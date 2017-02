Pegnitz hat "einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt"

PEGNITZ - Im vergangenen Jahr schafften es im Landkreis Bayreuth 647 Personen wieder in Arbeit zu kommen, die vorher Arbeitslosengeld 2 bezogen haben. Und auch sonst lesen sich die Zahlen des Jobcenters Bayreuth Land durchaus positiv.

Zum Jobcenter Bayreuth Land gehört auch die Dienststelle in Pegnitz. Der Zuständigkeitsbereich des Jobcenters Bayreuth Land ist identisch mit der Fläche des Landkreises Bayreuth. Foto: Ralf Münch



Bei einem NN-Redaktionsbesuch zogen Andreas Karl und Peter Popp Bilanz über das vergangene Jahr. Karl ist seit Mitte vergangenen Jahres Geschäftsführer und Popp sein Stellvertreter. Im Jobcenter Bayreuth Land sind aktuell 48 Personen beschäftigt, neun davon in Pegnitz. 29 Mitarbeiter sind Beschäftigte der Agentur für Arbeit und 19 Beschäftigte des Landkreises Bayreuth.

Und daraus ist bereits erkennbar: Jobcenter ist nicht gleich Agentur für Arbeit. Im Jobcenter Bayreuth Land werden laut Karl alle Personen betreut, die im Landkreis Bayreuth hilfebedürftig im Sinn des Sozialgesetzbuches 2 sind. Das bedeutet nicht unbedingt, dass alle Menschen, die betreut werden, auch gleichzeitig arbeitslos sein müssen. Gestützt werden auch Personen, deren Einkommen beispielsweise nicht reicht, um den Lebensunterhalt selbst bestreiten zu können.

Durchaus zufrieden

Mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit selbst ist Geschäftsführer Karl durchaus sehr zufrieden. "Wir haben einen guten, aufnahmefähigen Arbeitsmarkt. Auch bei uns liegt die Quote weit unter fünf Prozent." Im Landkreis Bayreuth betrug die Arbeitslosenquote zum Jahresende 2016 lediglich 3,1 Prozent. Damit lag diese unter dem bayerischen Durchschnitt. Und diejenigen Kunden, die nicht arbeiten können, hätten laut Karl wirklich ein Problem.

Karl und Popp präsentieren eine erfreuliche Entwicklung, die sich in den vergangenen zehn, elf Jahren erkennen lässt. So sank die Zahl der Arbeitslosen im Bereich des Jobcenters von 1765 im Januar 2006 mehr oder weniger kontinuierlich auf nur noch 635 Ende Dezember 2016. Mit Ausnahme des März 2016 lagen die Arbeitslosenzahlen im vergangenen Jahr auch grundsätzlich unter den Vergleichswerten des Jahres davor. Teils sogar erheblich.

Und auch die Zahl der so genannten Bedarfsgemeinschaften hat sich in zehn Jahren fast um die Hälfte reduziert. Dabei handelt es sich um Familien, die vom Jobcenter unterstützt werden, weil in der Gemeinschaft der Lebensunterhalt mit dem vorhandenen Einkommen nicht sichergestellt werden kann. Der Zahl sank von 2525 im März 2006 auf 1336 Ende Dezember 2016.

Und wie ist das den Mitarbeitern des Jobcenters gelungen? "Zum einen durch einen durchwegs aufnahmebereiten Arbeitsmarkt in den letzten Jahren, zum anderen mit Sicherheit auch durch die intensive Betreuung unserer Kunden durch das Jobcenter. Hier wenden wir das Prinzip ,Fördern und Fordern‘ an. Wir fördern den Kunden soweit nötig, wir fordern von ihm aber auch eigene Aktivitäten ein", so Andreas Karl.

Für die Rente zu gesund

Nicht anders sieht es bei den so genannten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aus. Das sind in der Regel Personen, bei denen meist der Lohn nicht ausreicht, im Alltag zurechtzukommen. Oft sind alleinerziehende Personen betroffen oder auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Und hier klafft die Schere nicht selten weit auseinander.

"Die Anforderungen der Erwerbsunfähigkeitsrente sind sehr hoch beziehungsweise es gibt oft nicht genug Stellen, in denen Betroffene arbeiten könnten", sagt stellvertretender Geschäftsführer Popp. "Die Leute sind für uns zu krank und für die Rente zu gesund."

Nicht selten seien auch Schüler (die ab 15 Jahre als erwerbsfähige Leistungsberechtigte mitgerechnet werden) in dieser Gruppe dabei. Für die in ihrem Lebensumfeld nicht genug getan wird, dass sie den Absprung schaffen um ihren eigenen Weg gehen zu können. Karl: "Hier muss unser Hauptziel sein, auch Kindern aus Familien, bei denen nicht selten beide Elternteile Arbeitslosengeld 2 beziehen, den Übergang in eine Ausbildung oder weiterführende Schule zu ermöglichen. Hier arbeiten wir auch intensiv mit dem Jugend- und Sozialamt des Landkreises Bayreuth und der Berufsberatung der Agentur für Arbeit zusammen."

Gute Zahlen

Positive Zahlen legt das Jobcenter Bayreuth Land auch bezüglich der Langzeitarbeitslosen vor. Allerdings ist die Entwicklung seit dem Jahr 2012 nicht ganz so konstant nach unten. Insgesamt 265 Langzeitarbeitslose waren es Ende Dezember 2016. "Das sind Menschen, die länger als ein Jahr keine Arbeit haben", erläutert Karl. Im Januar 2012 waren es 320, im Februar 2014 kurzzeitig sogar 365.

Erfreuliche Tendenz dagegen bei der Jugendarbeitslosigkeit in den vergangenen zehn Jahren: Registrierte das Jobcenter im August 2006 noch 241 Jugendliche ohne Job, waren es Ende vergangenen Jahres nur mehr 50.

Wie ist das gelungen? "Wir haben seit mehreren Jahren spezialisierte Integrationsfachkräfte, die vor allem Jugendliche intensiv betreuen und sich wirklich um jeden Einzelfall kümmern", sagt Karl mit Blick auf die erfolgreiche Arbeit.

Was das Arbeitslosengeld 2 angeht, sind laut Jobcenter im vergangenen Jahr 982 Neuanträge gestellt worden, geringfügig mehr als im Jahr vorher. Bei der Zahl der Weiterbewilligungsanträge dagegen liegt das Jahr 2016 deutlich höher als 2015. Karl spricht hier von einem relativ hohen Wechsel. Im Durchschnitt wird eine Bedarfsgemeinschaft im Landkreis Bayreuth mit 315 Euro Arbeitslosengeld 2 unterstützt. 297 Euro sind es bei den Leistungen für die Unterkunft und 134 Euro bei den Sozialversicherungsbeiträgen.

Sowohl Karl als auch Popp stellen fest, dass die "Leute erst dann ins Jobcenter kommen, wenn es brennt." Grundsätzlich werde immer versucht, sofort zu helfen, wenn zum Beispiel eine Stromsperre oder ähnliches drohe. Auf der anderen Seite müssen die Beschäftigten des Jobcenters mit einer Vielzahl von Behörden zusammenarbeiten, was zu Verzögerungen führen könne. Die beiden Geschäftsführer stellen durchaus fest, dass in der "Kundschaft" die Bereitschaft zu Aggression zunehme. "Aber diese ist immer noch die Ausnahme."

