Pegnitz: Dreister Zwetschgenklau hinter dem Schloßberg

Besitzer eines Obstgartens klagen über einen von Dieben komplett abgeernteten Baum — Verbotsschilder aufgestellt - vor 37 Minuten

PEGNITZ - "Die Zwetschgen sind weg", war wieder einmal der empörte Ausruf der Pegnitzer Obstgartenbesitzer Werner und Hanna Häckel. Diesen war auf ihrem 1500-Quadratmeter-Grundstück hinter dem Pegnitzer Schloßberg, direkt am Weg nach Körbeldorf bei der Abzweigung nach Büchenbach, ein kompletter Zwetschgenbaum von Obstdieben abgeerntet worden.

Ziemlich verärgert sind Hanna und Werner Häckel. In ihrem Obstgarten im „Gärtles“ hinter dem Schloßberg haben Diebe eine Zwetschgenbaum komplett abgeerntet. © Frank Heidler



Mit dem Obstklau haben die passionierten Hobbygärtner schon seit Jahren unliebsame Erfahrungen gemacht.

15 Bäume auf dem Grundstück

Auf ihrem nicht eingezäunten Privatgrundstück stehen insgesamt 15 Obstbäume — meist Apfelbäume, aber auch solche mit Kirschen, Birnen, eine Quitte und eben drei Zwetschgenbäume.Dabei hatten es die Langfinger nicht auf die etwas bitteren Fränkischen Zwetschgen abgesehen, sondern auf den Baum mit einer "besonders wohlschmeckenden" neueren Zwetschgensorte. Gut für Kuchen oder Marmelade. Während Deutschland nach dem mageren 2017 auf eine Spitzenernte bei Zwetschgen und Pflaumen zusteuert, gehen sie bei ihrem Lieblings-Zwetschgenbaum leer aus.

Auf den ersten Blick hält sich der entstandene materielle Schaden in engen Grenzen: "Wahrscheinlich gut 50 Euro", glaubt Werner Häckel. Laut seinen überschlägigen Berechnungen müssen der oder die Obstdiebe mit drei prallvoll gefüllten Zehnliter-Eimern verschwunden sein. Wegen des angrenzenden Maisfeldes mit über zwei Meter hohen Pflanzen dürften sie sich bei ihrem heimlichen Tun einigermaßen sicher gefühlt haben, glauben die Besitzer.

Als Wegzehrung

Wiederholt waren in vergangen Jahren wahrscheinlich von Spaziergängern oder Freizeitsportlern ein paar Äpfel oder anderes Obst als Wegzehrung eingesteckt worden. "Das war tolerabel." Hanna Häckel war aber auch schon "vier oder fünf Mal mit Korb zur Ernte auf das Gartengrundstück gekommen und musste — mangels Obst an den Bäumen — unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Die Besitzer haben jetzt im Obstgarten Verbotsschilder aufgestellt. © Frank Heidler



Jeder Obstanbauer weiß: Mit der Ernte allein ist ja nicht getan. Werner Häckel: "Wir machen ganzjährliche Grundstücks- und Baumpflege." Dazu gehört auch der Baumzuschnitt. "Das macht schon einige Arbeit."

Umso ärgerlicher sei deshalb der Diebstahl. Auf der Pegnitzer Polizei hat ihm ein diensthabender Beamter von einer Strafanzeige abgeraten. "Da kommt eh nichts dabei heraus", hieß es.

Jetzt haben die Häckels Verbotsschilder aufgestellt. Das Grundstück einzäunen wollen sie aber nicht. Noch nicht. Werner Häckel: "Das soll einfach eine kleine Ruheoase in der Landschaft sein, dass man a bisserl Freud in der Natur draußen hat." Gekauft hatten sie den Obstgarten von einem Vierteljahrhundert von der "Holiesel", die in der Kettengasse einen Gemüseladen betrieben hatte.

