Pegnitz: Eine Art Wundermittel für die Innenstadt

PEGNITZ - Es soll die Zukunft der Stadt sichern – bis 2030 und darüber hinaus. Es ist die Quelle für Fördermittel des Landes, des Bundes, der EU. Es ist, kurz gesagt, als eine Art Wundermittel für die Überlebensfähigkeit von Pegnitz gedacht: das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek).

„Wir haben das nicht als Pflichtaufgabe gesehen, sondern es hat uns Freude bereitet“: Mit diesen Worten haben Bürgermeister Uwe Raab (vorne re.) und Bauamtsleiter Manfred Kohl (vorne li.) das fertige Isek päsentiert. © Ralf Münch



PEGNITZ — In der ehemaligen Buchhandlung Mehlis in der Hauptstraße 23 können alle Bürger nun eine Woche lang die Ergebnisse eines dreijährigen Prozesses begutachten. In Form einer Ausstellung. Denn das Isek ist fertig. Jetzt muss es "nur" noch umgesetzt werden.

Zum Tag der Städtebauförderung eröffnete Bürgermeister Uwe Raab (SPD) am Samstag die papierträchtige Schau mit zahllosen Plänen, Analyseergebnissen, Projektbeschreibungen und Maßnahmenkatalogen. Da sollte der Betrachter schon ein wenig Zeit mitbringen, das lässt sich nicht so im Vorübergehen verinnerlichen. Kein Wunder: geht es doch um Tourismus und Mobilität, um Einzelhandel und die Innenstadt, um den Wohnungsmarkt, um Wirtschaftsstrukturen, um Energiekonzepte und den Klimawandel, um eine Kommune der kurzen Wege und um Baukultur. Und am Ende um ein Leitbild, was aus Pegnitz werden soll. Es geht letztlich also um alles. Um nichts weniger als die Zukunft von Pegnitz eben.

Der Anlass fürs Isek existiere zwar noch, sei aber nicht mehr das ganz große Problem, sagte Bürgermeister Raab bei der Vorstellung. Denn: "Die demografische Entwicklung, der Bevölkerungsrückgang auch bei uns, ist gestoppt, wie es aussieht." Seit zwei Jahren wachse Pegnitz sogar wieder leicht, nachdem zuvor jährlich ein Minus von 80 bis 90 Bürgern zu notieren war. Und damit ein Rückgang der Einwohnerzahlen von 15 000 auf nur noch gut 13 000.

Viele Überstunden

Isek sei eine anstrengende Geschichte, betonte Raab. Auch für die Stadtverwaltung. "In der normalen Arbeitszeit war all das nicht zu schaffen." Der Bürgermeister wandte sich an jene Kritiker, die sagten, das alles dauere viel zu lange und es passiere nichts: "Ein halbes Jahr verging allein schon, bis sich der neu gewählte Stadtrat so richtig konstituiert hatte." Dazu kam eine zweite Hürde: Kein Isek ohne Energienutzungsplan - "und da änderten sich ausgerechnet die Fördergrundlagen, als wir loslegen wollten". Letztlich sei das Entwicklungskonzept "netto in zwei Jahren" erarbeitet worden. Gut Ding brauche eben doch Weile, so Raab.

Außerdem sei das Pegnitzer Isek auch das umfassendste, mit dem die Regierung von Oberfranken jemals zu tun hatte. Das hatte jüngst im Stadtrat auch Günther Neuberger, der dort für die Städtebauförderung zuständig ist, bestätigt. Neuberger nickte bei der Eröffnung zustimmend. Und Anton Hepple, der Leiter des Amtes für ländliche Entwicklung in Bamberg, sah das auch so: "Damit sind Sie Trendsetter in Oberfranken, das Ganze ist vorbildlich erstellt worden."

Solche Konzepte seien wichtig für die Regierung wie für seine Behörde. Weil sie "der Haltung vorbeugen, wir verdoppeln unsere Anstrengungen, wenn wir unsere Ziele aus den Augen verloren haben". Isek diene auch dazu, die Ziele des Wirtschaftsbandes A9/Fränkische Schweiz, in dem Pegnitz eine führende Rolle spielt, "zu verdichten".

Viel Lob

"So viel Lob bekommen wir nicht jeden Tag", freute sich Raab. Natürlich wisse die Kommune, dass sie ohne ein solches Konzept kaum noch an staatliche Zuschüsse gelangen könne – "aber wir haben das nicht als Pflichtaufgabe gesehen, sondern es hat uns Freude bereitet, das auf die Beine zu stellen". Sein Dank gelte den vielen Bürgern, die sich im Verlauf der vergangenen drei Jahre bei den zahlreichen Ortsspaziergängen in den 43 Ortsteilen und Weilern der Stadt sowie bei den Zukunftskonferenzen engagiert hätten. Und Bauamtsleiter Manfred Kohl, der Isek im Rathaus mit Unterstützung von Hans-Ulrich Warber federführend betreut hat.

Kohl gab schließlich noch Tipps für eine Tour durch die Ausstellung. Wer wenig Zeit habe, sollte sich gleich in den hinteren Teil begeben. Dort werden jene 79 Maßnahmen beschrieben, die in den nächsten 14 bis 18 Jahren Schritt für Schritt verwirklicht werden sollen.

STEFAN BRAND