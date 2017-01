Pegnitz: Helfende Hände für musikalische Veranstaltungen

Mitglieder des Fördervereins der Kantorei St. Bartholomäus bauen etwa Podeste auf und nähen auch mal Gewänder - vor 27 Minuten

PEGNITZ - Kantor Jörg Fuhr ist zufrieden: Die Kirchenmusik in Pegnitz und der Förderverein der Kantorei St. Bartholomäus laufen gut. „Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Bindung an die Kirche und die Kirchengemeinde“, sagt Fuhr.

Damit das Passionsoratorium „Gethsemane und Golgatha“ und andere Werke in der Bartholomäuskirche erklingen können, ist auch der Förderverein gefragt. © Hans von Draminski



Seit 2005 gibt es den Förderverein für die Kantorei. „Die Leute sollen wissen, was wir tun“, erklärt Fuhr ein Hauptziel des Vereins. Und das laufe bei Veranstaltungen der Kantorei, der Bartl-Singers und des Posaunenchors keineswegs automatisch, betont er. Bei vielen Zuhörern sei das alles eine Selbstverständlichkeit. Eine Mitgliedschaft bringe nicht nur einen Beitrag mit sich, sondern vor allem die Bereitschaft, mitzumachen, sich zu engagieren.

So hätten Mitglieder des Fördervereins für die Quempas-Ausrüstung zu Weihnachten gesorgt. „Sie haben nicht nur die Stoffe für die Gewänder besorgt, sondern sie auch genäht“, berichtet Fuhr. Auch bei den Veranstaltungen selbst sind die Mitglieder nicht nur zum Mitsingen oder Zuhören da, sondern bauen etwa die Podeste für die Chöre mit auf.

„Die Mitglieder sollen tätig werden, um das ganze Angebot von Kinder- und Jugendkantorei, Kantorei, Bartl-Singers, Seniorenkantorei oder Posaunenchor auf eine breite Basis zu stellen“, erklärt der Kantor. Die Zeiten von vier Mesnern und zwei Hausmeistern sind schon lange vorbei, und die Kirchengemeinde deshalb verstärkt auf die ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen.

Öffentliche Gelder gibt es für den Förderverein nicht, sagt Fuhr. Er Verein trägt sich zum einen über Mitgliedsbeiträge – 15 Euro für Einzelpersonen, 20 Euro für Familien und 25 Euro für juristische Personen –, zum anderen über Spenden. Zurzeit zählt der Verein 140 Mitglieder. Nachwuchssorgen bei den musikalischen Gruppen der Kirchengemeinde hat Fuhr eigentlich nicht. „Die Zahlen sind zwar etwas zurückgegangen, aber das ist darauf zurückzuführen, dass einfach nicht mehr so viele Leute hier leben“, erläutert Fuhr.

Diese Entwicklung sei aber normal und auch in anderen Bereichen so. Betroffen davon seien alle musikalischen Gruppen, keine besonders extrem. „Manchmal verläuft es wellenförmig, mal sind es mehr, mal weniger“, hat er festgestellt. Zum Beispiel zur Weihnachtszeit hätten sie etwa 30 Jugendliche mehr, die ausschließlich beim Quempas-Chor mitsingen. „Für sie gehört das einfach zu Weihnachten dazu, und es ist zeitlich begrenzt. Nicht so wie die Proben bei der Kantorei, die sich über das ganze Jahr verteilen“, so der Kantor. Viele der jungen Leute hätten zudem Zeitprobleme durch Schule oder Berufstätigkeit, um regelmäßig zu Proben und Auftritten kommen zu können.

Doch, Fuhr ist zufrieden, aber wegschicken musste er auch noch nie jemanden, sagt er. Das Angebot muss einfach gefallen, dann kommen die Leute auch noch, wenn sie nicht mehr in Pegnitz wohnen. Und so hat er beispielsweise Kantoreimitglieder aus Erlangen, Bayreuth und Lauf, die den musikalischen Gruppen der Kirchengemeinde die Treue halten.

Auch Konzertreisen

Grundsätzlich, so erklärt Fuhr, soll der Förderverein aber das Verständnis und Interesse an kirchenmusikalischen Werken aller Schaffensperioden wecken. Deshalb gehe es nicht nur um musikelementare Dinge, sondern auch um historische Hintergründe oder Konzertreisen, die regelmäßig angeboten werden. Und natürlich soll mit dem Förderverein für Sänger und Instrumentalisten bei der Mitwirkung von Veranstaltungen geworben werden, schildert Fuhr.

FRAUKE ENGELBRECHT