Pegnitz: Glockenstreit mit Kompromiss beigelegt

PEGNITZ - Der Glockenstreit ist beigelegt. Die Stunden werden auch nachts wieder im Turm der Bartholomäuskirche geschlagen. Aber nicht mehr so oft wie bisher. Damit folgte der Kirchenvorstand am Dienstagabend dem Vorschlag von Dekan Gerhard Schoenauer.

Vier Glocken befinden sich in der Pegnitzer Bartholomäuskirche. Beim Stundenschlag klopft ein Hammer gegen das Metall. © Klaus Trenz



"Wir haben das Thema intensiv und gut diskutiert", erklärt der Dekan am Mittwochmorgen nach der Sitzung auf Anfrage der NN-Redaktion. Alle Gründe für und wider seien besprochen worden. Einige Briefe und E-Mails seien den Mitgliedern des Kirchenvorstandes bekannt gegeben worden, so Schoenauer.

Auch die Liste mit den 118 Unterschriften der Befürworter für den nächtlichen Stundenschlag sei bekannt gegeben worden. "Jede Meinung wurde ernst genommen", so Schoenauer gegenüber der Redaktion. "Die Diskussion hatte vor allem einen Aspekt im Blick: Wie können wir dem Frieden dienen."

Bis auf weiteres wird also nach dem aktuellen Beschluss des Kirchenvorstandes in der Zeit zwischen 22.15 und 5.45 Uhr nur der Stundenschlag der Bartholomäuskirche in Pegnitz zu hören sein. Das bedeutet laut Dekan, dass die Viertel-, die Halb- und die Dreiviertelschläge sowie die acht Schläge zur vollen Stunden abgestellt werden sollen. Die Glocken schlagen also nur noch zur vollen Stunde, um akustisch die Zeit anzuzeigen. Auf das doppelte Schlagen, wie bisher im Turm der Bartholomäuskirche üblich, wird ebenfalls verzichtet. "Ob das allerdings in der Nacht zum Donnerstag schon klappt, kann ich im Moment nicht sagen", fügte Schoenauer hinzu. Die Elektronik im Uhrwerk der Kirche wollte sich am Mittwochvormittag nicht wie gewünscht programmieren lassen.

Einstimmig ist der Beschluss am Dienstagabend übrigens nicht gefallen, aber mit großer Mehrheit, wie es Schoenauer formulierte. "Es herrschte große Einigkeit, wie wir in dieser Sache vorgehen wollen."

Das Thema wurde hinter verschlossenen Türen behandelt. Ein Grund dafür war, dass der Sammler der Unterschriften anonym bleiben wollte. Und auch der Pegnitzer, der sich durch den Stundenschlag in seiner Nachtruhe gestört fühlte, will nach wie vor nicht genannt werden. Den Kompromiss wolle er aber laut Dekan akzeptieren.

Das Thema ist nach dem ausführlichen NN-Bericht in der Stadt und darüber hinaus vor allem in sozialen Medien heftig und kontrovers diskutiert worden.

MICHAEL GRÜNER