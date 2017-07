Pegnitz: Cordula Werner neue Leiterin des Wiesweiher-Kindergartens

Doris Bernet-Bauer wird Stellvertreterin in der Einrichtung "Zum guten Hirten" - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Wiesweiher-Kindergarten "Zum guten Hirten" hat eine neue Leiterin. Cordula Werner (34) tritt die Nachfolge von Sabine Seitz an, die den Kindergarten Ende Juni verlassen hat. Neue Stellvertreterin ist Doris Bernet-Bauer.

Cordula Werner ist neue Leiterin des evangelischen Kindergartens „Zum guten Hirten“. Neu auf dem Stellvertreterposten ist Doris Bernet-Bauer. Beide gehörten dem Team bisher schon an. © Foto: Hans-Jochen Schauer



Die aus Buchau stammende Werner gehört seit März dem Kiga-Team an und war stellvertretende Leiterin. Nun rückt sie für ein Jahr an die Spitze der evangelischen Einrichtung (106 Kinder). "Wir sind froh, dass sie es macht", sagt Gisela Schleifer, die Bereichsleiterin für die Kindertagesstätten im evangelischen Dekanat Pegnitz.

Werner sei vom Team gut angenommen worden, sehr erfahren und kompetent. Schleifer spricht von einem "sanften Übergang in allen Beziehungen". Bereits auf ihren früheren Stationen hat sie Kindergärten geleitet oder war Stellvertreterin, beispielsweise in einer Kinderkrippe in Erlangen. Auch den Kiga Troschenreuth hat Werner übergangsweise geführt.

In ihrer beruflichen Laufbahn hatte sie bis jetzt häufig nur befristete Stellen. In Pegnitz ist das nun anders; die Leitungsfunktion ist jedoch auf ein Jahr beschränkt. "Wir wollten uns erst einmal Luft verschaffen und uns dann nach einer neuen Leiterin umschauen", so Gisela Schleifer.

Dies ist auch im Sinne von Werner: "Dann sehen wir weiter." Gut möglich, dass sie im Amt bleibt, denn gute Erzieherinnen sind zurzeit nur schwer zu bekommen. Sechs Bewerbungen gab es auf die in der Region ausgeschriebene Stelle. Früher sei es die dreifache Anzahl gewesen, sagt Schleifer.

Cordula Werner wird konzeptionell nichts ändern; ihren Fokus legt sie, wie sie im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten betont, auf Schulkinderbetreuung. Erzieherin habe sie schon immer werden wollen. "Man kann den Kindern etwas beibringen und sieht, wie sie sich entwickeln. Werner spielt in der Trachtenkapelle Pegnitz Klarinette. Im Wiesweiher-Kndergarten hat sie das Instrument bisher noch nicht gespielt.

HANS-JOCHEN SCHAUER