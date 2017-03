Pegnitz: Die Geheimnisse des Baumpflanzens

Um klimastabilere Forste aufzubauen, müssen die Waldbesitzer mitziehen — Schulungen und Seminare - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Wir leben in einer waldreichen Region. Der Wald muss aber auch betreut, gepflegt und "umgebaut" werden, wie Werner Lautner, stellvertretender Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Pegnitz mit 1690 Mitgliedern, sagt.

Wie beschneidet man das Wurzelwerk einer Jungpflanze richtig? Wie kann man sie schützen? Und welches Werkzeug ist beim Pflanzen für welchen Boden geeignet? Darum ging es bei der Schulung im Lindenhardter Forst. © Stefan Brand



Für den Umbau des Waldes ist ein Umdenken erforderlich, sagt Lautner. Mit der Forstreform 2005 sei die Erkenntnis gereift, dass es nicht ausreiche, ab und zu ein paar neue Bäume zu pflanzen. Vielmehr müsse dahinter ein Konzept stehen. Allein schon, um Monokulturen vorzubeugen. Denn diese sind in unseren Breitengraden oft anzutreffen. Stichwort Kiefer: "Wir sind froh, dass wir sie haben, aber sie ist zu dominant", sagt Lautner.

Selbiges gelte für die Fichte, den Baum des Jahres 2017. Die wolle man keineswegs verteufeln, aber ein Wald, der nur aus Kiefern und Fichten bestehe, sei nicht gerade ideal. Ein gesunder Wald müsse vielfältiger gestaltet sein. Die Mischung macht's. Vor allem die Mischung von Nadelhölzern und Laubbäumen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen jene mitspielen, die im Wald das Sagen haben – die Waldbesitzer. Und die ziehen mit, sagt Lautner. Seit Jahren schon, "und zwar ältere wie jüngere Semester".

Die FBG, in dem die Waldbesitzer aus der Region organisiert sind, will für diesen Bewusstseinswandel sensibilisieren. Mit Seminaren und Fortbildungen. Ein System, das funktioniere, bestätigt Forstingenieurin Rebekka Reichstein, die sich unter anderem um die Pflanzschulungen kümmert. Zurzeit läuft die Frühjahrsbestellung der FBG für 2017, 17.635 Pflanzen wurden bestellt. Vergangenes Frühjahr waren es 16.768 Pflanzen, davon 8178 Nadel- und 8590 Laubbäume.

Denn das Wissen alleine, dem Wald mit Buche, Ahorn, Douglasien oder Roteichen ein neues Gesicht geben zu müssen, genüge nicht. Auch das richtige Pflanzen und die richtige Pflege der Jungbäume spielen eine zentrale Rolle. Das Interesse ist da, wie die gute Resonanz bei einer solchen Schulung am Wochenende im Lindenhardter Forst zeigte. Trotz strömenden Regens kamen rund ein Dutzend Waldbesitzer, um sich von Fachleuten einer Baumschule aus dem Raum Donauwörth in die Geheimnisse des Baumpflanzens einweihen zu lassen.

Das fängt schon mit dem Alter der Schößlinge an. Älter als vier Jahre sollten sie nicht sein, wenn sie im Waldboden sicher anwachsen und sich entwickeln sollen. Ganz wichtig, so die Experten weiter, sei der sorgsame Umgang mit dem Wurzelwerk der Jungbäume. Das muss in der Regel beschnitten werden, ehe man die Pflanze in der Erde "versenkt". Auch die Hauptwurzeln, sollten diese eine Bruchstelle aufweisen. Das darf nur im dünnen Bereich passieren. Denn wird zu viel abgeschnitten, wachsen die Wurzeln nicht mehr richtig nach.

Ein häufiger Fehler

Passen muss ferner das Pflanzloch. Es muss groß genug sein, um das komplette Wurzelwerk aufzunehmen — und zwar ohne Knickstellen. Weil der Baum sonst nur in eine Richtung stabil im Boden verankert ist. Ein Fehler, der in der Vergangenheit nicht gerade selten begangen wurde. Und der dazu führt, dass viele Bäume bei den immer häufigeren Stürmen umknicken.

Vorgestellt wurden ferner Methoden des Pflanzschutzes, wie ein Drahtmantel aus Kunststoff, Hüllen aus PVC, die die Fachleute der Baumschule favorisieren, und Klemmen, die die jungen Triebe schützten.

Die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft Pegnitz bewirtschaften eine Waldfläche von 10.629 Hektar. 2016 wurden über die FBG 16.532 Festmeter Holz vermarktet, daran beteiligten sich 242 Mitglieder.

STEFAN BRAND