldstock-Festival-Macher — schrammte haarscharf am Halbfinale vorbei. © Klaus Trenz



Zehn Teams kämpften wieder um die ungewöhnliche Trophäe, die seit nun 17 Jahren ausgespielt wird. Footless – eine Waldstockmannschaft – hat ihn sich dieses Jahr zum zweiten Mal nach 2012 geholt. Völlig überraschend, denn die Favoriten waren andere Teams: Titelverteidiger Turbine Kühgass aus Elbersberg zum Beispiel, die Mannschaft mit afghanischen Flüchtlingen, oder das Team mit hier heimischen Italienern namens Scoreggio – was man am besten unübersetzt lässt.

Es kam alles ganz anders, vor allem für den Titelverteidiger. Schon nach dem ersten Spiel gegen die afghanischen Wirbler, das 0:3 verloren ging, war die Titelverteidigung und das Ziel, ins Halbfinale zu kommen, in weite Ferne gerückt.

Headcoach Michael "Metze" Fleischhauer in Erklärungsnot: "Wir waren noch im Tiefschlaf und viel zu weit vom Gegner weg." Das mit dem "Tiefschlaf" konnte er erklären: "Wir hatten in Willenreuth ein großes Fest." Damit meinte er den Rockabend der Feuerwehr Willenreuth, der wohl zur suboptimalen Turnier-Vorbereitung führte. Die Spieler hatten offenbar den Kopf nicht frei. Zwar konnte man aus vier Spielen noch sechs Punkte holen, aber die reichten nicht für den Einzug ins Halbfinale.

Häckel Tackle, die Mannschaft mit den aktuellen Waldstock-Festivalmachern, ging das Turnier gewohnt lässig an. Ähnlich so, wie es Neu-Nationalstürmer Sandro Wagner nach dem Freundschaftsspiel gegen Norwegen im Fernseh-Interview sagte: Man sei quasi vom Strand aus in die Mannschaft berufen worden.

Coach Martin Häckel hatte Rückenprobleme und konnte selbst nicht ins Spiel eingreifen: "Es kann auch ein Vorteil sein, wenn ein erfahrener Mann am Spielfeldrand steht." Ausgerechnet die Freunde von Footless bereiteten Häckel Tackle eine schmerzhafte 0:4-Niederlage, von der sich die Mannschaft nicht mehr richtig erholte. Halbfinale futsch.

Mit Lässigkeit und Erfahrung und Vorahnung ("wir werden wohl oder übel ins Halbfinale kommen") spielte sich der Inbegriff der Pegnitzer Hobbymannschaften ins Halbfinale. Die Bengasi Bombers schafften das wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber der Turbine Kühgass. Dort musste man aber wohl dem hohen Altersdurchschnitt Tribut zollen und verlor 0:4 gegen die Italiener.

Die Verlierer des Endspiels vom vergangenen Jahr traten sehr ehrgeizig auf. Dieses Jahr sollte der Big Foot her. "Wir schaffen das, was Juventus Turin nicht geschafft hat", meinte "Präsident" Pippo noch während des Turniers, das gut für Scoreggio lief. Sie haben es aber genauso gemacht, wie Turin, das zum vierten Mal hintereinander das Endspiel der Champions-League vergeigte. 1:1 hieß es nach regulärer Spielzeit gegen Footless. Im Elfmeterschießen versagten Scoreggio dann die Nerven. Zwei Matchbälle wurden nicht verwertet, was die Waldstock-Mannschaft eiskalt zum Sieg (5:4 nach Elfmeterschießen) ausnutzte.

KLAUS TRENZ