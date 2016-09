Pegnitz: Bei den Waldstock-Machern läuft's

Verein organisiert neben dem Festival am Schlossberg noch etliche andere Events - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Fußstock, Nanostock, Waldstock: Der Waldstockverein blickt zufrieden auf sein bisheriges Veranstaltungsjahr zurück, zu dem weit mehr Termine gehören als das Festival auf der Schlossbergwiese. „Jeder kann sich einbringen, kann produktiv und kreativ sein“, schwärmen die drei Vorsitzenden Martin Häckel, Jakob Bauer und Christoph Schötz.

Sind zufrieden mit dem Waldstockjahr 2016: Die Studenten Jakob Bauer (von links), Martin Häckel und Christoph Schütz, die den Waldstockverein leiten. © Ralf Münch



Sind zufrieden mit dem Waldstockjahr 2016: Die Studenten Jakob Bauer (von links), Martin Häckel und Christoph Schütz, die den Waldstockverein leiten. Foto: Ralf Münch



Eigentlich wohnen die drei Pegnitzer nicht mehr hier, sondern studieren auswärts. Häckel (24) Infrastrukturmanagement in Stuttgart, Bauer (25) Musikjournalismus – erst in Leipzig und jetzt in Berlin und Schötz (25) Geschichte in Erlangen. Aber die Drei sind schon lange gute Freunde und finden es toll, dass sie durch Waldstock immer noch etwas in ihrer Heimat mitgestalten können. Ihnen liegt daran, die Philosophie des Vereins zu unterstützen. „Wir haben da einfach Bock drauf“, sagen sie.

Obwohl sie auch manchmal an ihre zeitlichen und kräftemäßigen Grenzen geraten. „Das ist wie ein halber Job“, sagt Bauer. Schon im Oktober beginnt für ihn das Waldstockjahr mit dem Buchen der Bands. Reingekommen in den Verein ist das Trio über Microstock, mit dem das Waldstockjahr am 23. Dezember in der Böheim-Brauerei anfängt und das inzwischen die zweitgrößte Veranstaltung des Vereins ist. „Da ist die Bude brechend voll“, sagt Häckel.

Party vor Weihnachten

Auf das Datum haben sie sich geeinigt, weil da die meisten zu Weihnachten schon da sind und eher Zeit haben, als an den Feiertagen selber. Angesprochen werden sollen die 16- bis etwa 40-Jährigen. Rund 350 Leute seien jedes Mal da. Es gibt drei Bands und einen DJ. Den Auftakt macht immer eine lokale Band, die aber meist aus Bayreuth oder Nürnberg kommt. In Pegnitz selbst gäbe es eigentlich keine Bands, sagt Bauer. „Wir haben kein großes Budget, uns ist es wichtig, ambitionierte Bands zu finden, die bald groß rauskommen wollen“, erklärt Schötz. Schwierig sei nur die relativ kleine Bühne in der Brauerei: Mehr als acht Leute passen da nicht drauf.

Bereits zum fünften Mal lief in diesem Frühjahr Nanostock; im Herbst will Bauer noch ein weiteres veranstalten. Die Idee dafür war, die Brauerei mehr zu nutzen. „Das ist einfach eine gute Location, die Wege sind kurz, die Infrastruktur passt“, fasst er es zusammen. Toiletten, Bühne, Bier – alles Wichtige ist da. Schall und Sound passen. Das ist fast wie ein Club, finden die drei jungen Männer. Ein Höhepunkt für die Bands sei es, dass sie nicht in einem Saal auftreten, sondern in einer Brauerei. Gespielt wird Musik, die gerade angesagt ist: Psychedelic Rock. Im Herbst soll es mehr Electro-Rock sein. Abwechslung soll sein. „Wir wollen mehr Qualität als ein bestimmtes Genre“, sagt Häckel. Hiphop wird es aber nicht geben.

Ein fester Punkt im Jahr ist Fußstock, das heuer schon zum 15. Mal stattfand. Was die Drei gut finden ist, dass das immer noch von Gründer Andy Conrad durchgezogen wird und er auch jedes Mal mit seinen „Bengasi Bombers“ dabei ist. Die Fußballspiele des Vereins kommen indes ganz ohne Musik aus und sind am weitesten von den sonstigen Veranstaltungen entfernt. Heuer waren bei den Wettkämpfen auf dem FC-Gelände erstmals auch Flüchtlinge dabei. Und weil zu dem Datum alle so schön zusammenkommen, findet da gleichzeitig die Jahresversammlung statt. „Das hat eher was Familiäres“, sagt Schötz.

Der eigentliche Höhepunkt ist dann das Waldstock-Festival, das seit 1994 am zweiten Juliwochenende steigt. „Der Freitag war erst ganz klein“, erinnert sich Bauer. Künstler mit Gitarre saßen beim Lagerfeuer. Das ist dann gewachsen. Jetzt kommen so an die 1500 Leute. Bei der Veranstaltung spielen nun am Freitag vier Gruppen, es geht ruhiger zu. Am Samstag gibt es dann seit 2010 Kultur umsonst und draußen. Das Gelände ist liebevoll gestaltet, Tücher schweben. Heuer gab es erstmals eine Kaffeebude und einen kleinen Aussichtsturm, auf dem ein Gitarrenspieler eine Lyrik-Performance brachte. Jeder soll sich Wohlfühlen, lautet die Idee.

„Das wird immer größer“

Bei dem zwölfstündigen Programm ab 13 Uhr spielen erst lokale Bands, später regionale und nationale, ab dem späten Nachmittag dann internationale. „Das wird immer größer“, sagt Häckel. Die letzte Band polarisiert dann, da verlassen manche sogar das Gelände. Das ist mehr etwas Experimentelles. „Wir wollen was wagen, es soll für jeden Geschmack etwas dabei sein“, skizziert Bauer. Kurz nach Waldstock läuft Filmstock im Wiesweiherpark. Das sei jedes Mal schwer zu organisieren, da ja noch die Nacharbeiten von Waldstock laufen. Dreimal werden Filme, von denen vorher nicht bekannt ist, um welche es sich handelt, gezeigt. „Unser Anspruch ist, dass es keine Hollywood-Blockbuster sind, sondern etwas Neues und Spannendes“, sagen die Vorsitzenden.

Die letzte Outdoor-Veranstaltung ist dann Guerillastock, das am vergangenen Samstag hinter dem FC-Gelände stattfand. Dort gibt es elektronische Musik. Was den Drei wichtig ist: Es wird darauf geachtet, dass keine Drogenparade läuft. Wer kifft, muss gehen. „Man kann auch ohne Exzess feiern“, sagt Bauer. Und das tun sie jedes Jahr an einem anderen Ort und möglichst im Einklang mit der Natur. So habe es im Veldensteiner Forst Kopfhörer für die Besucher gegeben, um nicht die Wildschweine zu beschallen. Bis auf die Veranstaltungen in der Brauerei bietet der 2001 gegründete Waldstockverein alle Events ohne Eintritt an. „Das trägt sich aus Standmieten, Getränken, Spenden und Sponsoren“, erklärt Bauer.

FRAUKE ENGELBRECHT