Pegnitz: Beliebter Schlafplatz im Wald — aber ein Klo fehlt

Am Kühkopf im Veldensteiner Forst nächtigen am Wochenende zahlreiche Menschen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Vor zweieinhalb Wochen an einem Sonntag gegen 8.30 kam einem Jogger im Veldensteiner Forst ein Mann entgegen, der sich die Zähne putzte. Der Jogger wunderte sich nicht über die Mundpflege in der Natur, denn dies geschah in der Nähe des Parkplatzes am Kühkopf.

Der Parkplatz am Kühkopf im Veldensteiner Forst an der Straße von Pegnitz nach Plech ist ein beliebter Schlafplatz. Das bringt Hygieneprobleme mit sich, denn ein Klo gibt es dort nicht. © Kerstin Goetzke



Der Parkplatz am Kühkopf im Veldensteiner Forst an der Straße von Pegnitz nach Plech ist ein beliebter Schlafplatz. Das bringt Hygieneprobleme mit sich, denn ein Klo gibt es dort nicht. Foto: Kerstin Goetzke



Der Fleck ist zum beliebten Übernachtungsort geworden. Am Wochenende stehen dort meist vier bis sechs Kleinbusse mit polnischem oder tschechischem Kennzeichen. Am Samstag- und Sonntagmorgen herrscht reges Treiben: Männer, Frauen, Kinder sitzen um ihre Campingtische oder rund um den Holztisch und frühstücken.

Der Parkplatz ist Geheimtipp, denn es gibt hier Wasser, dass in einem Unterstellhäuschen aus einer Leitung rinnt. Dies hat sich via Internet offenbar schnell verbreitet, sodass der Parkplatz manchmal voll belegt ist.

Nur eines fehlt: Toiletten. Die Menschen, die am Kühkopf, an der Straße zwischen Pegnitz und Plech, die Nacht verbringen, müssen sich ein Plätzchen im Wald suchen, um ihre Notdurft zu verrichten. Bei 40 bis 60 Menschen jedes Wochenende ist es für Pilz- oder Beerensammler deshalb ratsam, nicht unbedingt im näheren Umkreis des Parkplatzes zu suchen.

"Keine wilden Camper"

Beim Hausherrn, dem Forstbetrieb Pegnitz, betrachtet man das Ganze gelassen. Der stellvertretende Leiter Eduard Meyerhuber erklärt auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten, dass Leute dort Halt machen, die nur übernachten würden. "Das sind keine wilden Camper." Rein rechtlich könne man somit kaum dagegen vorgehen, "wenn einzelne übernachten, ist es schwierig".

Könnte ein WC die Hygiene an diesem Ort verbessern? "Wenn wir eine Toilette aufstellen, wird der Parkplatz noch mehr als bisher frequentiert", befürchtet Meyerhuber. Eigenmächtig wolle der Forstbetrieb nichts in die Wege leiten, zumal die Menschen, die dort die Nacht verbringen, sich ordentlich verhalten würden. Müll wird nicht illegal zurückgelassen und auch keine Lagerfeuer angezündet. "Wir müssen eine andere Lösung finden, um es einzudämmen", sagt Meyerhuber, der sich bereits mit Wolfgang Geißner in Verbindung gesetzt hat.

Geißner ist Geschäftsführer des Naturparks Fränkische Schweiz — Veldensteiner Forst. Auch er will keinen großen Wirbel machen: "Das sind meistens Kletterer. Wenn die einmal übernachten, wird das geduldet." Ob die Insassen der Kleinbusse tatsächlich zur Kletterszene gehören, ist fraglich. Eher ist zu vermuten, dass es Reisende sind, die auf dem Weg zu ihrem Urlaubsziel die Autobahn verlassen und den Rastplatz ansteuern.

Das Problem mit der Notduft kenne er. "Wenn Schwammerlsucher reintreten, haben sie Pech gehabt." In der Schutzhütte am Klumpertal würden auch öfters Kletterer nächtigen. "Im Großen und Ganzen hinterlassen sie den Platz relativ sauber", hat Geißner festgestellt.

In der Marktgemeinde Plech hat man auf die Not der Kletterer reagiert. Im Rahmen des Kletterkonzeptes der Arbeitsgemeinschaft Frankenpfalz ist in der Nähe des Kletterfelsen "Schöne Aussicht" ein Klohäuschen aufgestellt worden. Weil es, wie es der Plecher Bürgermeister Karlheinz Escher ausdrückt, "viele Kletterer gibt, die lieber unter sich bleiben wollen". Es gebe aber auch Kletterer, die auf Campingplätzen ihre Zelte aufschlagen.

Im Veldensteiner Forst ist zumindest eine Stelle vorhanden, an der sich Toiletten befinden. Am Parkplatz des Wildgeheges stehen drei Dixi-Klos. Die Situation im Forst könnte sich entspannen, wenn die geplante stationäre Toilettenanlage errichtet ist. "Wir warten auf die Baugenehmigung", sagt Meyerhuber.

HANS-JOCHEN SCHAUER