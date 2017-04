Pegnitz: Bussard in letzter Minute gerettet

Polizei verständigte Tierrettung Bayreuth - vor 31 Minuten

BETZENSTEIN - Ein Verkehrsteilnehmer teilte am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr der Polizeiinspektion Pegnitz einen verletzten Greifvogel bei Betzenstein mit. Eine Streifenbesatzung fand den Mäusebussard in einem Straßengraben neben der Staatsstraße ST2163, kurz nach Betzenstein in Richtung Plech.

Die Polizei Pegnitz hat sich um einen verletzten Mäusebussard gekümmert. Per Maske wurde er mit Sauerstoff versorgt. Foto: Polizei Pegnitz



Sogleich verständigten die Beamten für den sichtlich mitgenommenen Greifvogel die Tierrettung Bayreuth. Etwa eine halbe Stunde später traf ein Mitarbeiter der Tierrettung bei der Streifenbesatzung ein.

Die Polizisten hatten zwischenzeitlich die Staatsstraße halbseitig gesperrt, so dass der Bussard im Graben sicher verweilen und das Eintreffen des Fachmanns geschützt abwarten konnte. Der Mitarbeiter kümmerte sich sofort um die unerlässliche Notfallversorgung des Tieres mit Sauerstoff, insbesondere zur Stabilisierung des Kreislaufes.

Anschließend wurde der Bussard in einer Transportbox zu einem Tierarzt nach Bayreuth gebracht. Glücklicherweise erholt sich der Greifvogel dank der umfassenden und schnellen Versorgung rasch wieder. Mäuse fangen wird er aber erst in ein paar Wochen wieder können, wenn sein gebrochener Fuß vollständig verheilt ist.

