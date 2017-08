Pegnitz: "Es ist doch eine Bürgerpflicht, Wahlhelfer zu sein"

Reinhard Loyall und Gunda Steffel sind seit Jahren in Hainbronn freiwillig im Einsatz — Für die Tätigkeit gibt es 50 Euro - vor 41 Minuten

PEGNITZ - Am 24. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Hinter den Kulissen sorgen die bevorstehenden Wahlen schon jetzt für Arbeit bei den Städten und Gemeinden. In Pegnitz ist bereits am Donnerstag, 21. September, um 18 Uhr im Feuerwehrhaus Pegnitz eine Schulung für alle Wahlhelfer angesetzt: 150 Freiwillige sorgen für eine ordnungsgemäße Wahl.

Wahlhelfer bei der Kommunalwahl 2014 in Pegnitz. Bei der Bundestagswahl sorgen 150 Freiwillige für einen reibungslosen Ablauf. © Hans von Draminski



Bürgermeister Uwe Raab hat sein Team, das dafür sorgt, dass die Bundestagswahl ordnungsgemäß über die Bühne geht, schon zusammen: Sechs Personen pro Wahllokal hat die Stadt bereits rekrutieren können – ohne Probleme. Hinzu kommen vier Briefwahlvorstände. Das macht bei 21 Wahllokalen in und um Pegnitz 150 Wahlhelfer.

50 freiwillige Meldungen

"In Pegnitz haben sich für die Bundestagswahl fünfzig Bürgerinnen und Bürger freiwillig gemeldet. Dafür bedanke ich mich vielmals", sagt Bürgermeister Raab.

Reinhard Loyall und Gunda Steffel aus Hainbronn sind seit vielen Jahren als Wahlhelfer tätig. Auch mit über 65 Jahren haben sie sich freiwillig bereit erklärt, dieses Ehrenamt auszuüben. "Das Gemeindehaus ist nur fünfzig Meter von uns entfernt. Es ist doch eine Bürgerpflicht, Wahlhelfer zu sein", sagt Reinhard Loyall.

Er ist sogar stellvertretender Wahlvorstand. "Im Wahllokal müssen immer der Vorstand oder sein Stellvertreter, ein Schriftführer oder sein Stellvertreter und ein Wahlhelfer anwesend sein", erklärt Loyall. Er kennt sich bestens aus, weil er das Ehrenamt schon fast zwanzig Jahre ausübt. Am 21. September findet zudem eine Schulung für alle Wahlhelfer statt. Natürlich wird auch Loyall dabei sein.

"Ich gehe gerne unter Menschen, ich engagiere mich auch sonst sehr", sagt Gunda Steffel. Deshalb war es für sie genauso eine Selbstverständlichkeit, bei der Wahl mitzuhelfen. Am liebsten leistet sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Loyall Dienst. Auch Steffel hat sich freiwillig gemeldet. Sie wird ebenfalls in Hainbronn, ihrem Wohnort, aktiv mithelfen. "Und von der Aufwandsentschädigung, die wir bekommen, gehen wir essen. Obwohl wir das sowieso machen würden", sagt Steffel.

In diesem Jahr bekommen alle Wahlhelfer für ihre Tätigkeit 50 Euro, hat der Stadtrat bereits beschlossen. "Außerdem erhalten Personen, die am nächsten Tag von ihrem Arbeitgeber als Ausgleich für den Dienst im Wahllokal nicht frei bekommen eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 50 Euro", erklärt Bürgermeister Uwe Raab die Regeln.

Anzahl der Briefwähler steigt

Das Gesetz gibt vor, dass die Wahlhelfer aus allen Wahlberechtigten bis 65 Jahren ausgewählt werden können. "Das Ehrenamt darf nur aus sehr wichtigen Gründen abgelehnt werden", sagt der Bürgermeister. In diesem Jahr wurde in Pegnitz ein zusätzlicher Briefwahlvorstand gebildet. Der Grund: Auch in Pegnitz steigt die Anzahl der Briefwähler stetig an.

Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Pegnitz sind in diesem Jahr zwischen 18 und 75 Jahre alt. "Selbstverständlich versuchen wir auch immer wieder neue Personen hinzuzugewinnen, sodass wir nicht zu jeder Wahl dieselben Personen einteilen müssen, sondern hinreichend oft abwechseln können", erklärt der Pegnitzer Bürgermeister.

Ein Neuling unter den Wahlhelfern ist Kilian Marx. "Ich bin seit zwei Jahren im Jugendparlament, deshalb bin ich angesprochen worden", sagt Kilian Marx. "Ich weiß noch nicht, wie alles läuft. Aber das werde ich sehen", ist der Neuling zuversichtlich, dass er die Aufgabe meistern wird.

Marx hat soeben sein Abitur gemacht, möchte im Oktober nach Australien und möchte dort "Work & Travel" machen. Dass er selbst in diesem Jahr auch zum ersten Mal an die Urne gehen darf, freut ihn natürlich. "Aber ich weiß noch nicht, was ich wähle", gibt Marx offen zu.

Die einzelnen Wahllokale

Die Wahllokale in Pegnitz: Staatliche Berufsschule Pegnitz, Staatliche Realschule, Bürgerzentrum (O 13 und O 12), Neues Feuerwehrhaus Pegnitz, Altes Schloss (EG und OG), Dr.-Dittrich-Schule (Wahlraum 1 und 2), Gaststätte Kürzdörfer Buchau, Dorfgemeinschaftshaus Büchenbach, Gaststätte Grellner Körbeldorf, Pfarrhaus Jugendheim Troschenreuth, Evangelisches Pfarramt Bronn, Gaststätte Ficht in Zips, Gaststätte Wätzold Leups, Kindergarten Trockau, Evangelisches Gemeindehaus Hainbronn, Schützenhaus Neudorf, Schützenhaus Horlach, Feuerwehrhaus Willenreuth. Die vier Briefwahllokale sind in der Grundschule Pegnitz.

Für diese Wahl stehen genügend Wahlhelfer zur Verfügung. Interessierte können sich – für künftige Wahlen – freiwillig bei der Stadt im Wahlamt melden, Telefon (0 92 41)7 23 41 oder per Email: wahlen@stadt-pegnitz.de

SONNY ADAM