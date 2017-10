Pegnitz: Drei Schwerverletzte bei Frontalcrash

Opel Corsa in Gegenverkehr geschleudert und mit Mercedes kollidiert - vor 36 Minuten

PEGNITZ - Drei zum Teil schwerst Verletzte sind die traurige Bilanz des Verkehrsunfalls, der sich Dienstagabend kurz vor 19 Uhr auf der Staatsstraße 2403 zwischen Pegnitz und Troschenreuth kurz nach Ortsausgang an der Weidmannshöhe ereignet hat.

Drei zum Teil schwerst Verletzte sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Staatsstraße 2403 zwischen Pegnitz und Troschenreuth. © Frank Heidler



Bei nasser Fahrbahn und leichtem Nieselregen verlor der Fahrer eines silbernen Opel Corsa mit Neumarkter Kennzeichen die Kontrolle über seinen Kleinwagen. Er war bergab Richtung Pegnitz unterwegs und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort prallte der Corsa frontal in einen dunklen Mercedes aus dem Raum Pegnitz, der in die Gegenrichtung fuhr.

Die beiden Insassen des Corsa erlitten schwerste Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Bayreuther und das Nürnberger Klinikum gebracht. Der ebenfalls schwer verletzte Mercedes-Fahrer wurde in die Pegnitzer Sana-Klinik eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Pegnitz, Hainbronn und Bronn waren mit zwei Großfahrzeugen und zwei Mannschaftswagen vor Ort. Rund 30 Aktive halfen bei Bergung der Opfer und Absicherung der Unfallstelle. Drei Notärzte versorgten die zum Teil eingeklemmten Unfallopfer vor Ort und stabilisierten sie für den Weitertransport. Ausgerückt waren Rotes Kreuz und ASB. Die Staatsstraße war stundenlang gesperrt.

Frank Heidler