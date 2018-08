Pegnitz: Glückshormone der Skater steigen ins Unermessliche

Die Bauarbeiten am ersten Teilstück der Skateranlage haben begonnen - vor 42 Minuten

PEGNITZ - Die alte Skaterbahn bei der Realschule war heruntergekommen, marode und nicht mehr befahrbar. Im Stadtrat Pegnitz gab es viel Erklärungsbedarf und kontroverse Diskussionen, ehe eine neue Bahn genehmigt wurde. Jetzt haben die Arbeiten am ersten Teilstück, dem Pumptrack, gegenüber dem künftigen Skatepark begonnen.

Die Arbeiten an dem Pumptrack, einer Wellenbahn mit Hügeln und Steilkurven, haben begonnen. Das Foto zeigt Max Bosch von der beauftragten Baufirma Velosolutions. Foto: Ralf Münch



Ein Pumptrack ist eine Wellenbahn mit Steilkurven. "Zuerst schottern wir hier nach einem Plan Hügel auf, die anschließend betoniert werden. Das Schöne daran ist, dass man das mit Inlinern, Skateboards, Cityrollern oder Fahrrädern befahren kann", sagt Max Bosch von der Baufirma Velosolutions. In drei Wochen, so sieht es der Zeitplan vor, soll die Bahn dann fertig sein.

Immer wieder Druck gemacht

Der zweite Abschnitt ist schließlich der Skatepark. Stephen Schaak, Sprecher der Skater: "Bereits 2006 sind wir an die Stadt herangetreten mit der Bitte um einen neuen Skatepark. Aber da wurden wir eher als Randgruppe gesehen." Man hätte immer Druck gemacht und nachgebohrt. Unterstützung habe man von Stadtrat Oliver Winkelmaier und von Jugendpfleger der Stadt, Wolfgang Kauper, bekommen. "Da saßen plötzlich noch viele andere mit im Boot. Eigentlich bräuchte man dafür eine Dankesliste", sagt Schaak weiter.

Während der Pumptrack eine Fläche von rund 350 Quadratmetern aufweist, wird die Fläche der Skateranlage, auf der sechs Module gebaut werden, etwa 260 Quadratmeter groß sein. Der Bau soll spätestens Ende des Herbstes fertig sein.

Der Sprecher der Skater ist begeistert, dass nun endlich mit den Bauarbeiten begonnen wurde. Dann habe man auch bald etwas, das er "ein ordentliches Angebot" nennt. Und an solchen Angeboten fehle es: "Wenn wir fahren wollen, dann müssen wir entweder nach Tirschenreuth, Helmbrechts oder Fürth. Die frühere Skatebahn in Auerbach ist tot. Hier in der Gegend gibt es nichts", so Schaak. Momentan seien es zwischen zehn bis 15 Leute, die hier fahren. Er ist aber überzeugt, dass noch mehr Sportler, auch von weiter außerhalb, kommen werden, wenn der Park steht. Schaak: "Wenn alles steht und funktioniert, dann steigen unsere Glückshormone nach all der Zeit ins Unermessliche."

Bürgermeister Uwe Raab bei einer Ortsbesichtigung: "Das hier ist ein Projekt mit hoher Priorität in unserer Stadt, auch hinsichtlich des Stadtentwicklungskonzeptes. Hier bieten wir ein Freizeitangebot." Das Freizeitangebot sei dabei nicht nur an die Skater gerichtet, sondern auch an andere Sportler.

Realschule als Nutzer

Raab weiter: "Den Pumptrack wird auch die Arbeitsgemeinschaft Mountainbike der Realschule nutzen." Der städtische Jugendpfleger Wolfgang Kauper schmunzelt: "Wenn hier ein Kind mit Bobbycar fahren will, dann kann es das auch machen. Und da sich die Skater bereit erklärt haben, sich in Zusammenarbeit mit dem Bauhof um die Anlage zu kümmern, fördert das ja auch Verantwortungsbewusstsein."

Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 174 100 Euro. Im Rahmen der Städtebauförderung sind dabei 72 Prozent zuwendungsfähig. Das sind immerhin 166 100 Euro.

RALF MÜNCH