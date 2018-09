Pegnitz: Hausaufgaben für alle Eltern

Pegnitzer Fynn Wright ist endlich Schulkind: Gefällt ihm gut - vor 52 Minuten

PEGNITZ - Von weitem hört man Gemurmel, wenn man sich der Aula der Verbandsschule nähert: Eltern, Lehrer und Kinder unterhalten sich und warten auf die Begrüßung an ihrem großen Tag. Unter ihnen ist auch Fynn Wright, den die Nordbayerischen Nachrichten in einer losen Serie durch sein erstes Schuljahr begleiten.

Seinen Namen kann Fynn Wright schon lesen und schreiben. Damit seine Lehrerin ihn und die anderen Kinder schnell kennenlernt, hat sie ihnen Namensschilder gemacht. © Kerstin Goetzke



In den vorderen Reihen sitzen die ABC-Schützen nebeneinander. Einige kennen sich aus dem Kindergarten. Sie sprechen miteinander über ihre Ferien und rätseln, was sich in ihren Schultüten befinden könnte. "Ich glaube, ich sehe Lego rausspitzen" und "Da ist eine Klingel, es könnte ein Fahrrad in der Tüte sein", sind einige der begeisterten Ausrufe der Kinder. Unter ihnen ist Fynn. "Aufgeregt bin ich schon, aber ich freue mich auch", sagt er.

Während der Begrüßung durch Konrektorin Barbara Grabenbauer-Förster und die Zweitklässler (siehe untenstehender Artikel) sitzt Fynn still da und hört zu, bevor es zum Klassenfoto in den Pausenhof geht. Also legt er seinen Schulranzen an, nimmt die Schultüte in die Hand und geht mit den anderen Kindern nach draußen. Je länger er steht, desto mehr wiegt die Schultüte. "Die ist echt schwer", sagt er und schnauft ein bisschen.

Nach dem Fototermin muss er sie noch ein Stockwerk nach oben tragen. Auf dem Weg ins Klassenzimmer schaut er sich gleich Bilder von Gregori an, die im Flur hängen. "Die können was", entfährt es dem Sechsjährigen begeistert, als er Fotos einer menschlichen Pyramide sieht.

Damit seine Lehrerin Gisela Engel die Namen der ABC-Schützen schneller lernt, hat sie sie vorab auf Schilder geschrieben und mit Magneten an die Tafel geheftet. Die der Buben sind blau, die Namen der Mädchen stehen auf rotem Papier. Der Reihe nach darf jedes Kind nach vorne kommen und sich sein Schild nehmen. Dabei stellt Fynn fest, dass sein Sitznachbar auch Finn heißt. Den Unterschied in den Schreibweisen werden die Jungen mit der Zeit lernen. "Mein Opa sagt, bis Weihnachten kann ich lesen", sagt der blonde Pegnitzer. Darauf freut er sich schon.

Nachdem jedes Kind sein Namensschild gefunden hat, liest die Lehrerin eine Geschichte von Leo dem Löwen vor, der seinen ersten Schultag hat. Die Aufregung wird ihm genommen, nachdem er feststellt, dass er besondere Talente hat. Deshalb fragt auch Gisela Engel, was die Kinder besonderes können. Reihum melden sie sich und warten bis sie an der Reihe sind: Schwimmen, Lesen, Schlagzeug spielen sind einige der Antworten. Auch Fynn erklärt stolz, dass er gut Fahrradfahren kann.

Als die Lehrkraft zum Ende der ersten Schulstunde verkündet, dass die erste Hausaufgabe eher für die Eltern gedacht ist als für die Kinder, wissen die Kleinen erst nicht so recht, wie sie reagieren sollen. Die Eltern sollen unter anderem gute Wünsche für die Erstklässler aufschreiben. "Ihr dürft den Drachen daneben ausmalen", sagt sie zu ihren Schützlingen. Hurra, also doch Hausaufgaben für sie.

Die Schule gefällt ihm gut, meint Fynn, als er auf dem Weg zurück zu seiner Familie ist. Mit der Zeit hat sich die Aufregung gelegt und er ist ruhiger geworden. Doch nachdem er die schwere Schultüte an seine Mama Nadine abgegeben hat, flitzt er los in den Pausenhof. Dort knipsen die Eltern und Paten Erinnerungsfotos der Kinder. Fynn versucht sogar, sich auf das Foto eines Freundes zu schleichen, während sein Opa Artur den Auslöser der Kamera drückt. Die Lacher hat der Kleine dabei auf seiner Seite. Die Vorfreude auf seine Schultüte hat er in diesem Moment vergessen und springt weiter über den Pausenhof. Erst zu Hause darf er sie öffnen: Seine Oma Petra und seine Patin Tanja haben ihm unter anderem einen Wecker, Sportkleidung und Süßigkeiten eingepackt. Den Nachmittag verbringen sie gemütlich in der Familie: Es gibt Käse- und Marmorkuchen – und seine zweijährige Cousine Nele kommt zu Besuch.

KERSTIN GOETZKE