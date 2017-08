Pegnitz: "Geh aus mein Herz und suche Freud"

PEGNITZ - PEGNITZ – Seit dem Jahr 2000 leitet Herta Schauer die Singstunde im Brigittenheim. Dafür kommen Bewohner aus dem ganzen Haus jeden Nachmittag von Montag bis Freitag an der "Singecke der Station 3" zusammen.

Singstunde im Brigittenheim mit Herta Schauer. Meist kennen die Sängerinnen und Sänger die Texte auswendig. Selbst diejenigen, die sich kaum bewegen können und ganz im Stillen sitzen, beginnen manchmal zu singen. © Gisela Leinberger



Die grünen Sofas und die lebhafte Wandgestaltung aus Notentatoos sind ihre Markenzeichen. Ein Schild, auf dem zu lesen ist "Wo man singt, da lass‘ Dich nieder…" weist darauf hin, worum es hier geht.

Mit modischen Kurzhaarfrisuren und in Strickjacken rollen viele mit ihrem Rollator an, einige werden von Pflegekräften im Rollstuhl gebracht und ab und zu nimmt auch ein Angehöriger teil. So wie ein Buchauer, dessen Mutter Margarete seit zwei Jahren im Brigittenheim lebt.

Obwohl sie schon als Kind eine gute Stimme hatte, blieb der 81-Jährigen mit dem warmherzig-spitzbübischen Lächeln in ihrer aktiven Zeit als Bäuerin keine Gelegenheit zum Singen. "Meiner Seele tut das gut und ich singe alles gern", freut sie sich und macht deswegen auch im Brigittenchor mit seinem Repertoire aus Volks-, Kirchen- und Weihnachtsliedern mit. Er formiert sich aus den Teilnehmern des Singkreises und hatte erst kürzlich zum Jubiläum einen seiner Auftritte.

Sonores Brummen

Der 75-jährige Jakob Gentner im Kopfstützen-Rollstuhl ist ebenfalls Chormitglied, sein sonores Brummen betont die Basslagen der alten Volkslieder gut. Verwaltungsleiterin Anke Schellermann berührt es immer wieder, was Musik und Singen bei den Bewohnern bewirkt. "Wir haben Leute hier, die nicht mehr viel sprechen, aber sie singen gerne, vor allem Volkslieder, die sie aus ihrer Jugend kennen."

Meist kennen die Sängerinnen und Sänger die Texte auswendig, und selbst diejenigen, die sich kaum bewegen können und ganz im Stillen sitzen, beginnen manchmal zu singen, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Musik erreicht Menschen allen Alters und es ist hinlänglich bekannt, dass Singen für die Gesundheit förderlich ist, dass es sogar Glücksgefühle hervorrufen kann. Der Körper wird besser mit Sauerstoff versorgt und bringt das Herz-Kreislauf-System auf Trab.

Moderne Wissenschaftler sind sich einig, dass Singen die Abwehrkräfte stärkt und antidepressiv wirkt. Die Pflegekräfte im Brigittenheim können bestätigen, dass die singenden Bewohner sich wohler und ausgeglichener fühlen.

Herta Schauer kennt jeden aus der Runde schon lange Jahre und weiß, wer beim Umblättern Hilfe braucht oder gerne ein aufmunterndes Wort hört. Zwischendrin steht sie auf und begrüßt einen Nachzügler, der im Rollstuhl dazukommt.

"Sprüht vor Elan"

Sie selbst zählt 80 Lenze, sprüht vor Elan und ist das beste Beispiel für die weit verbreitete Meinung, dass Singen jung hält. Gebürtig in Breslau, flüchtete sie 1944 als Kind mit ihren Eltern und fand über mehrere Stationen nach Pegnitz, wo sie schon lange am Arzberg wohnt.

Begonnen hat sie die Singstunden vor 17 Jahren, als ihr Mann ins Heim kam. Nach seinem Tod im Jahr 2006 hat sie dann einfach weitergemacht, es war ihr selbst Trost und die Gesellschaft tat ihr gut.

Heute stehen sechs dicke Ordner voller Liedtexte im Schrank, die sie je nach Anlass, Jahreszeit und Lust und Laune verwendet. Für ihre 17-jährige ehrenamtliche Tätigkeit erhielt diese Seele der Singstunden heuer auch das Silberne Kronenkreuz der Diakonie. Verwaltungsleitern Schellermann ist sich bewusst, dass "Frau Schauers Engagement ein Segen und ein großes Geschenk für unser Haus ist".

Herta Schauer veranstaltet seit 17 Jahren Singstunden. © Gisela Leinberger



Als solches empfindet es auch Marianne Bauer, die fast 70 Jahre lang im Volkschor gesungen hat und jetzt mit ihren 82 Jahren und ihrer kräftigen, geschulten Stimme viel Schwung in die Runde bringt. Manchmal giggelt sie mit ihrer Nachbarin wie ein junges Mädchen und baut bei ihren Lieblingsliedern "Aus grauer Städte Mauern" und beim "Schnaderhüpfl" musikalische Scherze ein.

Wenn diese alten Melodien durchs Treppenhaus klingen und auch die Bewohner der angrenzenden Zimmer von der Sangesfreude profitieren, lässt das niemanden kalt. Auch nicht Dr. Max-Erich Eder, den Heimarzt. "Ich steh‘ manchmal auf der Treppe und lausche" lächelt er. Singen ist eine gute Medizin, gemeinsames Singen eine noch bessere.

GISELA LEINBERGER