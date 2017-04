Pegnitz: Karl Ross verlässt die Handball-Bühne

Karl Ross hat die Pegnitzer ASV-Handballer 49 Jahre ununterbrochen trainiert — Fairness als Markenzeichen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Karl Ross ist ein Phänomen: 49 Jahre hat er die erste Mannschaft der ASV-Handballer trainiert – ohne Unterbrechung. Woche für Woche, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Jetzt ist Schluss – der große Pegnitzer Sportsmann verlässt die Handballbühne.

Karl Ross vor seinen Ikonen-Bildern. Das Malen ist für ihn Entspannung. Foto: Hans-Jochen Schauer



Es dürfte weltweit einmalig sein – nachprüfen lässt es sich nicht – dass eine Handballmannschaft über solch einen langen Zeitraum von immer demselben Trainer betreut wird.

Beginn als Handballer: Mit 14 Jahren begann Ross mit dem Handballspielen beim ASV. "Vorher habe ich alles mögliche gemacht", sagt er. Erst Kinderturnen, dann Fußball, Basketball, Volleyball. Ein Klassenkamerad, Ernst Kunas, der später Pfarrer wurde, nahm ihn zum Handball mit. "Catcher" Pfab war sein erster Trainer. Im Team war auch sein späterer Kollege am Gymnasium, Günther Albrecht. Ross gefiel die Sportart. Er blieb und durfte mit 17 Jahren erstmals in der ersten Mannschaft spielen – als Läufer. Die älteren Spieler nahmen die jungen unter ihre Fittiche. "Es waren glorreiche Großfeldzeiten. Es war herrlich, solange der Platz trocken war."

Start der Trainerkarriere: Nach dem Wechsel in die erste Mannschaft sprang Ross ab und zu als Trainer für "Sepp" Pfab ein und rutschte so allmählich in das Traineramt hinein. 1968 übernahm er offiziell die Mannschaft. Ross studierte damals Sport und Biologie auf Lehramt für das Gymnasium in Erlangen. Er merkte, dass sich die Zeit des Feldhandballs ihrem Ende zuneigte. "Ich war mehr auf Hallenhandball fokussiert."

Die Rotmainhalle: Die einzige Halle weit und breit war die Rotmainhalle in Bayreuth. Eigentlich wurden dort Wochen- und Viehmärkte veranstaltet. "Sie war nicht beheizt und eisig. Es gab keine Duschen, wir konnten uns nur abfleien und der Boden bestand aus Beton." Beim Training musste improvisiert werden. Das ASV–Team übte in der Einfachhalle des Gymnasiums. "Wir haben an der Längsseite mit Isolierband einen Wurfkreis gezogen, damit die Außenspieler einen vernünftigen Wurfwinkel hatten." Zum Werfen aus dem Rückraum gab es kaum Platz.

EV Pegnitz: Ross spielte damals neben Handball auch Eishockey beim EVP – so wie seine Mannschaftskameraden Wilfried Grimm und Ernst Müller. Freitags sah das Programm so aus: Handballtraining von 19 bis 21 Uhr. Um 22 Uhr Abfahrt nach Amberg zum EVP-Training auf dem Eis. Beginn 23 Uhr. Heimfahrt mitten in der Nacht. "Das war klasse, da konnten wir uns richtig auspowern."

Furioser Aufstieg: Der Bau der Sammethalle in der Pegnitzer Lohesiedlung war für die ASV-Handballer der Beginn eines ungeahnten Aufschwungs. Zum Eröffnungsspiel 1973 gegen den Oberligisten TSV Zirndorf kamen 600 Zuschauer. Das Publikum war begeistert und hielt dem ASV auch in den folgenden Jahren die Treue, zumal Ross mit seiner Mannschaft erst in die Bezirksliga Oberfranken aufstieg und schnell auch den Sprung in die Verbandsliga Nord (heute Landesliga) schaffte.

Sportlicher Höhepunkt: Nach einigen Jahren qualifizierte sich Pegnitz 1981 nach zwei Aufstiegsspielen für die Bayerische Oberliga (Bayernliga). Für Ross mit der "schönste Erfolg" in seiner Karriere. Aber auch die Freundschaftsspiele gegen meist osteuropäische Staatsligisten oder gegen den Europa-Pokalsieger TV Großwallstadt zählt er zu den herausragenden Ereignissen.

Neues Abwehrsystem: Nach der Partie gegen Medvešcak Zagreb ließen die Pegnitzer Handballer den Abend gemeinsam mit ihren Gästen im damaligen Café Press ausklingen. Ross unterhielt sich mit Kreisläufer Velimir Kljaic. "Er hat sich bei mir beklagt, dass der kroatische Nationaltrainer Vlado Stenzel ihn übergeht und immer Popovic aufstellt." Kljaic, 1996 Trainer der kroatischen Olympiasiegermannschaft, erklärte Ross das 3:2:1-Abwehrsystem, das Zagreb damals spielte. "Wir waren in Oberfranken das erste Team", das dieses System praktiziert hat."

Hart, aber fair: Karl Ross war Spielertrainer; seine Stärke war das Abwehrspiel. Er war über Jahre der Turm in der Schlacht. "Ich habe immer vorausschauend agiert und überlegt, was vom Gegner bloß kommen kann. Unfair wollte ich mein ganzes Leben nicht sein." Deshalb erhielt er auch relativ wenig Zeitstrafen.

Durchgehalten: Ross hat manchmal darüber nachgedacht, ob er sein Traineramt abgeben soll. Es habe genügend Punkte gegeben, bei denen er überlegt habe, warum er sich das antue. Einmal hat er eine Liste angelegt mit Argumenten, die für und gegen das Traineramt sprachen. Es habe dann mehr dafür gesprochen. "Ich habe meine Spieler nie als Material angesehen, sondern als Kameraden, mit denen ich gern gespielt, aber auch gefeiert habe. Die Gefahr, dass sich alles abnutzt, war nicht gegeben, da immer ein, zwei A-Jugendspieler in die erste Mannschaft nachrückten. Dadurch haben sich die Hierarchien und Verhältnisse verändert."

Das fehlende Jahr: Die 50 Jahre als ASV-Trainer hat er nicht vollgemacht, weil "viele kleine Dinge zusammengekommen" sind. Gestört hat ihn beispielsweise, dass nach dem Abschied von "Adi" Potzler bei Auswärtsspielen kein Spielleiter und Mann für das Kampfgericht mehr zur Verfügung stand. Der langjährige Abteilungsleiter hielt Ross den Rücken frei und war neben "Bugs" Wahlich Mädchen für alles. Auch die nachlassende Trainingsbeteiligung ist ein Grund, weshalb er sich nun zum Rückzug entschlossen hat. "Ein sinnvolles Training war mit teilweise vier, fünf Spielern nicht möglich." Die fehlende Konkurrenzsituation und der nötige Ernst der Jugendspieler beim Training kamen noch hinzu. Trotz der Kritik sagt Ross: "Die Motivation meiner Jungs im Spiel war immer top."

Fehlender Nachwuchs: Früher lieferte die A-Jugendmannschaft regelmäßig Nachschub für die erste Mannschaft. Diese Quelle ist nahezu versiegt, auch weil Spieler vom ASV zu höherklassigen Vereinen wechseln. "Das ist schmerzhaft. Ich hatte gehofft, dass sie ein, zwei Jahre bei uns bleiben. Das hätte uns geholfen."

Der Zeitaufwand: Der verheiratete Karl Ross bereut es, dass er für den Handball viel Zeit geopfert hat. Jeden Mittwoch- und Freitagabend Training; manchmal Samstag und Sonntag Spiele mit der Reserve und der Ersten. "Ich hätte mit meinen fünf Kindern mehr machen können."

Körper & Gesundheit: "Sport gibt, Sport nimmt." Die Herz-Kreislauf–Werte seien gut, die Gelenke und die Wirbelsäule stark abgenutzt. Ross hat drei künstliche Gelenke. Er hat immer viel Krafttraining gemacht, damit die Muskulatur gestützt wird. Als ihm einmal Nationalspieler Peter Stulle (Tuspo Nürnberg) auf das gestreckte Bein sprang, riss ihm dennoch das Kreuzband im Knie.

Leben ohne Handball: Momentan komme er "glänzend" damit aus, nicht als Trainer in der Halle zu stehen. "All die Jahre habe ich sämtliche Feste oder Geburtstagsfeiern nach dem Spielplan gerichtet. Manchmal bin ich erst um 23 Uhr dazugestoßen oder überhaupt nicht." Ross genießt es, dass er nun klassische Konzerte besuchen kann. Entspannung findet er auch beim Malen. Er ist bekannt für seine Ikonen, widmet sich aber auch der modernen Malerei. "Malen entspannt Leib und Seele." Er singt seit Jahrzehnten im Chor der Kantorei und freut sich auf die Auftritte. "Da geht mein Herz auf." Er schaut sich fast jedes Handballspiel im Fernsehen an, wird künftig auch Handballspiele in der Region besuchen oder bei den ASV-Fußballern zuschauen.

