Pegnitz: "Bufdi" soll Lehrern die Arbeit erleichtern

PEGNITZ - Mit neuen Ideen kam "der Neue" erstmalig in die Schulverbandsversammlung. Der frisch gebackene Rektor der Christian-Sammet-Mittelschule (CSS), Thorsten Herzing, wurde dort von Bürgermeister Uwe Raab begrüßt. Einstimmig beschloss das Gremium, Herzings Vorschlag auf Anstellung eines oder einer Bundesfreiwilligendienstleistenden – im Volksmund "Bufdi" – zu bewilligen. Frühestens ab Januar 2018.

Der 42-jährige Rektor Herzing arbeitet seit 2003 an der Sammetschule. Die Schule sei ihm als Lehrer deshalb "sehr ans Herz gewachsen". Als bisheriger Computerbetreuer bedankte er sich ausdrücklich beim Bürgermeister, dass von der Stadt regelmäßig Geld für Whiteboards und Computer zur Verfügung gestellt worden sei.

Für die erstmalige Anstellung eines Bufdi bewilligten die Schulverbandsräte 7000 Euro pro Jahr. Die monatlichen Lohnkosten dürften voraussichtlich 300 bis 350 Euro betragen, glaubt der CSS-Schulleiter.

Dieser nannte die Schaffung der Bufdi-Stelle eine "Supersache, denn die sind halt immer da." Im Austausch mit anderen Lehrerkollegen habe er von dieser Möglichkeit erfahren. An der Schule in Altenkunstadt sind sogar zwei Bufdis beschäftigt.

Die Notwendigkeit personeller Unterstützung zeige sich für Herzing täglich im Schulalltag. "Jede Stunde kommt ein Schüler ins Sekretariat und sagt, ihm ist schlecht." Genau genommen bestünde für solche Schüler bis zum Abholen durch die eigenen Eltern eine "Betreuungslücke". Auch beim Mensa-Betrieb wäre eine zusätzliche Aufsichtführende Person eine spürbare Entlastung für die dort eingesetzten Lehrer.

Weitere Einsatzfelder seien die Betreuung von Ganztagesklassen, Flüchtlingen, der Schulgarten oder die Unterstützung bei Klassenfahrten. Koordiniert wird der Bufdi-Einsatz von einer Fachstelle im Bamberger Raum.

Jede Menge Zahlen präsentierte Stadtkämmerer Wolfgang Hempfling den Verbandsräten zu den Kalenderjahren 2015 und 2016. In beiden Jahren sei es zu "über- und außerplanmäßigen Ausgaben" gekommen. Im Verwaltungshaushalt betrugen diese knapp 141.000 Euro, im Vermögenshaushalt knapp 98.000 Euro.

Schuld an diesen Überschreitungen seien eine Reihe zu geringer Haushaltsansätze in den vergangenen Jahren gewesen. Größter Posten: die Schülerbeförderung. Der Haushaltsansatz lag bei 202.000 Euro, die tatsächlichen Kosten um 96.000 Euro höher. Der zweite von insgesamt 15 Posten betraf die Bauhofleistungen der Stadt. Diese Leistungen waren 2014 nicht in Rechnung gestellt worden.

Mit der Spielplatzerneuerung waren 2015 rund 17.000 Euro angefallen. Eine weitere Überschreitung entstand durch den außerplanmäßigen Kauf eines gebrauchten Kleintransporters. Kaufpreis: 9500 Euro. Das führte zur Überschreitung von 6000 Euro, die wie alle anderen Überschreitungen genehmigt werden musste.

Diese Zusatzkosten provozierten auch mehrere Nachfragen des Betzensteiner Vizebürgermeisters Peter Marschall und des Plecher Rathauschefs Karlheinz Escher.

Marschall wollte wissen, weshalb die Schülerbeförderung "so schwierig zu kalkulieren" sei und es dort jährliche Schwankungen von 10.000 bis 15 000 Euro gebe. Hempfling will das prüfen lassen. Grundschulrektorin Christa Bauers Erfahrungen: "Die Fahrten sind teurer worden." Vielfach variieren von Schuljahr zu Schuljahr die Schülerzahlen und die Anzahl der Nachmittagsunterrichte.

Schließlich votierten alle für die Beschlussvorlage. Zum Ausgleich der Jahresrechnung 2015 werden aus der Rücklage rund 86.000 Euro entnommen.

