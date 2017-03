Pegnitz: Gymnasiallehrer unterrichtet Grundschüler

Akuter Personalmangel zwingt zu ungewöhnlicher Lösung — Überstunden und Vertretungskräfte

PEGNITZ/AUERBACH - Nach den Weihnachtsferien wusste Christa Bauer, dass sie handeln musste. Die Rektorin der Grundschule Pegnitz stand ohne mobile Reserve da. In vielen anderen Grund- und Mittelschulen der Umgebung sieht die Situation nicht viel besser aus – Personalnot an allen Ecken und Enden.

Drängt auf eine Aufstockung der mobilen Reserve und der Lehrkräfte insgesamt: Die Rektorin der Grundschule Pegnitz, Christa Bauer. © Archiv/Klaus Trenz



Christa Bauer ist Personalratsvorsitzende für die Volksschulen im Landkreis Bayreuth. Zusammen mit Iris Pensky, der Personalratsvorsitzenden von Bayreuth-Stadt, ergriff sie die Initiative. Sie trugen ihre Nöte im Schulamt Bayreuth vor, sprachen mit Klemens M. Brosig, dem Bereichsleiter Schulen bei der Regierung von Oberfranken, schalteten die Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer (CSU) und Peter Meyer (Freie Wähler) ein und wandten sich schließlich noch an den Vorsitzenden des Bezirkspersonalrats, Klaus Strobel, und an den oberfränkischen Bezirksvorsitzenden des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Henrik Schödel.

Zusammenbruch droht

Letzterer nahm Kontakt mit BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann auf. Es entstand laut Bauer ein "Brandbrief", der sich auf die Vorschläge von Bauer und Pensky stützt. Der BLLV-Vorstand beschloss ein Notprogramm mit vier Punkten. Befristet ausgesetzt werden sollen: die Lotsen an Realschulen und Gymnasien, die Externe Evaluation, die Kooperation Mittelschule – Wirtschaftsschule sowie die Vorkurse. "Die Unterrichtsversorgung droht nun endgültig einzubrechen", heißt es in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung. So könne es nicht mehr weitergehen, kritisiert Fleischmann.

Christa Bauer kann das nur bestätigen. An der Grundschule Pegnitz fehlt die mobile Reserve wegen Schwangerschaft. Dabei handelt es sich um 28 Stunden in der Woche. Außerdem fehlen neun Stunden, weil eine Lehrerin als Lotsin am Gymnasium tätig ist, und weitere acht Stunden, da eine Kollegin für den Deutsch-Vorkurs abgestellt ist. "Alles tolle Projekte, die aufrechterhalten werden müsse", sagt Bauer. Aber sie möchte dafür einen Ausgleich.

Um den Unterricht zu stemmen, würden Überstunden gemacht und sprängen Förderlehrer ein. Bei der mobilen Reserve ist die Grundschule derzeit auf Lehrer anderer Schulen angewiesen. Verschärft werde die Situation durch den Ausfall einer Lehrerin nach einem Armbruch. Kurios: Hier springt ein ausgebildeter Gymnasiallehrer in die Bresche.

Die Leiterin der Pegnitzer Grundschule mit 419 Schülern in 18 Klassen macht sich bereits Gedanken, wie es im kommenden Schuljahr weitergeht. Dem Schulamt Bayreuth attestiert sie die Bereitschaft, den Zustand zu verbessern. Unverständlich ist für sie jedoch, dass Grundschullehrer als Lotsen an Gymnasien eingesetzt werden, während gleichzeitig "Gymnasiallehrer auf der Straße stehen".

Vielleicht sei die Einstellung von Grundschullehrern "zu sehr auf Kante genäht", sagt Bauer und verweist auf die Situation in Oberfranken, wo sich die Situation demnächst noch zuspitzen könnte, wenn viele Kollegen in den Ruhestand gehen.

HANS-JOCHEN SCHAUER