Pegnitz: Junge Afghanen halfen bei schwerem Unfall vorbildlich

Reza und Aziz leisteten sofort erste Hilfe bei schwerem Verkehrsunfall - vor 44 Minuten

PEGNITZ - "Mir hat mein Herz weh getan, als ich ihn unter dem Auto habe liegen sehen", sagt Aziz, immer noch sichtlich erschüttert. Mitte März hat der 18-jährige Afghane, der in der Flüchtlingsunterkunft am Mühlweg lebt, mit einigen Mitbewohnern einen schweren Verkehrsunfall miterlebt und mit anderen vorbildlich reagiert.

Reza (links) und Aziz haben in Pegnitz bei einem schweren Unfall geholfen, einen verunglückten Jungen unter einem Autoreifen hervorzuheben. Dafür wurden sie von der Polizei gelobt, das wieder genesene Opfer dankte ihnen. © Ralf Münch



Auch Aziz Kumpel, der 17-jährige Reza, erinnert sich noch genau an das Geschehen am Nachmittag. Er saß gerade in der Unterkunft im Wohnzimmer und machte Hausaufgaben. Reza besucht zurzeit die Christian-Sammet-Schule. "Auf einmal hörte ich draußen einen Schlag", erzählt er. Zusammen mit Betreuerin Daniela Ritter und anderen Bewohnern stürzte er über die Terrassentür sofort nach draußen. An der Einmündung zur Robert-Koch-Straße stand ein dunkler Kleinwagen, darunter lag ein Jugendlicher.

Aziz war als Erster am Unfallort. "Ich war draußen und bin gleich hingerannt", sagt er. Der Jugendliche lag unter dem Auto, ein Reifen auf seiner Brust. "Schrecklich sah das aus", sagt Aziz. Allein versuchte er sofort das Auto anzuheben. "Aber das war zu schwer", so der 18-Jährige. Die Fahrerin des Unfallwagens war mittlerweile ausgestiegen und stand weinend daneben.

Mit Hilfe mehrerer Bewohner gelang es schließlich, das Fahrzeug ein Stück anzuheben. Dann zogen zwei andere den Jugendlichen unter dem Auto vor. Betreuerin Daniela Ritter hatte derweil per Handy einen Notruf abgesetzt und Polizei und Rettungswagen alarmiert.

"Es war schlimm, das zu sehen", sagt Aziz, aber er habe schon ganz anderes erlebt. Was ihn besonders fassungslos macht, ist, dass viele Leute außen herum standen und bloß schauten. In der Unterkunft haben Reza und Aziz mit Betreuern über den Vorfall gesprochen, versucht, das Ganze aufzuarbeiten. Ein paar Tage später kam die Polizei dann zur Zeugenaufnahme noch mal vorbei. "Sie haben uns für unser Verhalten gelobt und sich alles erzählen lassen", sagt Aziz.

"Ja, es wurde eine Zeugenbefragung gemacht", sagt Roland Schmitt, Leiter der Pegnitzer Polizei. Schmitt ist des Lobes voll für das vorbildliche Verhalten. "Es ist ganz toll, was die Jungs gemacht haben", sagt der Polizeichef. Und, dass so viele nur schauten? "Das ist etwas, was uns oft begegnet", bedauert Schmitt.

Dem Jungen geht es inzwischen gesundheitlich wieder gut. Aziz und Reza hat er inzwischen Besuch und Dank abgestattet.

FRAUKE ENGELBRECHT