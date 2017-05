Pegnitz: Gemütliches Picknick im Schatten der Bäume

PEGNITZ - Am Tag nach dem 7. Fränkischen Bratwurstgipfel haben Daniela Lauterbach und Michael Breitenfelder Bilanz gezogen. Die beiden Hauptverantwortlichen für die Organisation des Festes im Wiesweiherpark Pegnitz sind zufrieden. Alles sei friedlich abgelaufen.

Trotz der Schlangen vor den Bratwurstständen war die Stimmung bei den Besuchern des Fränkischen Bratwurstgipfels locker und entspannt. Die kleinen Wartezeiten störten niemand – Hauptsache die Bratwürste schmeckten. Foto: Michael Müller



Was Breitenfelder überrascht, ist der erneute Besucheransturm. "Aufgrund der Hitze habe ich mit einer wesentlich geringeren Besucheranzahl gerechnet." Die Schätzungen gehen von mehr als 20 000 Gästen aus, die höchstwahrscheinlich zum Großteil aus dem Nordbayern angereist waren. "Die Erwartungen sind wieder einmal weit übertroffen worden", sagt Bürgermeister Uwe Raab.

Genaue Angaben über die Herkunft der Besucher gibt es nicht. Ein Hinweis sind die Autokennzeichen, von denen viele aus dem Raum Mittelfranken stammten. Vor drei Jahren wurden bei der Publikumswertung die Adressen analysiert. Dabei sei festgestellt worden, dass die Mehrzahl der Besucher aus Nordbayern stammt, so Breitenfelder. Immer mehr in Mode kommt, dass die am Bratwurstgipfel teilnehmenden 16 Metzgereien aus den drei fränkischen Regierungsbezirken eigene Fangruppen mitbringen, die ihren Lokalmatador lautstark unterstützen.

Die letztjährige Bratwurstkönigin Simone Schönleben von der Metzgerei Rösch (Neustadt/Aisch) wurde diesmal gleich von 100 Unterstützern begleitet, die in drei Bussen anreisten.

Grün des Parks als Pluspunkt

Die einzigartige Atmosphäre im Wiesweiherpark hat sich herumgesprochen. Locker, beschwingt, fröhlich geht es zu. Eine Dame aus Schnaittach lässt sich keinen Bratwurstgipfel entgehen. Sie lobt das Grün des Parks und dass sie in Pegnitz Bekannte trifft, die sie schon länger nicht mehr gesehen hat.

"Einige Gäste haben es sich sogar mit Picknickdecken im Schatten der Büsche und Bäume bequem gemacht", hat Breitenfelder beobachtet. Andere suchten Abkühlung im Kneippbecken in der Pegnitz oder ließen sich an der Böschung des Flusses nieder, um zu entspannen. Trotz der Masse an Besuchern gab es keine größeren Zwischenfälle. "Lediglich zum Beginn der Veranstaltung musste ein verknackster Knöchel behandelt werden. Um die Mittagszeit ist eine Frau ohnmächtig geworden", berichtet Daniela Lauterbach.

Etwas irritiert war der ein oder andere Besucher von der Größe der Versuchsportionen (1,50 Euro). Die Wurststücke fielen bei einzelnen Metzgereien recht klein aus. "Diese Stimmen gibt es alle Jahre", sagt Breitenfelder.

Kein Einheitsprodukt

Er verweist auf die Vielfalt der fränkischen Bratwurst. "Sie ist kein standardisiertes Einheitsprodukt und variiert in der Länge und Dicke." Zudem gebe es unterschiedliche Inhaltsstoffe, je nach Rezeptur. "Die Wertigkeit der Wurst reduziert sich nicht allein auf die Größe", betont der Gipfel-Manager.

Und Mit-Organisator Daniela Lauterbach ergänzt: "Die Metzger haben recht unterschiedliche Inhaltsstoffe drin." "Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss passen", sagt Breitenfelder. Er schlägt vor, die Probierstücke grundsätzlich bei allen 16 Metzgern zu vereinheitlichen. "Die Hälfte einer Bratwurst wäre eine Lösung."

Getränke nachgeordert

Großer Gewinner des 7. Fränkischen Bratwurstgipfels waren in diesem Jahr die beteiligten Brauereien. Wegen der Temperaturen um die 30 Grad floss das Bier in Strömen, aber noch besseren Absatz fanden die nichtalkoholischen Getränke. Zum Teil mussten diese nachgeordert werden, so dass es zu keinen Engpässen kam. An einem Getränkestand war das alkoholfreie Weizen am Nachmittag jedoch ausverkauft.

Rund um das Festgelände waren die Straßen und Parkplätze bereits gegen Mittag belegt. "Probleme gab es kurzzeitig in der Nähe des Festgeländes, weil parkende Fahrzeuge die Rettungswege behinderten", so der Leiter der Polizei Pegnitz, Roland Schmitt. Mit Durchsagen wurde das Problem gelöst. "Ansonsten ist das eine schöne, friedliche Veranstaltung gewesen", betont Schmitt.

HANS-JOCHEN SCHAUER