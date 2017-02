Pegnitz: Chaos um den Namen der Villa Kunterbunt

PEGNITZ - Das Tohuwabohu in der Villa Kunterbunt scheint perfekt zu sein. Und zwar nicht nur in der Pegnitzer, sondern vermutlich in allen in Deutschland und weltweit.

Dass die evangelische Familienbildungsstätte Villa Kunterbunt auch Angebote für Erwachsene bietet, ist mittlerweile in den Köpfen der Pegnitzer verankert, findet deren Leiterin Sandra Kunze. Foto: Ralf Münch



Grund für das Durcheinander und die Unsicherheit in den "Villen" sind die Erben der schwedischen Autorin Astrid Lindgren. Sie hatte das freche rothaarige Mädchen, seine Abenteuer und Lebensmittelpunkt – eben die Villa Kunterbunt – erschaffen. Die Nachfahren der Schreiberin wollen Lizenzgebühren für alle ihre Werke und diesen Namen. "Ich weiß noch nicht genau, wie es mit unserer gleichnamigen Familienbildungsstätte weitergeht", sagt der Pegnitzer Dekan Gerhard Schoenauer.

Er habe auch schon recherchiert, ist sich aber nicht ganz sicher, ob die Regelung auch seine Einrichtung betrifft. Und tatsächlich: Der Zusammenhang, in dem ein Name genutzt wird, ist ausschlaggebend: Nutzt ihn eine gemeinnützige Organisation oder ein Wirtschaftsunternehmen? "Wir verdienen mit den Angeboten in der Familienbildungsstätte kein Geld; Referenten oder Kursleiter bekommen höchstens ein Honorar, das durch die Kursgebühren finanziert wird", erklärt der Dekan die Gemeinnützigkeit der Einrichtung. Sollte das Markenrecht entgegen der derzeitigen Annahmen doch auch für gemeinnützige Einrichtungen gelten, müsste sich der Dekanatsausschuss für einen neuen Namen entscheiden. "Geld können wir für die Lizenz nicht ausgeben." Über eine Alternative hat Schoenauer noch nicht nachgedacht. Der Name sei in Pegnitz mittlerweile "eingebürgert".

Das sieht auch Sandra Kunze, die Leiterin der evangelischen Familienbildungsstätte, so: "Als ich 2010 hier angefangen habe, hätte ich den Namen gerne weggehabt." Würden mit Villa Kunterbunt doch viele eine reine Einrichtung für Kinder verbinden, was die Familienbildungsstätte aber ja nicht ist. Schließlich gibt es dort auch viele Angebote für Erwachsene - etwa Yoga, Pilates und Körperstabilitätstraining -, die inzwischen etwa die Hälfte des Programms ausmachten. "Mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass der Name auch Vorteile hat", so Kunze. "Das ist hier wirklich ein sehr etablierter Begriff."

Zustimmung kein Problem

Die hohe Bekanntheit des Namens hatte auch der Dekanatsausschuss im Jahr 2010 als Begründung angeführt, warum die Familienbildungsstätte nicht umbenannt werden sollte. "Um jetzt den Namen der Einrichtung zu ändern, müsste wieder der ganze Dekanatsausschuss zustimmen", sagt Kunze, die auch mit dem schlichten Titel "Familienbildungsstätte Pegnitz" leben könnte.

Die Zustimmung wäre laut Schoenauer kein Problem. Der Aufwand käme erst nach der Umbenennung, weil unter anderem die Internetseite umbenannt werden muss. Und auch Flyer sind schon gedruckt und teilweise unter die Menschen gebracht.

Keine Lizenzgebühr

Unsicher wurden sämtliche Villen nach einem Fernsehbeitrag, in dem davon die Rede war, Einrichtungen müssten an die Erben Astrid Lindgrens für die Nutzung des Namens eine Lizenzgebühr zahlen. Von 500 Euro pro Jahr war die Rede. Denn die Bezeichnung Villa Kunterbunt ist markenrechtlich geschützt. Und zwar für das schwedische Unternehmen Saltkråkan AB. "Auch Kindergärten müssen eine Erlaubnis haben", sagt Ralph Graef, Anwalt, der das Unternehmen vertritt. Dieses habe sich entschieden, in der Regel keine Lizenzgebühr zu verlangen, wie er gegenüber der Redaktion gesagt hat.

Die evangelische Familienbildungsstätte Villa Kunterbunt Pegnitz entwickelt sich seit 1999 aus einer Initiative von Müttern. Der ursprüngliche Rahmen war die Familienarbeit der evangelischen Kirchengemeinde und wurde später auf den gesamten Dekanatsbezirk ausgeweitet.

