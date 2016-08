Pegnitz: Empörung über geschnittene Hecke

PEGNITZ - Ein Bürger ist empört. Am Sparkassenparkplatz Röschmühlweg haben Mitarbeiter des Geldinstitutes die Hecke radikal zurückgeschnitten. Unzumutbar, findet er.

Die stark gestutzte Hecke am Parkplatz der Sparkasse am Röschmühlweg. Ein Bürger regt sich darüber auf. Doch Bürgermeister Uwe Raab erkennt keinen Gesetzesverstoß. © Ralf Münch



„Die Hecke wurde im Auftrag der Sparkasse zurückgeschnitten, weil hier eine Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers Sparkasse besteht“, sagt Kunigunda Haas, die Pressesprecherin der Bank. Bei der Hecke handele es sich um ein jahrzehntealtes Gehölz mit unterschiedlichen Sträuchern.

Die Hecken seien in die einzelnen Parkplätze hineingewachsen, so Haas weiter. Somit wären parkende Autos verkratzt worden. „Nach Kenntnis der Sparkasse gibt es in Pegnitz keine jahreszeitlichen Beschränkungen für den Rückschnitt von Hecken“, sagt Haas.

„Korrektur- und Pflegeschnitte an Hecken sind jederzeit ganzjährig möglich“, sagt Bürgermeister Uwe Raab dazu. Es gelte die „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter“ sowie der Vollzug des „Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes“.

Hier sei geregelt, dass Anrainer und Grundstücksbesitzer, die in den Verkehrsraum hineinragenden Anpflanzungen bei Überwuchs bis auf die Grundstücksgrenze beziehungsweise auf eine Lichtraumhöhe von mindestens vier Meter zurückschneiden müssen. „Dies gilt, sobald eine verbotene Behinderung und Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs und der Fußgänger vorliegt“, so Raab.

Er findet, dass der Rückschnitt an der Sparkasse im absolut dezenten Rahmen vorgenommen wurde. „Jetzt sieht das Areal wieder ordentlich und sehr gepflegt aus.“ Er gehe davon aus, dass auch bei der Sparkasse Klagen über die Ausdehnung der, den Parkplatz begrenzenden Heckenbüsche eingegangen sind. „Insofern gibt es keinen Zweifel, dass die Sparkasse völlig korrekt gehandelt hat.“

Im Rathaus würden regelmäßig viele Beschwerden über überhängende Hecken und Sträucher eingehen. „Wir sprechen jedes Jahr wenigstens geschätzte 100 bis 150 Aufforderungen aus, für entsprechende Rückschnitte zu sorgen“, so der Bürgermeister. Die Stadt Pegnitz weise regelmäßig im Mitteilungsblatt auf den Rückschnitt der Pflanzen, Hecken, Sträucher und Bäume hin, wenn diese eine Behinderung und Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs darstellen.

Die Erlaubnis, zu welcher Jahreszeit eine Hecke geschnitten werden darf, ist im Bundesnaturschutzgesetz geregelt, sagt Michael Benz, Pressesprecher des Landratsamtes. „Der natürliche Heckenrückschnitt ist hiervon nicht erfasst“, so Benz. Wo die Grenze liege, sage der Gesetzgeber nicht. Dies sollte weitgehend dem Eigentümer überlassen bleiben.

FRAUKE ENGELBRECHT