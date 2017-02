Pegnitz: Das große Aufräumen nach Egon beginnt

PEGNITZ - Am Freitag, 13. Januar, hat Sturm „Egon“ in der Region gewütet und in den Wäldern seine Spuren hinterlassen. Doch die Aufräumarbeiten kommen wegen der frostigen Temperaturen nicht so recht voran.

Während die Waldarbeiter im Raum Forchheim bereits viele vom Sturm „Egon“ umgeknickte Bäume abtransportiert haben, soll es in Pegnitz erst diese Woche mit dem Aufräumen richtig losgehen. © Roland Huber-Altjohann



Die Frostperiode in den Tagen nach dem Sturm hat viele der Aufräumarbeiten verhindert beziehungsweise verschoben. Denn, so sagt Frank Pirner, Leiter des Forstbetriebs Pegnitz, die Sicherheit seiner Mitarbeiter gehe vor. Dem wilden Egon sind Mitte Januar ungefähr 2000 bis 3000 Festmeter im Zuständigkeitsbereich des Forstbetriebs Pegnitz zum Opfer gefallen. Aber Ende Januar war die Lage noch sehr unübersichtlich. Genaue Zahlen gibt es nach wie vor wir nicht.

Im nördlichen Bereich des Forstbetriebs Pegnitz hat es durch den Januar-Sturm in den Wäldern so gut wie keine Schäden gegeben. Unter dem Sturm hat vor allem der südliche Bereich gelitten: der Veldensteiner Forst und der Jura, berichtet Pirner. In diesen Gebieten sei es zu sogenannten Einzelwürfen gekommen, vor allem Fichten seien betroffen. Auf die Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten, wie lange es noch dauert, bis das Bruchholz aufgearbeitet ist, kann Pirner noch immer keine Antwort geben. „Es war ja zum Glück nur ein kleiner Sturm, aber die Schäden sind noch nicht aufgeräumt – aus Sicherheitsgründen“, erläutert der Forstbetriebschef.

Die Wege und Böden seien noch zu sehr vereist, weshalb die Gefahr für die Mitarbeiter des Forstbetriebes und für dazu gebuchte, externe Waldarbeiter mit Harvester und anderen Landmaschinen zu groß sei. Deswegen könnten die Aufräumarbeiten wohl erst jetzt beginnen. Vorausgesetzt, das Wetter bleibt so mild wie vorhergesagt. „Zurzeit sind unsere Leute wegen der Wetterlage und des Frosts noch ausgestellt“, so Pirner.

Die Arbeit im Wald sei momentan nicht einfach. Auf den Bäumen liege oft noch ein Schneeschleier, der beim Sägen herabfalle und die Sicht behindere. Sobald die Arbeiter wieder im Dienst seien, werde das Bruchholz beseitigt. „Ende März dürften wir damit fertig sein“, hofft Pirner. Gerade bei sogenannten Nesterwürfen, also bei über- oder durcheinander liegenden Baumstämmen, brauche es für die Aufräumarbeiten Harvester und andere große Geräten, die sich auf dem frostigen Grund schwer täten.

Blick nach oben richten

Die wichtigsten Arbeiten seien freilich gemacht, fügt Pirner hinzu. Also die Stücke, die es braucht, um den laufenden Betrieb im Wald aufrechtzuerhalten oder größere Wege, die mit Sturmschäden eine zu große Gefahr für Waldbesucher und -spaziergänger bergen würden. Pirner gibt noch ein paar Ratschläge für richtiges Verhalten an die Hand: „Sie sollten gesunden Menschenverstand walten lassen, ein bisschen aufpassen und vorsichtig sein“, empfiehlt er. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Bäume über Waldwegen hingen. „Fußgänger sollen nach oben gucken und darauf achten, ob etwas herunterfallen kann. Und natürlich sollte man sich nicht unter beschädigte Bäume stellen.“

Was mit dem Bruchholz im Anschluss passiere, hänge maßgeblich von dessen Qualität ab, skizziert Pirner. Wenn Bäume ganz umgeworfen wurden, würden sie normal verwertet. „Bei den anderen werden kurze Stücke herausgeschnitten, der Rest wird als Brennholz verwendet.“

Nachhaltige oder irreparable Schäden seien aber durch den wütigen Egon nicht entstanden. „Es ist für uns ,Business as usual‘, alles wie immer. Zum Glück war Egon kein großer Sturm wie der Orkan Vivian oder Wiebke 1990 oder Kyrill 2007. Wir sind froh, dass nicht mehr passiert ist und hoffen, dass heuer kein größerer Sturm mehr vorausgesagt wird.“

ANDREA MUNKERT