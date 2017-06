Pegnitz: Ein Jäger auf der Suche nach Kuriositäten

Richard Götz sammelt seit 30 Jahren Trödelwaren: Er interessiert sich für die Geschichten hinter den Stücken - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Leidenschaft für alte Sachen hat der Pegnitzer Richard Götz durch seinen Onkel bekommen. Das war vor 30 Jahren, inzwischen hat er tausende Trödelwaren in seiner Wohnung und seinem Keller gelagert. Die wenigsten seiner Schätze sind gekauft, die meisten hat der Pegnitzer gefunden. Und dafür investiert der 58-Jährige im Schnitt 15 Stunden pro Woche.

Kuriositäten faszinieren Richard Götz (58) aus Pegnitz. Ein Beispiel: Kästchen, die komplizierte Öffnungsmechanismen haben. Bei dieser muss man zwei Teile verschieben, um an den versteckten Schlüssel zu kommen. © Annika Braun



Was die Leute wegschmeißen, ist für Richard Götz eine Fundgrube. Der 58-Jährige sucht im Sperrmüll und bei Haushaltsauflösungen in den Überresten nach neuen Schätzen in unterschiedlichen Größen. Da wären zum einen große, alte Möbelstücke, die er restauriert und dann in der Wohnung aufstellt. Zum anderen sind es auch die kleinen Dinge, an denen Götz hängt.

Wie zum Beispiel Behältnisse mit aufwendigen Öffnungsmechanismen. Kuriositäten — das ist das, wonach er sucht. "Ich gehe auch manchmal auf Trödelmärkte und kaufe mir ein paar Dinge, aber eigentlich bin ich ein Jäger auf der Suche nach Kuriositäten. Ich möchte die Sachen irgendwo zufälligerweise finden und nicht kaufen." In der Regel bekäme er die gefundenen Sachen geschenkt oder für wenig Geld, da der alte Besitzer sie ohnehin wegwerfen wollte.

Drei Räume und eine Scheune sind voll Trödelwaren, insgesamt sind es mehrere tausend Stücke, schätzt Götz. Um genug Platz zu haben, hat er sogar die Öltanks im Keller ausgebaut. Seit 30 Jahren hat der 58-Jährige nunmehr diese außergewöhnliche Leidenschaft, wobei er betont: "Ich habe keine Sammlersucht. 95 Prozent der Dinge, die ich finde, verkaufe ich weiter."

Egal ob auf dem Trödelmarkt oder an andere Sammler. Wie wertvoll ein kleines Teil sein kann, beziehungsweise zu was es früher gebraucht wurde, das muss Götz oftmals erst nachlesen. Insgesamt ist es ein zeitaufwendiges Hobby: "Ich nehme mir jeden Tag eine Stunde Zeit und versuche schon an jedem Wochenende – solange das Wetter passt – auf den Trödelmarkt zu fahren. Im Durchschnitt gehen pro Woche 15 Stunden drauf."

Das ist ein kleiner Teil der Trödelware, die sich angesammelt hat. Insgesamt hat er drei Zimmer und eine Scheune voll alter Sachen. © Foto: Annika Braun



Hauptberuflich arbeitet der 58-Jährige als kaufmännischer Angestellter bei einer Bayreuther Brauerei, nach der Arbeit geht es dann in den heimischen Keller zu seinen Schätzen. Und Zeit für die Familie muss auch noch sein. Drei erwachsene Kinder hat Götz, mit seinem Faible für Trödel steht er aber alleine da – "aber die Familie akzeptiert das."

Der Mensch, der ihm die Welt des Trödels gezeigt hat, ist vergangenes Jahr gestorben. "Mein Onkel war im Außendienst oft bei den Bauern und hat dadurch jedes Haus in den verschiedenen Landkreisen gekannt. Ab und zu hat er alte Sachen wie Porzellan, Spinnräder oder Kästchen mitgebracht. Die haben mich fasziniert. Irgendwann hat er mich mitgenommen auf die Fahrten und nach und nach habe ich mir die Wohnung mit alten Möbeln zugestellt."

Postkarten hat er auch

Neben den Trödelwaren sammelt Richard Götz auch noch alte Postkarten und Schallplatten. Sein wichtigster Schatz hängt aber im Wohnzimmer und dient als Aufbewahrungsort für Karten- und Würfelspiele. "Das Schränkchen habe ich in Gunzendorf gefunden, als die Schule aufgelöst wurde. Ich hatte einen Autounfall, da ist es kaputt gegangen. Das lag dann jahrelang im Keller, 1994 habe ich es mühsam wieder restauriert", erzählt Götz. Es ist eines der ältesten Stücke in seiner Sammlung, denn das Schränkchen stammt noch aus der Gründerzeit um 1871.

Aber eigentlich ist es für Götz schwer, ein Teil hervorzuheben. "Mir liegen die fünf Prozent, die ich behalte und nicht verkaufe, sehr am Herzen. Da hat jedes Stück eine Geschichte. Ich habe Respekt vor den Sachen, denn die wurden noch in aufwendiger Handarbeit gefertigt und nicht am Fließband für einen Billigladen."

ANNIKA BRAUN