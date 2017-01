Pegnitz: „Kann Faust über die Bühne gehen?“

Hans Hümmer fordert gemeinsames Gespräch — Bürgermeister Uwe Raab äußert sich nicht öffentlich - Kritik an Nerf-Schlacht - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Mitglieder des Pegnitzer Stadtrats haben vom Biergarten-Wirt auf dem Schlossberg, Frank Ambrasat, einen Brief erhalten. Kurz darauf folgte einer vom Vorsitzenden des Faust-Vereins Uwe Vogel. Hans Hümmer (FWG) wünscht sich Klarheit über die Verhältnisse und fordert, dass die Verantwortlichen sich an einen Tisch setzen, damit sich am Hausberg etwas tut.

Wie geht es im Sommer auf dem Pegnitzer Schlossberg weiter? © Ralf Münch



Wie geht es im Sommer auf dem Pegnitzer Schlossberg weiter? Foto: Ralf Münch



„Es muss doch möglich sein, die Vertreter beider Seiten an einen Tisch zu holen und eine Lösung zu finden“, sagte Hümmer in der gestrigen Stadtratssitzung: Fragen zu Lieferanten-Strukturen und der Nutzung der WC-Anlagen seien ungeklärt. Er befürchtet, dass es in diesem Jahr weder Faust-Festspiele noch einen Biergartenbetrieb auf dem Schlossberg geben wird, wenn es zu keiner Einigung kommt.

Und auch an der zeitlichen Zielsetzung — bis Februar muss ein Teil der Kosten für die Festspiele durch Spenden gedeckt sein, sonst geht die Stadt nicht in Vorleistung — zweifelt er: „Kann Faust überhaupt über die Bühne gehen?“ Deshalb möchte Hümmer, dass sich Ambrasat mit Vereinsvertretern, Stadt „und meinetwegen auch Fraktionssprechern“ zusammensetzt.

Bürgermeister Uwe Raab (SPD) antwortete auf die Anfrage, er werde öffentlich nur sagen, dass er „gerne nochmals zu einem gemeinsamen Gespräch einlade“. Alles Weitere wolle er nichtöffentlich bekanntgegeben. Als Hümmer nochmals seinen Standpunkt vertreten wollte, unterbrach ihn der Rathauschef und betonte, dass er sich nicht öffentlich zum Thema Faust-Festspiele äußern wolle.

Kritik an Jugend-Veranstaltung

An Hümmers Anfrage schloss Kilian Dettenhöfer (Junge Liste) Kritik an einer Veranstaltung des Jugendpflegers an: „Ist es heutzutage angebracht, dass Kinder und Jugendliche bei einer städtischen Veranstaltung auf einander schießen?“ Damit meinte er die Nerf-Schlacht, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hatte. Raab entgegnete, er habe mit dem Jugendpfleger Wolfgang Kauper bereits ein Gespräch geführt und betont, dass er solchen Spielen ebenfalls skeptisch gegenüberstehe. „Die Kinder fragen aber nach solchen Spielen und der Jugendpfleger bringt den entsprechenden pädagogischen Ansatz mit in die Aktion hinein.“ Außerdem seien Eltern bei der Nerf-Schlacht anwesend gewesen und hätten Gespräche mit Kauper geführt. Dieser habe den Kontakt zu den Erwachsenen gesucht.

kgoe