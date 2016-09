Pegnitz: Juli sorgt für Einbruch in Cabriosol-Statistik

Walter Pflaum, Werkleiter des Freizeitparks Pegnitz, zeigt sich trotzdem zufrieden mit Besucherzahlen - vor 57 Minuten

PEGNITZ - Es hätte schlimmer kommen können. Walter Pflaum, Werkleiter des Freizeitparks Pegnitz, ist trotz des mehr als durchwachsenen Sommers zufrieden mit den Besucherzahlen des Ganzjahresbades Cabriosol. Auch wenn der Juli ein „echter Einbruch“ war im Vergleich zum Rekordsommer 2015. Die beim Bau des Bades erhofften 180 000 Badegäste pro Jahr hält Pflaum eh für unrealistisch. Das würde die Anlage auch kaum verkraften, sagt er.

Volle Becken und Badespaß im Cabriosol: Nicht immer war in diesem Sommer so viel los, wie auf unserem Archivbild zu sehen ist. © NN-Archiv/Ralf Rödel



Volle Becken und Badespaß im Cabriosol: Nicht immer war in diesem Sommer so viel los, wie auf unserem Archivbild zu sehen ist. Foto: NN-Archiv/Ralf Rödel



„2013 und 2015 waren Ausnahmen, was das Wetter angeht“, so Pflaum. Die Folge: Knapp 160.000 zahlende Besucher passierten das Drehkreuz an der Kasse. Ohne die Kinder der Schulen aus der Region. Diese müssen die Nutzung des Bades auch bezahlen. Aber pauschal pro Bahn. Inklusive der Schüler kam man knapp an die Wunschzahl 180.000 heran.

Bis Juni sah es noch sehr gut aus in diesem Jahr: „Da hatten wir 1500 Leute mehr im Bad als ein Jahr zuvor“, sagt Pflaum. Trotz regnerischer Witterung. Dann kam der Juli. Und die Delle in der Statistik: „Wir zählten 7000 Besucher weniger als 2015.“ Da waren es 22.000. Im August holte das Cabriosol wieder etwas auf — 22.500 Badegäste. „Alles, was über 20.000 liegt, ist richtig gut“, sagt Pflaum.

Unter dem Strich werde der Freizeitpark wohl mit einem blauen Auge davonkommen. Pflaum kalkuliert bis zum Jahresende mit rund 150.000 Besuchern. Ein Wert, den das Cabriosol hergebe. „Mehr ist auch schwerlich machbar.“ Mit Blick auf das Fassungsvermögen der Becken, mit Blick auf den Sanitärbereich. „Wenn an guten Tagen 1500 Menschen im Bad sind, kommen die Reinigungskräfte um halb eins und sind bis nach 18 Uhr aktiv. Wenn sie fertig sind, fangen sie vorne wieder an.“

Hat sich die Besucherstruktur geändert? Nein, sagt Pflaum. Das Einzugsgebiet ist geblieben. Von Bayreuth bis in den Großraum Nürnberg. Wobei Gäste aus der Region dominieren. Und das heißt: „Im Sommer kommen viele Urlauber aus der Fränkischen Schweiz zu uns, vor allem Familien mit Kindern.“ Und genau dafür sei das Bad ja bei seinem Bau vor sechs Jahren gedacht gewesen — für den Nachwuchs. Klar, es gebe größere Bäder im Umfeld. In Forchheim oder in Bamberg. Aber, so Pflaum, der sich selbst überall sein eigenes Bild gemacht hat: „Wir haben den schönsten Kinderbereich, das Konzept hat sich bewährt.“

Wie am Schnürchen gelaufen

Was der Werkleiter auch sagt: „Natürlich gibt es immer mal wieder Beschwerden. Aber sie hielten sich stark in Grenzen.“ Wobei man sich manchmal schon fragen müsse, ob diese Klagen auch wirklich berechtigt sind — „da geht es echt um Details wie einen tropfenden Wasserhahn.“ Grundsätzlich lief in dieser Saison alles wie am Schnürchen. Auch bei der in der Vergangenheit manchmal in die Kritik geratenen Essens- und Getränkeausgabe. Die Bildung von Warteschlangen gehöre der Vergangenheit an. Nur am letzten August-Wochenende — „da war es sehr heiß“ — wurde es problematisch: zwei Stamm- und dazu auch noch zwei Hilfskräfte fielen krankheitsbedingt aus. „Da konnten wir die zweite Kasse nicht öffnen, so mussten die Leute schon zehn Minuten auf ihr Essen warten.“ Doch das war die große Ausnahme. Ansonsten lief alles nach Plan. Sehr gute Resonanz fand auch das neue Trampolin: „Wir bekommen von der Aufstellerfirma eine Pacht, sie behält die Einnahmen“, so Pflaum.

Auch die in Pegnitz lebenden Flüchtlinge nutzten das Bad. Mal mit Betreuern, mal ohne. „Keine Probleme, alles bestens“, so Pflaum. Und wie sieht es mit dem viel diskutieren Thema Burkini, also Ganzkörperbadeanzüge für Frauen islamischen Glaubens, aus? Auch kein Problem, so Pflaum: „Wir hatten keinen solchen Fall.“ Und überhaupt hätten er und sein Team keine Schwierigkeiten damit: „Das ist ja so, als wenn einer mit Neoprenanzug ins Wasser geht, da sagt auch keiner was.“

STEFAN BRAND