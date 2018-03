Pegnitz: Investor steigt bei Putzin ein

Nach Insolvenz: Zukunft des Maschinenbauers gesichert - vor 51 Minuten

PEGNITZ - Wenn nichts Unerwartetes geschieht, scheint die Zukunft der Firma Putzin gesichert: Die Gläubigerversammlung hat den Insolvenzplan abgesegnet und den Weg frei gemacht für den Einstieg eines Investors: der Fecom Maschinenbau GmbH mit Sitz in Bindlach.

Pegnitz am 16. Juni: Böses Erwachen nach der Finanzprüfung: Die Pegnitzer Maschinenbaufirma Putzin meldet Insolvenz an. Ein neues Konzept muss auf den Tisch. © Ralf Münch



"Das ist gleichbedeutend mit der Billigung einer Sanierung des Unternehmens", so Joachim Walterscheid auf Anfrage dieser Zeitung. Der Münchner Rechtsanwalt ist seit 2015 als Insolvenzberater für die Pegnitzer Maschinenbaufirma mit ihren rund 60 Beschäftigten tätig. Möglich wurde dies durch die gerichtliche Entscheidung, das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung laufen zu lassen. Sprich: Die Geschäftsführung blieb Herr im eigenen Haus, durfte mit Walterscheids Unterstützung selbst nach einem Weg aus der Schieflage suchen.

Abhängigkeit reduzieren

Die Krise resultierte unter anderem aus der Abhängigkeit von einem Hauptkunden. Doch das Konzept zur Konsolidierung überzeugte das Insolvenzgericht. Von Anfang an stand fest: Ohne einen neuen Partner wird es nicht gehen. Doch der war alles andere als einfach zu finden. Mehrere hoffnungsvolle Anläufe scheiterten. Über die Hintergründe wurde Stillschweigen bewahrt, aber meistens spielten wohl die Banken nicht mit. Jetzt also doch eine Lösung in Gestalt des Unternehmens Fecom.

Dieses will nicht nur bei Putzin einsteigen, sondern auch kräftig in den Betrieb investieren. Das habe auch die Gläubiger überzeugt, sagt Putzin-Geschäftsführer Jens-Hendrik Schmidt: "Die Hauptgläubiger hatten ja schon im Vorfeld ihre Zustimmung signalisiert, die Versammlung ging dann in einer guten halben Stunde über die Bühne." Was Schmidt nicht wundert. Denn: Mit dem Insolvenzplan, der zugleich Sanierungsplan ist, steigen die Chancen der Gläubiger, an mehr Geld zu kommen.

Quotenzahlung heißt da das entscheidende Stichwort: "Bei einer Zerschlagung der Firma fielen die Quoten für jeden spürbar geringer aus, als das jetzt der Fall ist." Wer jetzt wie viel bekommt, werde zurzeit noch verhandelt. Am Ende stehen dann vertragliche Vereinbarungen. Solange diese Gespräche nicht abgeschlossen sind, wolle man noch warten mit Informationen darüber, welches Konzept denn nun im Zuge der Putzin-Sanierung umgesetzt werden soll. Zumal mit Blick auf den verabschiedeten Insolvenzplan noch eine Widerspruchsfrist läuft. "Die wollen wir erst abwarten, so wurde das auch mit Fecom vereinbart", bittet Schmidt um Verständnis.

STEFAN BRAND