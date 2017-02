Pegnitz: Bäckerei Rippl schließt eine der Filialen

PEGNITZ - Im Backtreff Rippl am Schlossberg bleibt der Kaffee kalt, Backwaren werden dort nicht mehr angeboten: Nach über 18 Jahren hat Wolfgang Rippl zu gemacht.

Nach über 18 Jahren hat Wolfgang Rippl den Backtreff am Schlossberg dicht gemacht. Gründe dafür gibt es mehrere, zum Beispiel gesundheitliche Probleme innerhalb der Familie. © Ralf Münch



"Es waren verschiedene Gründe, die mich dazu bewogen haben", sagt er. Zum einen aus Altersgründen. Rippl wurde erst vor kurzem 60, zum anderen wegen gesundheitlicher Probleme innerhalb der Familie. Aber auch, weil es ihm so geht, wie vielen anderen Bäckereien auch – er findet einfach kein Personal.

Rippl: "Wir hatten hier unter der Woche jeden Tag rund zwölf Stunden geöffnet. An Sonntagen auch drei Stunden. Eineinhalb Kräfte waren dafür angestellt. Um den Betrieb weiter aufrecht zu erhalten, hätte es aber mehr gebraucht." Der Bäcker teilt mit, dass in den Fachzeitschriften immer wieder Artikel zu lesen sind, in denen davon berichtet wird, dass Bäckereien schließen, weil sie kein Personal bekommen. "Das ist für unser Handwerk ein massives Problem. Aber man muss es auch können, als Verkäufer bereits um 5.45 Uhr hinter dem Tresen zu stehen. Ich selber fange mit meiner Arbeit sogar schon gegen 2.30 Uhr am Morgen an. Dafür habe ich dann am Nachmittag schon Feierabend. Das hat alles seine Vor- und Nachteile." Für die meisten überwiegen bei solchen Arbeitszeiten allerdings die Nachteile.

Auf eines weist Wolfgang Rippl aber ausdrücklich hin. Und zwar darauf, dass seine Bäckerei an der Ganghofer Straße auf jeden Fall weiter bestehen bleibt. Gerüchte, dass auch dort geschlossen wird, seien schlicht und einfach nicht richtig. "Ich habe ja extra einen Zettel am Geschäft am Schlossberg angebracht und darauf hingewiesen, dass man bei uns in der Ganghofer Straße weiter einkaufen kann. Und wo wir früher von 12.30 bis 14 Uhr Mittagspause hatten, ist jetzt durchgehend geöffnet. Das wird super angenommen", so Rippl weiter und fügt hinzu: "Toi, Toi, Toi."

Bleibt das Gebäude direkt an der Straße jetzt ein längerer Leerstand? "Nein", sagt Horst Meyer, der Vermieter des Gebäudes. Er sagt, dass er bereits mit mehreren Interessenten in Gesprächen sei. Welche Interessenten, in welchen Branchen, will er allerdings nicht verraten: "Dafür ist es noch zu früh. Ich denke aber, dass ich bereits in etwa zwei Wochen mehr dazu sagen kann."

