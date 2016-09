Pegnitz ist ein wahres Mekka für Pilze

Wassermangel macht es dem Waldgemüse dieses Jahr schwer — Experte warnt vor lebensgefährlichen Sorten - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Ein Mann steht im Wald. Es ist der Schnabelwaider Detlef Pöhlmann. Er hat einen Korb in der Hand und ein Messer in der Jackentasche, um Pilze abzuschneiden. Er ist seit 58 Jahren begeisterter Pilzesammler. Mindestens einmal in der Woche geht er „in die Pilze“.

Pilzsammler Detlef Pöhlmann aus Schnabelwaid auf der Suche nach Pilzen. Die gestaltet sich für alle Pilzsammler derzeit schwierig, denn das Waldgemüse macht sich rar. Der Grund: In den letzten Wochen war es viel zu warm. © Ralf Münch



Pilzsammler Detlef Pöhlmann aus Schnabelwaid auf der Suche nach Pilzen. Die gestaltet sich für alle Pilzsammler derzeit schwierig, denn das Waldgemüse macht sich rar. Der Grund: In den letzten Wochen war es viel zu warm. Foto: Ralf Münch



Früher tat er es, wie er sagt, zwangsweise mit der Oma. Seit den 70er Jahren bewusst, nach häufigen Besuchen eines Pilzberaters. Seitdem weiß er, wo Pilzsorten ihre Standorte haben. „Momentan findet man rein gar nichts. Es ist viel zu trocken gewesen“, sagt er. Der Korb bleibt selbst nach einer halben Stunde Suche im Wald leer.

Nicht einmal anspruchslose Korallenpilze finde man zur Zeit. Die sind zwar nicht essbar, aber interessant anzuschauen. Kaum zu glauben, wenn man sich an den doch eher feuchten Sommer erinnert. Jetzt bräuchte es Wasser, „dann würden die Pilze wieder schießen.“ Pilze gibt es erstmal nicht zu essen.

Rainer Reichel ist Maschinenbauer, wohnt in Pegnitz. Er kennt sich in der Gegend hier mit Pilzen besser aus, als kaum ein anderer. Reichel ist Mitglied und Schatzmeister der bayerischen mykologischen Gesellschaft (BMG). Eine Gesellschaft, die 2008 in Pegnitz gegründet wurde und deren Mitglieder überwiegend in Bayern, aber auch in allen Teilen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, der Niederlande und in Tschechien wohnen. Gegründet in Pegnitz deshalb, weil zu dieser Zeit eine Fachtagung in der Stadt veranstaltet wurde. Innerhalb von drei Tagen fand man rund 600 Pilzarten.

Mit der Lupe durch den Wald

Diese Anzahl ist bis heute bei einer bayerischen Tagung nicht mehr erreicht worden. Die gesamte Artenanzahl im Raum liegt sicher bei einigen Tausend. Und es gäbe noch genügend Pilze, die erst noch entdeckt werden müssten. Dafür geht Reichel mit der Lupe durch den Wald. Es existieren Pilze, die gerade einmal einen Millimeter groß sind. Seine Kamera und sein Stativ hat er auch meistens dabei. Genauso wie mehrere Boxen. „Mich interessieren hauptsächlich die Pilze, die ich noch nicht kenne.“

Jedes Jahr wird an verschiedenen Orten zwischen August und Oktober ein Symposium abgehalten. Aber nirgendwo hatte man bisher solch ein Artenreichtum auf solch kleinem Raum gefunden wie in Pegnitz.

„Meine Leidenschaft ist vererbt. Schon als kleines Kind bin ich mit meinem Vater immer im Wald zum Pilze suchen gewesen. Das hat mich fasziniert“, sagt er. Reichel ist Pilzsachverständiger, genauso wie es sein Vater ist, der bei der VHS schon Kurse über Pilze geführt hat. Ein Pilzsachverständiger beschäftigt sich wissenschaftlich mit Pilzen. Reichel selber isst kaum Pilze – außer die Champignons, die er selber im Keller züchtet.

„Was wir unter anderem machen, ist, Pilze über die Gewebestruktur zu bestimmen“, erklärt er. Dafür wird mit dem Skalpell ein kleines Stück vom Pilz abgeschnitten und zwischen zwei Glasplättchen gedrückt. Quetschprobe wird das genannt. Das Ministückchen wird vorher eingefärbt und unter dem Mikroskop erkennt man dann die Gewebestruktur.

Die Struktur bestimmen zu können, ist für einen Pilzsachverständigen extrem wichtig. Denn er berät immer wieder Leute, die im Wald Pilze sammeln waren und sich nicht sicher sind, ob siee tatsächlich verzehrt werden können.

Der Verein kartiert auch die Pilze, hält damit fest, wo sie gefunden wurden. Auch Krankenhäuser sind auf die Hilfe der Experten angewiesen, um eine Pilzvergiftung zu diagnostizieren oder einen Verdacht zu klären. Giftpilze ausfindig zu machen, gehört zur Ausbildung.

Reichel rät: „Sobald man sich einen Pilz zubereitet, sollte man sich immer ein Stück davon aufheben, für den Fall, dass etwas passiert. Das macht die Arbeit viel einfacher.“

Tückische Gefahr

Im Notfall muss der Mageninhalt über die Sorte Aufschluss geben. Der Sachverständige muss ihn dann untersuchen. Manchmal kann es auch zu spät sein und die Natur schlägt zu. Nicht immer muss es sich beim Giftpilz um den bekannten Knollenblätterpilz oder den Fliegenpilz handeln. Besonder tückisch ist der „Spitzgebuckelter Raukopf“. Der Pilzsachverständige: „Er ist weit verbreitet, regional häufig, besonders in unserer Gegend und wirklich gemein. Die Beschwerden können erst nach zwei Wochen auftreten. Dann ist es aber schon zu spät.“ Die Nieren sind zu dem Zeitpunkt bereits zerstört. Wer die Vergiftung überhaupt überlebe, hänge sein Leben lang an der Dialyse. „Oder man hat das große Glück ein Spenderorgan zu bekommen“, sagt Reichel.

Der Pegnitzer hat übrigens erst einen Pilz gefunden, der ihn als Experten ratlos hinterlässt. Das sonderbare Gemüse liegt zu einer DNA-Bestimmung gerade in Helsinki. Ob es sich bei dem Pilz möglicherweise um eine neue, noch nicht entdecke Art handelt, das steht noch aus. Pegnitz, ein Ort wundersamer Artenvielfalt?

„Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass immer wieder mal neue Pilze gefunden werden“, erklärt Reichel. Genügend essbare Leckereien der Waldgewäsche halten die Wälder von Pegnitz jedenfalls bereit. Um sie gefahren- und sorglos hat Rainer Reichel einen einfachen Tipp parat: Nur die Gewächse essen, bei denen man sich hundertprozentig sicher ist. Es gibt auch einen Pilzapp für das Handy, davon hält der Pilzsachverständige allerdings nichts.

Mehr Informationen zu den Waldgewächsen gibt es unter www.pilze-bayern.de

RALF MÜNCH