Pegnitz: Heimspiel für neue stellvertretende Schulleiterin

Irene Meyer hat an der Christian-Sammet-Mittelschule früheren Posten von Thorsten Herzing übernommen - vor 29 Minuten

PEGNITZ - Seit diesem Schuljahr ist Irene Meyer stellvertretende Schulleiterin an der Christian-Sammet-Mittelschule und damit die erste Frau, die diesen Posten inne hat.

Irene Meyer vor den Fotos ihrer Vorgänger, den stellvertretenden Schulleitern der Christian-Sammet-Mittelschule. Zwei fehlen allerdings noch in der Galerie: Markus Lehner und der aktuelle Schulleiter Thorsten Herzing. © Luisa Degenhardt



Die neue Aufgabe ist ein Heimspiel für Irene Meyer. Die 45-Jährige ist bereits seit 2009 Lehrerin an der Christian-Sammet-Mittelschule. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Pegnitz und Betzenstein, ihr Abitur legte sie am Pegnitzer Gymnasium ab. Mit ihrem Mann, zwei Töchtern und einem Sohn lebt sie in Lehm bei Buchau.

Viel Organisation

Bisher hat Irene Meyer stets Ganztagsklassen unterrichtet. Eine "Herzenssache", wie sie sagt, "weil man die Chance hat, mit der Klasse noch besser zusammenzuwachsen." Denn den Unterricht am Nachmittag gestalte man anders als den am Morgen.

Auch in ihrer neuen Funktion hat sie noch mit den Ganztagsklassen zu tun, wenn auch anders. Sie kümmert sich nun um die Organisation der Ganztagsschule samt Mensabetrieb.

Zu ihrem Aufgabenbereich gehört außerdem, Vertretungen aufzutreiben, wenn Lehrer ausfallen, die Busliste zu erstellen, also festzuhalten welcher Schüler welchen Bus nehmen muss, die Stundenplanung und später im Schuljahr dann die Organisation der Prüfungen. Für die Verwaltung hat sie acht Wochenstunden zur Verfügung.

Nach wie vor gibt Meyer Unterricht, 18 Stunden pro Woche. Zum ersten Mal hat sie in diesem Schuljahr eine 10. Klasse übernommen. In den vergangenen Jahren an der Sammetschule hatte sie die Leitung von 5. und 6. Klassen, später dann von 7. bis 9. Schulklassen.

Auf das Unterrichten würde sie nicht verzichten wollen. Dass sie einen anderen Beruf als den der Lehrerin ergreift, das stand nie zur Debatte. "Das war schon immer klar. Meine Mutter war schon Grundschullehrerin in Pegnitz", so Meyer.

"Die Großen liegen mir mehr"

Also schrieb sie sich fürs Lehramtsstudium an — damals noch — Hauptschulen in Bayreuth ein. Ihr Hauptfach war Chemie, zusätzlich studierte sie Mathe, Arbeitslehre und

Sport.

Aber Lehrer an der Mittelschule müssen alle Fächer unterrichten können, sodass sie jetzt Deutsch, Englisch und GSE, also Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde, lehrt. "Die naturwissenschaftlichen Fächer liegen mir schon mehr, aber mir macht alles Spaß", meint Meyer.

Eine Option war für Irene Meyer auch, Grundschullehrerin zu werden. "Aber ich hab dann schnell gemerkt, dass mir die Großen mehr liegen."

Als der vorherige stellvertretende Schulleiter Thorsten Herzing Rektor wurde und seine Stelle deshalb frei wurde, sah Irene Meyer ihre Chance gekommen. Sie bewarb sich auf den Posten der Stellvertreterin. "Es kam nur infrage, das an dieser Schule zu machen, weil es meine Schule ist." Ihre Bewerbung war erfolgreich.

Damit ist Irene Meyer die erste Frau nach sieben männlichen stellvertretenden Schulleitern. "Meine Männer" nennt sie die Galerie ihrer Vorgänger in ihrem Büro und lacht. Die beiden aktuellsten fehlen noch: Markus Lehner und Thorsten Herzing. Die Arbeit im Team mit Herzing und Sekretärin Helga Gmelch mache ihr viel Spaß, sagt Irene Meyer.

Natürlich müsse sie in die neuen Aufgaben hineinwachsen, aber "man steht nicht alleine da". Am Anfang brauche sie vielleicht noch länger für manche Aufgaben, meint sie, aber der Einstieg sei gut gewesen. "Das Kollegium hat mich gut aufgenommen." Sie habe viele positive Worte gehört.

Luisa Degenhardt Redaktion Nordbayerische Nachrichten Pegnitz und Auerbach E-Mail