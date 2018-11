Pegnitz: Autoknacker am Wiesweiherparkplatz

Unbekannte Täter flüchteten, nachdem die Alarmanlage auslöste - vor 1 Stunde

PEGNITZ - In der Nacht zum Mittwoch gegen gegen 22.45 Uhr haben unbekannte Täter versucht, die Hecktüre eines auf dem Wiesweiherparkplatz geparkten Kleintransporters aufzubrechen

Durch die Auslösung der Alarmanlage des Fahrzeuges wurden die Täter gestört und flüchteten in Richtung Wiesweiherpark. Am Schloss und an der Hecktüre des Transporters entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

In der gleichen Nacht wurde ein Transporter der Deutche Bahn AG auf dem Bahngelände in der Amag-Hilpert Straße in Pegnitz aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden Werkzeugmaschinen im Wert von mindestens 5000 Euro entwendet. An der aufgebrochenen Hecktüre des Fahrzeuges entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Pegnitz, Telefon 09241 9906-0, entgegengenommen.

