Pegnitz: Das Baumaufstellen war eine schwere Geburt

PEGNITZ - Das Baumaufstellen zum Auftakt der ASV-Zeltkirchweih war dieses Jahr eine schwere Geburt. Die Spieler der ersten und zweiten Fußballmannschaft benötigten zu diesem schweißtreibenden Ritual länger als üblich.

Mit vereinten Kräften stemmten die ASV-Fußballer den Kirchweihbaum nach oben. Es war keine einfache Angelegenheit, denn die meisten der jungen Männer waren das erste Mal beim Aufstellen des Baumes dabei. Regie führte Andreas Merkl, der seine Junge antrieb: „Reißt euch mal zusammen.“ Foto: Ralf Münch



Für die meisten der 20 jungen Männer war es das erste Mal, dass sie einen Stamm mit den Schwalben in die Senkrechte stemmten. Andreas Merkl führte Regie und dirigierte die Burschen, unterstützt von Georg Haberberger. Die Kommandos kamen schnell nacheinander: rüberlaufen, vor, runter, halt, nicht so schnell, hoch. Ein zäher Kampf. "Mann, es schauen vierhundert Leute zu, jetzt reißt euch mal zusammen", raunzte Merkl seine Truppe an. Mancher Schluck Bier zur Stärkung floss durch die Kehlen, ehe der mit Kränzen und bunten Bändern geschmückte Baum senkrecht emporragte.

Unter den Zuschauern des Rituals war auch Bürgermeister Uwe Raab. "Der Kirchweihbaum ist ein Symbol für Lebensfreude, Fruchtbarkeit und Lust am Leben. Und die Jungs müssen zeigen, was sie in den Oberarmen haben", so Raab. Den ASV-Fußballern sei die Stadt sehr verbunden, weil sie eine Tradition aufgegriffen hätten und die Kirchweih aufrecht erhalten haben.

Die Belgischen Kaltblüter Rico und Rocky von Reinhold Stieg zogen den Kirchweihbaum. Jedes der Pferde wiegt 950 Kilogramm. Foto: Ralf Münch



Wie üblich war der Festzug zuvor von der Jura-Bräu über die Hauptstraße zum Festplatz an die Badstraße gezogen. An der Spitze ASV-Vorsitzender Günter Bauer, Brauereichef Wilhelm Knopf, ASV-Fußballfunktionäre, Bürgermeister Uwe Raab und sieben Stadträte. Dahinter die Trachtenkapelle unter Leitung von Josef Prell, die Trachtengruppe und der Kickernachwuchs der G- bis D-Jugend. Ganz zum Schluss zogen die Belgischen Kaltblüter Rico und Rocky von Reinhold Stieg (Bernheck) den Kirchweihbaum und ein Fass Bier. Zu beiden Seiten der Stange gingen die Fußballer und stärkten sich immer wieder mit Bier aus Maßkrügen. Unüberhörbar schallte ihr Ruf durch die Stadt: "Wer hat Kerwa, mir ham Kerwa."

