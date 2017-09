Pegnitz: Grausamer Ehemann muss für seine Gewalttaten büßen

PEGNITZ/BAYREUTH - "Was ich heute im Gerichtsaal gehört habe, hört man nicht alle Tage, das ging auch mir nahe. Auch nicht, dass ein Zuhörer bei einer Zeugenaussage in Tränen ausbricht", sagt Richter David Baasch vor dem Amtsgericht Bayreuth. Hier muss sich ein 34-Jähriger aus dem südlichen Landkreis wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Mann muss fast drei Jahre lang hinter Gitter.

Für seine Gewalttaten gegen seine Frau muss der 34-Jährige aus dem südlichen Landkreis ins Gefängnis. Foto: colourbox.de



Seine Ehefrau (31), sein Opfer, bricht schon morgens vor dem Gerichtsgebäude in Tränen aus. Sie hat Angst. Am ersten Verhandlungstag hat sie noch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Ihr Mann hat gedroht, sie umzubringen, wenn sie die Wahrheit sagt. Er simste ihr mehrfach aus dem Gerichtssaal, nachdem gegen ihn Untersuchungshaft (wir berichteten) verhängt wurde.

Sie solle sagen, dass er sie nicht gezwungen habe, die Aussage zu verweigern. Dann geht sie doch zum Richter und erklärt, dass sie aussagen wird – allerdings nur, wenn ihr Mann nicht im Raum ist. Und es ist schrecklich, was sie berichtet.

Es sprudelt förmlich aus ihr raus, sie scheint erleichtert zu sein, endlich mal alles erzählen zu können. Ihr Mann hat sie mit voller Wucht geschubst, sodass sie stürzte und Knochen absplitterten. Ihr Peiniger hat sie an den Füßen aus dem Bett gezerrt, hat sie und ihre beiden Kinder in Unterwäsche bei Minustemperaturen nachts vor die Tür gestellt, als Nutte beschimpft. Als er einmal bemerkte, dass sie einem Freund per SMS von den Querelen schreiben wollte, hat er das Handy zerbrochen, sie zweimal zu Boden gestoßen. Dabei hat sie sich Schulter und Handgelenk gebrochen.

Kleidung zerissen

"Jetzt zeige ich dir, was die Hölle ist", habe er zu ihr gesagt, ihre Kleidung zerrissen, Brillen, Uhren und sogar den Laptop zerstört, mit der Faust und der flachen Hand auf sie eingeprügelt, mit dem Fuß (er hatte Winterstiefel an) gegen das Kinn getreten, als sie am Boden lag. "Ich dachte, es hat meinen Kiefer zerschmettert", sagt die Frau, sie hatte höllische Schmerzen.

Die Tortur ging weiter bis tief in die Nacht. Er hat sie mit Sachen beworfen, machte Nacktfotos von ihr, drohte, die Bilder ins Internet zu stellen. "Die Kinder haben alles mitbekommen", sagt die Frau. Dann musste sie mit der Tochter alles aufräumen. "Es war die Hölle."

Damit nicht genug der Grausamkeiten: Ihr Mann hat sie mal zu einer Brücke gefahren und von ihr verlangte, dass sie runterspringt. "Sonst schubs ich dich", hat er gedroht. Es werde wie ein Unfall aussehen. Und er habe kein Problem, sie verschwinden zu lassen, er kenne noch viele Leute aus dem Krematorium – der Angeklagte ist Bestattungshelfer. Die Frau weiter: Einmal wollte er sie aus dem fahrenden Auto werfen, weil sie nicht mit ihm reden wollte. "Er hatte zwei Gesichter im Wechsel, es gab auch schöne Tage, an denen er sich um mich gekümmert hat."

Anderen gegenüber sollte sie sagen, dass sie sich die Verletzungen beim Inlineskaten zugezogen hat. "Ich hatte tierische Angst vor ihm", so die Frau. Ein paar Mal hat sie ihn verlassen, war im Frauenhaus und bei ihrer Schwester in Österreich. "Ich war am Ende mit meiner kaputten Welt, aber ich bin immer wieder zu ihm zurückgegangen, ich liebe ihn auch jetzt noch", sagt sie.

Körperlich verletzt hat er sie dann nicht mehr, aber der Psychoterror ging weiter. Er hat sie von anderen isoliert, mit den Kindern unter Druck gesetzt. "Ich kann nicht alles erzählen, sonst sitzen wir morgen noch hier", sagt die Frau vor Gericht. Sie ist überzeugt, dass sie nur eine Scheinehe führen, um alles zu vertuschen. Sie hoffte dass sich durch ein gemeinsames Kind alles zum Besseren wendet. "Ich dachte oft, hoffentlich bringt er mich nicht um", sagt sie. Doch auch diese Einstellung hat sich geändert. Später dachte sie nur noch, dass er sie umbringen soll – dann wäre endlich Ruhe.

Kinnverletzung nach Fußtritt

Der Mann sei stets überzeugt gewesen, dass er nicht ins Gefängnis kommt, wenn sie die Wahrheit sagt, weil angeblich die Beweise nicht reichen. Nun liegen genügend Beweise vor. Die Staatsanwältin sieht die Anklage nach den Aussagen bestätigt. Der Rechtsmediziner erklärt, dass die Verletzungen von massiver Gewalt stammen, die Kinnverletzung von einem Fußtritt.

Die Ex-Frau des Angeklagten sagt, sie habe das Gleiche erlebt. Die Staatsanwältin fordert angesichts der Aussagen eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren. Mit dabei eine Anklage wegen Nötigung im Straßenverkehr, die mitverhandelt wird. Wegen dieses Deliktes fordert der Verteidiger Freispruch. Bei der Körperverletzung liege weder Vorsatz vor. Der Tritt sei nicht lebensgefährlich gewesen, die Stiefel kein Werkzeug. Er überlässt dem Gericht das Strafmaß.

In seinem letzten Wort bricht der Angeklagte in Tränen aus. Er habe seine Frau nicht getreten, es stimme nicht, was sie sage. "Ich will mein Leben nicht weiter verbauen" so der Angeklagte. Die Untersuchungshaft belaste ihn sehr.

Auch der Richter hat keinen Zweifel, dass sich alles so zugetragen hat, wie es in der Anklage steht. Er verurteilt den Angeklagten wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Nötigung zu zwei Jahren und elf Monaten Haft, der Haftbefehl bleibt bestehen, weil immer noch dringender Tatverdacht der Verdunkelung besteht, so Baasch.

Was die Frau ausgesagt habe, denke man sich nicht aus. "Sie haben mit Kraft gehandelt, Gewalt ausgeübt, und die Kinder haben alles mitbekommen", so der Richter. Der Angeklagte wisse wahrscheinlich gar nicht, was für einen Schaden er damit angerichtet habe. "Es tut weh, so etwas zu hören", sagt Baasch, "so etwas einem Menschen anzutun ist sehr, sehr schlimm." Und mit dem Tritt hätte er seine Frau töten können.

