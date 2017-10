Pegnitz ist eine sehr beliebte Durchgangsstation

Mehr als 100.000 Übernachtungen werden jährlich gezählt — Deutlicher Anstieg seit 2010 verzeichnet - vor 35 Minuten

PEGNITZ - Die zwölf Beherbergungsbetriebe der Stadt Pegnitz verbuchen seit Jahren mehr Übernachtungen. Die Summe ist im Jahr 2012 auf etwa 100.000 gestiegen und seitdem auf diesem Niveau geblieben. Die Zahl hat sich seit der Jahrtausendwende beinahe verdoppelt. Ein beliebteres Reiseziel für Touristen ist Pegnitz dadurch aber nicht geworden.

Die Ratsstube profitiert von Touristen, die Pegnitz als Durchgangsstation sehen. © Ralf Münch



Die Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend der Übernachtungszahlen in Pegnitz und Umgebung: Wurden im Jahr 2001 noch knapp 60.000 gemeldet, waren es vergangenes Jahr exakt 100.229 Gäste. Deutlich erkennbar ist der Anstieg seit dem Jahr 2010. Ein Jahr zuvor wurden noch 60.000 Übernachtungen in Pegnitzer Unterkünften gemeldet – 2010 waren es bereits 80.000 und 2012 knapp 100.000. Auf diesem Level ist die Zahl der Übernachtungen seither geblieben.

Stefan Schmidt, Inhaber des Rosenhof Garni, weiß aber: "Pegnitz ist keine Urlaubsregion. Der Anteil von Touristen ist daher eher gering. Wir nehmen überwiegend Geschäftsleute auf oder Gäste, die auf der Durchreise sind." Wanderer und Radfahrer zum größten Teil, die meist für zwei bis drei Nächte bleiben und weiterziehen.

Während der Festspielzeit im August wurden die Zimmer laut Schmidt auch von den Gästen ausgebucht, die extra wegen der Faustfestspiele kamen. Eine Hauptsaison gibt es für den Rosenhofer aber nicht: "Geschäftsleute nächtigen sowohl in den kalten Monaten als auch in der Sommerzeit bei uns", so Schmidt.

Auch die Pegnitzer Ferienwohnungen sind bei den Gästen über das ganze Jahr gefragt, erzählt Annemarie Neuss, Besitzerin einer Ferienwohnung in der Rosengasse. In der warmen Jahreszeit ziehe die Region besonders ältere Reisende an. Äußerst hilfreich sei dabei die gute Pegnitzer Bahnverbindung: "Die Hälfte unserer Gäste reist mit dem Zug", weiß Neuss. Im Winter nimmt Familie Neuss deutlich weniger Gäste auf — sie bleiben dafür allerdings länger. Über die kalten Monate wird die Wohnung meist an Lehrer oder Schüler der Justizschule vermietet. Laut Neuss schätzen diese die zentrale, aber ruhige Lage.

"Außerdem reisen relativ wenige von ihnen mit dem Auto an. Daher ist für sie das Hotel an der Autoraststätte keine Option", glaubt Neuss. Laut dem Landesamt für Statistik kommen vor allem Deutsche nach Pegnitz. Nur etwa zehn Prozent der Gäste sind Ausländer. Das ist auch bei Neuss so.

"Ältere Wanderer"

"Unsere Gäste sind meist ältere Wanderer aus Berlin oder Nordrhein- Westfalen", erklärt sie. Aber auch internationale Touristen übernachten in der Ferienwohnung: Kürzlich nutzten eine Australierin und ein niederländisches Ehepaar, das Freunden aus Pegnitz einen Besuch abstattete, die günstigere Alternative zum Hotel.

Während Gäste aus dem Ausland meistens nur eine Nacht bleiben, wenn sie auf Durchreise sind, quartieren sich deutsche Gäste meist länger in den Pegnitzer Unterkünften ein: Drei bis vier Nächte ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Reisenden aus dem Inland.

Dass gerade Pegnitz eine beliebte Durchgangsstation ist, liegt für Tobias Müller von der Ratsstube an der geografischen Lage: "Wir haben schon Glück, dass wir uns in der Mitte Deutschlands befinden. Wir haben viele durchreisende Gäste aus Norddeutschland, die bei uns einen Zwischenstopp auf der Fahrt in den Süden einlegen."

Das Gästeverhältnis ist bei ihm allerdings bunt durchgemischt. Berufstätige buchen sich in der Ratsstube ein Zimmer, während sie Seminare und Schulungen in Pegnitz besuchen. Touristen finden im Hotel am Marktplatz aber ebenfalls eine Bleibe. Müller: "Unsere Hauptzeit ist in den Sommermonaten. Die Fränkische Schweiz bietet den Gästen zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Die Bierwanderwege sind besonders beliebt."

MARKUS MAISEL