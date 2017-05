Pegnitz: Berufsschüler bekamen Dopingmittel

60 Abschlussschüler erhielten von Schulleiter Gerhard Hecht ein Hufeisen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler der Berufsschule haben in einer Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Auf dem Bild sind Restaurant- und Hotelfachleute zu sehen. Sie erhielten nun an der Berufsschule Pegnitz nach einer dreijährigen Ausbildung ihre Abschlusszeugnisse überreicht. © nn



Auf dem Bild sind Restaurant- und Hotelfachleute zu sehen. Sie erhielten nun an der Berufsschule Pegnitz nach einer dreijährigen Ausbildung ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Foto: nn



Eine Ausbildungszeit von zwei Jahren bei den Fachkräften im Gastgewerbe oder drei Jahren bei den Hotel- und Restaurantfachleuten und Köchen liegt hinter ihnen.

Außerdem konnte Steffi Hempel von der Metallabteilung drei Zerspanungsmechanikern die Abschlusszeugnisse überreichen, da diese eine Verkürzung ihrer Lehrzeit wegen guter Leistungen erlangten.

In der Berufsschule und im Betrieb waren auch die Absolventen des Gastgewerbes gefordert. Sie mussten ihr Bestes geben. Neben langem Arbeiten bis spät in die Nacht musste auch der Lernstoff in der Schule bewältigt werden. Dazu gehören Engagement, Zielstrebigkeit und vor allen Dingen Durchhaltevermögen.

Gerhard Hecht, Schulleiter der Berufsschule Pegnitz, gratulierte zum erfolgreichen Abschluss der Berufsschule und wünschte den Anwesenden für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Jeder Abschlussschüler erhielt ein Hufeisen, das als erlaubtes Doping bei der bevorstehenden IHK-Prüfung bedenkenlos benutzt werden darf.

Restaurantfachleute und Köche mit ihren Abschlusszeugnissen. © nn



Restaurantfachleute und Köche mit ihren Abschlusszeugnissen. Foto: nn



Die Jahrgangsbesten wurden mit einem Buchpreis geehrt. Francesco Ingallina, Koch, Betrieb: Da Franco Pizzeria in Kronach; Jovana Zivkovic, Restaurantfachfrau, Betrieb: Season in Hof, war auch Schulsprecherin; Stefanie Arneth, Köchin, Betrieb, Arvena Kongress Hotel in Bayreuth; Selina Bergmann, Hotelfachfrau, Betrieb: Fichtelgebirgshof in Himmelkron.

nn