Pegnitz: Erlebnisweg zur Historie der Ritter

STREITBERG - Die Schlüsselberger sind für die Fränkische Schweiz so etwas wie die Hohenzollern für Schwaben oder die Grimaldis für Monaco: Bedeutende Adelsgeschlechter, die die jeweiligen Regionen geprägt haben.

Dieser Kreis würde am liebsten gleich auf dem Themenweg für Radler und Wanderer unterwegs sein. Vergangene Woche diskutierte die rührige Arbeitsgruppe Einzelheiten zur Gastronomie und zum Erlebnisangebot. Foto: Klaus Trenz



Was die Schlüsselberger betrifft, ist ihr Ruhm allerdings schon eine Weile her: Im 14. Jahrhundert war es mit dem martialischen Tod von Konrad II. von Schlüsselberg mit dem Einfluss auf Land und Leute vorbei. In den kommenden Jahren soll nun ein Themen-Wander- und Radweg von Waischenfeld bis Ebermannstadt auf die Spur der fränkischen Ritter und ihrer Geschichte führen.

„Das Rittergeschlecht soll eine späte Anerkennung erfahren“, sagt Peter Froeschmann. Er ist Rechtsanwalt in Nürnberg, wurde in Streitberg geboren und nutzte die Feier zu seinem 70. Geburtstag, eine Arbeitsgruppe unter anderem mit Bürgermeistern und Kreisheimatpfleger Georg Brütting, um diejenigen zu versammeln, die helfen sollen, den „Schlüsselberger Weg“ kräftig anzuschieben.

Aufs Schönste vereint

Peter Froeschmann ist vor rund zwei Jahren bei Anton Eckert von der Aktionsgruppe „Kulturerlebnis Fränkische Schweiz“ mit seiner Idee vom Themenweg auf offene Ohren gestoßen, der soll mit seiner lokalen Entwicklungsstrategie den Weg unterstützen. Zwei Landkreise, Pegnitz und Forchheim, sollen eine Strecke ausweisen, auf der Kultur, Geschichte und Gastronomie aufs Schönste vereint werden.

„Die touristische Zukunftsperspektive ist unter anderem von kreativen Nischenprodukten abhängig, die vorhandene kulturelle und kulinarische Ressourcen der Region ausschöpft“, sagte Eckert im September vergangenen Jahres im Stadtrat in Waischenfeld. Dort gab man grünes Licht für das Projekt, denn immerhin hat man es Konrad II. von Schlüsselberg zu verdanken, dass man zur Stadt erhoben wurde. Genauso wie Ebermannstadt. Auch dort passierte der Schlüsselberger Weg den Stadtrat, ebenso wie in Gößweinstein und Wiesenttal.

Auf der Burg Neideck in der Fränkischen Schweiz, jetzt eine der berühmtesten Ruinen der Gegend, ließ Ritter Konrad II. sein Leben. Foto: Klaus Trenz



Die Wanderroute sieht vor, aus vorhandenen Wegen einen Themenweg zu machen, der mit Infotafeln versehen ist. Eventuell sollen Postkutschen fahren und Filme über die Historie gezeigt werden. Außerdem rechnet man mit dem Engagement einer guten Gastronomie für eine Zielgruppe, die in der Fränkischen Schweiz Kunst, Kultur und Genuss sucht, so Gößweinsteins Bürgermeister Hanngörg Zimmermann, der weiß: „Die Konzeption muss wissenschaftlich und kulturhistorisch begleitet werden.“

Überall große Zustimmung

Die Konzeption des Schlüsselberger Wegs steht noch am Anfang. Mit ins Boot geholt werden soll der renommierte Burgenforscher und Historiker Joachim Zeune. Was auf der Hand liegt. Immerhin sind gerade die Burgen das sichtbare Vermächtnis der Schlüsselberger: Die Burg Rabeneck bei Waischenfeld, die Burg Greifenstein und nicht zuletzt die Brugruine Neideck, das Wahrzeichen des Wiesenttals und darüberhinaus der Fränkischen Schweiz gehören dazu.

Auf der Neideck hat der letzte Schlüsselberger Konrad II. den Konflikt mit den benachbarten Bischöfen und den Nürnberger Burggrafen nicht überlebt. Sein Tod im Jahr 1347 beendet die Linie der Schlüsselberger.

Ab wann man dazu Einzelheiten auf dem Wanderweg erfahren kann, vermag noch niemand aus der Arbeitsgruppe zu sagen. Es hängt am Konzept und braucht die Förderzusage.

